輝かしい歴史の新たな一章を綴り、ベトナム通信社は祖国と共に新時代へと歩みを進める

13/09/2025

ベトナム通信社創立８０周年（１９４５年９月１５日〜２０２５年９月１５日）を記念し、党委員会書記、ベトナム通信社ヴー・ヴィエット・チャン社長は、国家建設と防衛におけるベトナム通信社の重要な貢献やに技術革新やメディアのトレンドの変化に対応するための業界の主要な方向性について語り、新たな時代における主要通信機関および国営メディアとしての地位を堅持し続ける決意を示しました。

国家と共に歩んだ８０年の軌跡

* 記者：社長に伺います。過去８０年間にわたり祖国と共に歩んできたベトナム通信社は、革命事業、国家建設および国防において、どのように重要な貢献を果たしてきたのでしょうか。

* ヴー・ヴィエット・チャン社長： １９４５年９月１５日、国家の歴史的な秋に、ホー・チ・ミン主席によって命名されたベトナム通信社（VNTTX、現在TTXVN）は、バクマイ放送局からベトナム語、英語、フランス語の３言語で独立宣言と臨時政府の構成員名簿を世界に向けて発信し、ベトナム民主共和国の誕生を知らせました。この歴史的な日は、ベトナム通信社の設立、建設、発展の過程における重要な節目であり、国営通信社の伝統的な記念日なりました。



１９５４年のディエンビエンフー作戦、ジュネーブ会議、１９６８年の戊申のテト攻勢と蜂起、そして１９７５年の歴史的なホーチミン作戦に関するニュースや写真は、ベトナム通信社の記者と兵士たちの勇敢な精神を鮮明に刻み込みました。１９７５年４月３０日、ベトナム通信社は勝利のニュースを伝える栄誉に浴し、南部解放の瞬間、をを誇らしく発信し、アメリカに対する救国戦争の勝利と南北統一の歴史的瞬間を記録しました。これにより、ベトナムは社会主義への道を全国的に歩み始める新たな時代を迎えました。



その歩みの中で、ベトナム通信社の記者、技術者、職員約２６０名が勇敢に命を捧げました。通信社ベトナムの初代責任者であるジャーナリスト、チャン・キム・スエン氏は、１９４７年にハタイ省チュオンミー県ゴクソン村のダムセン地区（現在のハノイ市チュオンミー区）で殉職し、ベトナム革命報道界初の烈士となりました。 ベトナム通信社が米国に対する救国戦争の時代に刻んだ輝かしい歴史の中で、南部における通信社ベトナムの延長として活動した「解放通信社」の位置づけと役割は欠かすことができません。１９６０年から１９７５年までの１５年間、解放通信社は通信社ベトナムと共に、各戦闘において兵士や民衆と肩を並べ、戦争の苛烈さや南部解放軍の兵士、南部の人々の愛国精神を伝えるニュースや写真を発信し続けました。



祖国統一後、通信社ベトナムと解放通信社は統合され、新たに通信社ベトナムという名称が用いられました（後にベトナム通信社へ改称）。それ以来、ベトナム通信社は国家通信社としての新たな建設と発展の時代に入り、全国の省・市に常駐記者ネットワークを展開し、海外にも多数の常駐事務所を設置するなど、広範な報道体制を築いてきました。組織体制、幹部、記者、編集者、職員の陣容は強化され、技術設備も段階的に近代化が進められました。



１９７３年、解放通信社への支援を行ったベトナム通信社の車両部隊。

撮影：ミン・ロック/ベトナム通信社

社会主義祖国の建設と防衛の時期、そしてドイモイ（刷新）期において、ベトナム通信社はあらゆる面で力強く発展を遂げ、党と国家の信頼される戦略的情報機関としての役割を果たしてきました。ベトナム通信社は、国内外の報道機関に対して公式かつ信頼性の高い情報源として情報を提供し、誤った主張に対する反論・反撃にも積極的に取り組み、国家の歴史的かつ輝かしい勝利に貢献し、国の刷新プロセスの基盤を築いてきました。

かつては報道機関向けにニュースや写真を配信するのみだったベトナム通信社は、一般市民に向けて直接情報を提供するようになり、当時の報道界に大きな反響を呼ぶ数々の出版物を発行しました。１９８２年には『スポーツ・文化新聞』が創刊され、続いて１９８３年には『週刊ニュース』および『科学技術・世界経済週報』が登場しました。１９９０年代初頭には、『Vietnam News』『Le Courrier du Vietnam』『Vietnam Law and Legal Forum』が発行され、さらに『夕刊ニュース』や『山岳・民族写真ニュース』なども加わりました。

１９９８年8月19日、ベトナム通信社はウェブサイト「www.vnanet.net」を開設し、インターネット上で活動するベトナム初期の報道機関の一つとなりました。これにより、独立宣言のニュースを皮切りに、５３年間にわたって短波による対外ニュース配信を行ってきた歴史に幕を下ろしました。 ２１世紀に入り、ベトナム通信社は、印刷新聞、電子新聞、テレビ、報道写真、ポッドキャスト、グラフィックなど、あらゆるメディア形式を備えたマルチメディア通信グループへと発展し、すべてのプラットフォームに対応する体制を整えました。現在、ベトナム通信社の記者ネットワークは国内のすべての省・市に広がっているだけでなく、世界の戦略的・重要な３０地域にも展開しており、ベトナムの願いと声を世界に届けると同時に、世界の動きをベトナムに近づける架け橋としての役割を果たしています。



ニュースの源に立つ現場では、自然災害、台風、疫病、激しい戦闘地域、遠隔の島嶼や国境地帯など、数々の危険に直面しながらも、ベトナム通信社の報道関係者たちは命の危険を顧みず、熱い時事ニュースや写真を届け続けています。彼らの献身的な姿勢、地域と人々との深い結びつき、取材プロセスへの先進技術の積極的な導入、そして報道の核心的価値への揺るぎない信念が、ベトナム通信社に高品質な報道作品を生み出させ、国内外の報道賞において最高位の栄誉を獲得する原動力となっています。 組織再編とデジタル転換は、現代ジャーナリズムの「流れ」を再構築する二つの大きな波となっています。その歩みにおいて、ベトナム通信社は傍観することなく、果敢に向き合い、適応し、そして自ら突破口を切り開く選択をしました。第１８号決議の初期段階の実施にあたっては、心理的な衝撃や葛藤を避けることはできませんでした。組織の統合、再構築、拠点の集約は、まさに「大手術」とも言える困難な改革でしたが、それは不可欠な取り組みでもありました。 ベトナム通信社の指導部は、職員や労働者との連携と共感、そして揺るぎない胆力によって、困難を原動力へと変え、合理的な解決策を打ち出しました。組織の再構築と統合を進め、新たな部門として『ニュース・民族新聞』、『Vietnam News and Law』、『デジタルコンテンツ・メディアセンター』などが誕生しました。これらの部門は直ちに内部体制の整備に着手し、政治的任務の中断を招くことなく、効率的な運営体制を確立しました。

民族と共に歩んできた８０年の歴史の中で、ベトナム通信社は、党、国家、そして国民からの認知と評価を受け、以下の三つの英雄称号を授与されました。すなわち、２００１年に授与された「刷新期の労働英雄」、２００５年にベトナム通信社に授与された「人民軍英雄」、そして２０２０年に解放通信社に授与された「人民軍英雄」です。さらに、ベトナム通信社は「金星勲章」、３回の「ホー・チ・ミン勲章」、２回の「一等独立勲章」など、数々の栄誉ある賞を受けています。



創立８０周年を記念して、党と国家はベトナム通信社に対し、３度目となる「ホー・チ・ミン勲章」を授与する決定を下しました。これは、TTXVNが党および民族の革命事業に貢献してきたことへの高い評価であり、党と国家からの崇高な栄誉です。同時に、報道機関のすべての幹部、記者、編集者に対する激励の言葉でもあり、政治的任務の遂行に引き続き尽力し、党の革命事業および国民の正確かつ迅速な情報へのニーズに力強く応えるよう促すものです。

ベトナム通信社は、デジタル転換と情報制作の最適化において先駆的な役割を果たす。

* 記者：現在の技術革新とメディアの潮流の変化に対して、ベトナム通信社は今後どのように適応し、新たな状況の中でその地位を引き続き確立していくのでしょうか。

* ヴー・ヴィエット・チャン社長：これまでの成果を踏まえ、新たな段階において、ベトナム通信社の指導部は、各業務プログラムを効果的に展開し、政治的任務を的確に遂行することを目指しています。それにより、ベトナム通信社はベトナム革命報道体制の中での役割と地位をさらに強化・向上させていく方針を明確にしています。

２０２５～２０３０年期の第２７回ベトナム通信社党大会におけるファム・ミン・チン首相の指導に基づき、ベトナム通信社は国家通信機関としての輝かしい伝統をさらに発揮し、団結を堅持しながら、民主性の促進、思考の刷新、創造性の向上をもって各種プログラムや行動計画を展開していきます。党と国民の信頼、そして報道機関としての栄光ある伝統にふさわしい存在であり続けることを目指しています。

そのほかにも、ベトナム通信社は思想の戦線において先駆者として模範を示し、党を守り、政治体制を擁護し、国家と国民の利益に奉仕する姿勢を貫いています。ベトナム通信社は、祖国の建設と防衛という二つの戦略的任務の遂行に貢献するとともに、科学技術の応用、革新、創造、デジタル転換、国際統合の分野でも先頭に立ち、党と国民の革命事業と歩調を合わせて進んでいます。



ベトナム通信社は、地域および世界において高い信頼性を持つ国家通信機関としての発展を継続することを目指しています。国内外のメディアシステムおよび一般市民に対して、正確で信頼性が高く、豊富な公式情報を提供する情報源となり、国内外の広報活動において高い効果を発揮し、党の指導および国家の管理に貢献します。さらに、現代的な技術基盤と、ますます専門性を高める記者・編集者チームを備え、安定した収益源の確保を図ります。 ベトナム通信社は、データセンター、サーバーシステム、高速イントラネット、データ通信網および衛星ネットワークを導入し、国内外における２４/７の情報の制作・配信を可能にしています。あわせて、インフラのアップグレードを行い、処理能力とストレージ容量を２倍に拡張し、インターネットの帯域幅も増強しました。専用のデータ通信網とコンテンツ配信サービス（CDN）は最適化され、クラウドコンピューティングと多層型セキュリティ技術も導入され、柔軟性・安定性・高可用性を備えたインフラ基盤が構築されています。



ベトナム通信社は、今後も地域および世界において高い信頼と評価を得る国家通信機関としての発展を目指しています。国内外のメディア機関および一般市民に対し、正確で信頼性が高く、豊富な公式情報を提供する情報源としての役割を果たし、対内・対外広報活動において高い効果を発揮し、党の指導および国家の管理に貢献しています。また、現代的な技術基盤と、ますます専門性を高める記者・編集者チームを備え、安定した収益源の確保にも取り組んでいます。

ベトナム通信社は、あらゆる状況において困難を乗り越え、柔軟に適応をする

* 記者：新たな状況の中で、ベトナム通信社はどのような課題に直面しており、それらを克服するためにどのような対策を講じているのでしょうか？

*ヴー・ヴィエット・チャン社長：重点目標の実現に向けた過程において、ベトナム通信社は多くの困難と課題に直面しています。その中でも、最大の課題は人的・財政的資源の不足です。近年、ベトナム通信社の自主財源は大幅に減少しており、限られた公共投資の中で技術インフラやテクノロジーの整備を進めなければなりません。また、現代的な報道のニーズに応える若手人材の採用も、予算の制約により困難を極めています。

また、ベトナム通信社をはじめとする国内外の多くの報道機関は、誤情報やフェイクニュース、そして人工知能（AI）を活用した情報の拡散による課題に直面しています。デジタル技術とAIの急速な発展により、虚偽の情報や誤解を招くニュースの管理がますます困難になっており、真実と虚構が入り混じった状況を生み出し、一般市民に対する情報の混乱を引き起こしています。 困難があっても、ベトナム通信社の報道関係者たちは決して立ち止まることはありません。実際、通信員たちは常に団結し、責任感を持ち、創造性を発揮し、あらゆる状況に柔軟に適応する力を備えています。

人材面では、ベトナム通信社の数百名にのぼる記者、編集者、職員が、国内外で専門知識や業務スキルを高めるための研修や、政治理論の向上を目的とした講座に参加しています。現代的な報道技術の共有も業界内で継続的かつ頻繁に行われています。その結果、ベトナム通信社は常に質の高い報道作品を生み出し、公式かつ正確な情報を多様なプラットフォームで迅速に発信し、党・国家の指導部、各省庁・機関・地方自治体、そして何よりも広範な一般市民からの信頼を獲得しています。 国際協力活動も、実効性と効果を重視した方向で強化されており、ベトナム通信社は多様な情報源を獲得するとともに、対外情報の発信を複数のプラットフォームで広く展開しています。ベトナム通信社のすべての部門は、現在および今後の重要課題を優れた形で遂行するために尽力しており、党の革命事業、国家と民族の利益に力強く貢献しています。

科学技術の発展に対応するため、ベトナム通信社の指導部は各情報部門に対し、最新技術の探索と試験的導入を指示し、読者へのアクセス向上を図っています。各部門は、テクノロジーを活用した報道製品やデータジャーナリズムのコンテンツを開発しており、拡張現実（AR）やインタラクティブ３Dなどの技術を取り入れた製品も登場しています。デスクトップ画面での直接操作やスマートフォンでのスワイプ・タップによる３D報道コンテンツは、特に若者層に新鮮で魅力的な体験を提供しています。

ベトナム通信社は現在、データ資源の充実を図るとともに、データ処理ツールの高度化を進め、共通利用可能なデータエコシステムの構築を目指しています。こうしたデータは、デジタル変革の実効性を高め、質の高い魅力的な報道コンテンツの創出に寄与する基盤となります。現代の読者は、単に情報を探して読むだけでなく、最新の報道機能を体験したいと望んでおり、これはベトナム通信社にとって現在および今後の重要な課題でもあります。

三度にわたり英雄称号を授与された報道機関の輝かしい歴史を、さらに力強く書き継いでいく。

* 記者：伝統８０周年の記念は、国家全体が新たな時代 ― 飛躍の時代 ― に踏み出す節目として、極めて重要な意味を持ちます。この機会に、ベトナム通信社の社長として何かメッセージをお寄せいただけますか。

* ヴー・ヴィエット・チャン社長： ベトナム通信社の伝統８０周年（１９４５年９月１５日〜２０２５年９月１５日）を迎えるにあたり、党委員会および機関の指導部を代表して、歴代の業界指導者、戦傷者、烈士のご遺族、そしてベトナム通信社の発展に生涯を捧げ、最も輝かしい年月を献身的に捧げてくださった世代の幹部、記者、編集者、技術者、職員の皆様に、心より深い感謝の意を表します。



深い感謝と敬意を込めて、私はベトナム通信社の報道関係者の皆さんが示してきた努力、献身、そして責任感あふれる働きぶりを高く評価いたします。それぞれの貢献は非常に貴重であり、質の高く印象的な報道作品の創出につながっています。これにより、報道機関としての政治的使命を果たし、党の革命事業および国民の正確かつ迅速な情報へのニーズに応えることができています。



今日の通信員世代は、先人たちの輝かしい歴史に誇りを持ち、祖国の独立・主権の擁護、党の思想的基盤の保護、そして国家の建設と発展において、その足跡を刻み続けています。揺るぎない伝統、絶え間ない革新の精神、そして遠くを目指す強い志を胸に、ベトナム通信社は今後も努力を重ね、主力通信社としての地位を確立し、国家の報道機関、党と国家の戦略的情報センターとしての役割を果たしてまいります。

「ベトナム通信社は国とともに新たな時代へ進む」という精神のもと、私はベトナム通信社のすべての職員・労働者が引き続き団結し、革新への決意を持って業務の効率を高め、情報発信の任務を見事に遂行し、情報戦線における戦士としての役割を果たしながら、英雄的通信機関の輝かしい歴史を新時代において共に書き継いでいくことを強く信じています。