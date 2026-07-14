DIFF２０２６ - 輝くハン川

14/07/2026

DIFF ２０２６決勝戦での優勝チーム、ポルトガルの華麗なパフォーマンス。 撮影：DIFF

ダナン国際花火フェスティバル２０２６（DIFF ２０２６） は、毎週土曜日の夜、６夜にわたりプロによる花火競技が繰り広げられ、ベトナム（２チーム）、中国、イタリア、ドイツ、ポルトガル、フランス、日本、マカオ（中国）、オーストラリアの９か国と地域から１０チームが参加しました。



DIFF ２０２６決勝戦での優勝チーム、ポルトガルの華麗なパフォーマンス。 撮影：DIFF

DIFF２０２６は、国際的な花火業界の大手企業が多数参加する特別なイベントとして高く評価されています。特に、DIFFが米国の旅行誌『Travel + Leisure』によって「世界で訪れるべき９つの祭り」の一つに選ばれたことは、今年のダナンの夏の観光シーズンに大きな追い風となり、国内外からの観光客数が過去最高を記録し、特に花火開催日にはホテルの稼働率も記録的な伸びを見せました。



１か月以上にわたる熱戦を経て、７月１１日に最終決戦が行われ、中国チームとポルトガルチームが対戦し、優勝はポルトガルチーム、準優勝は中国チームとなりました。



DIFF２０２６決勝戦での準優勝チーム、中国の華麗な花火パフォーマンス。撮影：DIFF

DIFF ２０２６決勝戦での優勝チーム、ポルトガルの華麗なパフォーマンス。 撮影：DIFF

DIFF２０２６は、ハン川を鮮やかに照らし出す壮大な花火ショーで幕を閉じ、観客に忘れられない感動を与えました。そして何よりも重要なのは、DIFFの開催を重ねるごとに、ダナンは訪れる人々の心により深い印象を残し、花火の街、そして世界クラスのフェスティバルの都市としての名声を高め、地域そして世界に誇る存在となっていることです。

