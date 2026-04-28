５つの村の祭りを通してケーモックの魂を守り伝える

28/04/2026

トーリック川のほとりに位置するケーモック地域は、古都タンロンの文化が息づく由緒ある地域で、５つの村が共同で開催する伝統的な祭りを通して独自の価値を守り続けています。国家無形文化遺産に認定されているこの祭りは、ハノイの中心で、訪れる人々に歴史の奥深さと地域社会の文化的生活を体験できる貴重な機会を訪問者に提供しています。

ケーモックとは、古都タンロンの歴史の初期に出現した居住地域であるニャンムックの通称です。行政区画や居住空間の変遷を経て、ニャンムックは多くの異なる村単位に分割されました。その中でも、ニャンムックモンはザップニャット、クアンニャン、チンキン、クロック、フンホアンの５つの村から成り、一般に「モック五村」と呼ばれています。これらの村は地理的、歴史的、文化的な結びつきが強く、今日のハノイの中心部にあっても独自の村落文化空間を形成しています。

モック五村の住民の精神的生活において、村の守護神を祀る信仰は中心的な役割を果たしています。各村にはそれぞれの守護神を祀る伝統的な文化施設である村の集会所があり、これらの守護神は村や国に功績を残した人物であるだけでなく、道徳、信仰、そして共同体への神聖な守護の象徴ともなっています。





各村ごとの個別の祭りとは異なり、モック五村の祭りは村々の連帯を強く示し、共同体の結束精神を深く表しています。古くからの慣習に従い、各村は定期的にこの厳粛な祭りを持ち回りで主催し、盛大に行事に参加します。祭りの期間中、守護神を迎える行列や祭礼の儀式が厳粛に執り行われ、ケーモック地域の共通の空間を聖人たちが行進する様子を楽しむとともに、平穏な暮らし、豊かな収穫、そして調和の取れた共同体への願いを伝えます。



祭りの会場は、フンコアン、クアンニャン、クチン、ザップニャットなど、モックの各村の集会所と密接に結びついています。それぞれの集会所は歴史、建築、信仰の中心であり、ニャンモック地域の独特な文化地図を形づくっています。これらの集会所が共通の祭りに参加することは、村同士の強い絆を際立たせるだけでなく、閉鎖的な村落の枠を超えた共同体的思考を反映しています。これは伝統的文化構造における進歩的な特徴と言えます。 神聖な儀式に加えて、モック五村の祭りでは民俗文化活動、伝統的な遊び、そして地域色豊かな芸能が数多く行われます。これらの活動は人々の精神的生活を豊かにするだけでなく、ケーモックの住民が世代を超えて受け継いできた美的、道徳的、そして生活様式の倫理観を反映しています。