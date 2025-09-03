英雄の地に訪れる新たな日

私たちはかつて「解放区の首都」、「抵抗の首都」の中心地として知られていたタンチャオ（トゥエンクアン省）を再び訪れました。この地は、１９４５年の秋、党とホー・チ・ミン主席の指導の下、ベトナム人民が一斉に立ち上がり、８月革命を輝かしい成功に導いた場所です。その後、９月２日、歴史的なバーディン広場でホー・チ・ミン主席が独立宣言を読み上げ、ベトナム民主共和国（現在のベトナム社会主義共和国）が誕生しました。


 

１９４５年８月１６日の午後、タンチャオの菩提樹の下で、ヴォー・グエン・ザップ将軍は軍令第１号を読み上げ、全国的な権力掌握を目指す総蜂起を発動した。
撮影：ホアン・ハー/ベトナムフォトジャーナル


その偉大な歴史的価値ゆえに、タンチャオ特別国家歴史遺跡は全国の「革命博物館」とも称されている。
撮影：ホアン・ハー/ベトナムフォトジャーナル

 

 

タンチャオ村タン・ラップ集落の「歴史の語り部」として知られるホアン・ゴックさん（８８歳）はホーおじさんと出会い、１９４５年８月の総蜂起の勇壮な雰囲気を目の当たりにした時のことを今でも鮮明に覚えています。

 

撮影：ホアン・ハー/ベトナムフォトジャーナル


ホアン・ゴックさんの記憶によれば、１９４５年８月１６日、ホー・チ・ミン主席と党中央委員会はタンチャオ集会所において、国内外の政党、救国団体、民族、宗教を代表する６０名の代表が参加する国民大会の開会を決定しました。この大会では、以下の重要な決定がなされました。全国民が団結して総蜂起し、政権を奪取すること、ベトナム民族解放委員会すなわちベトナム民主共和国臨時政府を選出すること、満場一致でホー・チ・ミン氏を国家主席に選出すること、赤地に五芒星の旗を国旗とし、音楽家ヴァン・カオの「進軍歌（Tiến quân ca）」を国歌とすることです。

タンチャオ茶株式会社による輸出用の茶の生産は、地域住民の収入向上と社会経済発展の促進に貢献している。
撮影：ホアン・ハー/ベトナムフォトジャーナル


この秋、私たちがタンチャオを訪れた際、新たな生活のリズムを感じさせる印象的な光景に驚かされました。丘陵地帯には滑らかなコンクリートの道が走り、静かな村々へと続いています。伝統的な高床式住居は単なる住まいではなく、遠方から訪れる人々を故郷の旅へと迎え入れ、思い出に満ちた旅へと誘います。今の暮らしは昔とは大きく異なり、便利な交通、立派な家々、生活の経済的水準も大きく向上しています。


ナヌア湖で披露されるテン族の歌とティン楽器の演奏はタンチャオを訪れる観光客誘致の目玉となっている。
撮影：ホアン・ハー/ベトナムフォトジャーナル


タンラップ村文化観光村のテン歌とティン楽器クラブの若いメンバーが歌や踊りを披露し、民族の文化的アイデンティティの紹介と発信に貢献するとともに、自らの収入を得る手段にもなっている。
撮影：ホアン・ハー/ベトナムフォトジャーナル


タンチャオ村党委員会書記兼人民評議会議長のザン・トゥアン・アイン氏は「タンチャオ村は、トゥエンクアン省で初めて新農村基準を達成した村として認められたことを誇りに思っています。新しい村として合併された後も、多くの困難や課題に直面しましたが、タンチャオ村の党委員会、行政、そして住民は革命の伝統を受け継ぎ、団結し、共に手を携えて、より豊かで美しく、文化的な故郷を築いていく決意です」と述べました。


タンチャオ村の交通インフラの整備。
撮影：ホアン・ハー/ベトナムフォトジャーナル


国内外の観光客がタンチャオを訪れる際の理想的な滞在先となっているフラミンゴ・タンチャオリゾート観光区。
撮影：ホアン・ハー/ベトナムフォトジャーナル


２０２５年上半期だけで、タンチャオ国家特別遺跡区には国内外から５千人を超える観光客が訪れました。この数字は印象的で、この歴史的な観光地の強い魅力を示しています。観光開発に加え、タンチャオ村では農作物や畜産の構造転換を推進し、科学技術を生産に応用することで生産性製品と品質を向上させ、住民の持続可能な生計を確保しています。これは、革命の伝統を誇るこの地域が日々変革し、発展し、力強く前進していることの明確な証です。


１９４５年の８月革命において、タンチャオが「抵抗の首都」であったなら、クアンチ省は北の社会主義の最前線であり、南部の大規模な前線に対する直接的な後方支援地であり、米国に対する救国戦争において「炎の大地」として知られていました。


「ヒエンルオン・ベンハイ両岸」特別国家歴史遺跡は、かつて北緯１７度線上に設けられた暫定的な軍事境界線であり、祖国を守るために米国と戦った２０年間にわたり南北に分断された苦しみを目の当たりにしてきた。撮影：資料

１９５４年に締結されたジュネーブ協定により、ベトナムは北緯１７度線を境に南北に分割され、クアンチ省のベンハイ川に架かるヒエンルオン橋は、２０年間にわたり、国の分断による痛みと祖国統一への国民全体の切なる願いの象徴となりました。


クアンチ古城国家特別遺跡は、面積わずか３平方キロメートルにも満たないが、米軍によって３２万トン以上の爆弾や砲弾を浴びせられた。これは、米国が広島に投下した原子爆弾７発分の破壊力に相当する。
撮影：資料


クアンチ省は、戦争後に残された地雷や不発弾を除去し、人々の暮らしに平和を取り戻すために尽力している。
撮影：資料



 

戦争中、クアンチの小さな土地は数え切れないほどの苦難と荒廃に見舞われました。クアンチの多くの地名は、ベトナムだけでなく、人類の現代戦争史にも刻まれています。例えば、北緯１７度線、ヒエンルオン橋、ベンハイ川、タックハン川、マクナマラ電子柵、ケサン、９号線、コンティエン、ゾックミエウ、コンコー島、ヴィンリン、ヴィンモックなどです。特に、クアンチ古城は、面積わずか３平方キロメートルにも満たない土地でしたが、１９７２年の８１日間の戦闘で、アメリカ軍は広島に投下された原子爆弾７発に相当する膨大な量の爆弾をこの地に投下しました。


カタクチイワシの豊漁期を迎えるクアンチ省の漁民たち。
撮影：ホー・カウ


クアンチ省の縫製輸出産業。
撮影：ホー・カウ 

戦後、クアンチ省では村の９５％が壊滅的な被害を受け、総面積の８０％以上が地雷や不発弾によって汚染されました。しかし、クアンチは数々の困難と試練を乗り越え、戦争の傷跡を克服し、生活、経済、そして社会を発展させてきました。

特に２０２５年６月には、旧クアンチ省とクアンビン省が合併して、新クアンチ省が設立されました。これは、北中部地域における総合経済の中心地を目指すという長期的なビジョンに基づく発展の新たな転機を迎えました。

 

クアンチ省フオンラップ山岳地帯にあるタープオン滝の美しさ。
撮影：ホー・カウ


カムロ-ラソン高速道路の開通により、クアンチ省の東西経済回廊の貿易が促進される。
撮影：タイン・ホア/ベトナムフォトジャーナル


東西経済回廊ルートにより、ラオバオ、ラライ、チャローなどの国際国境ゲートは、南北高速道路、ホーチミン道路、ドンホイ空港、そして近い将来にはクアンチ空港、南北高速鉄道、ミートゥイ深海港群、ホンラ港などと緊密に接続されています。これにより、クアンチはベトナムとASEAN諸国を結ぶ戦略的なハブとなり、海と大陸をつなぐ重要な架け橋として、地域の総合経済・物流センターへと発展し、世界的な貿易・投資の流れを受け入れる準備が整っています。さらに、風力発電や太陽光発電などのクリーンエネルギー、海洋観光、自然探検観光、文化遺産観光、革命観光なども、この地域の大きな潜在力となっています。


現在建設段階にあるクアンチ省のミー・トゥイ深海港プロジェクト。
撮影：タイン・ホア/ベトナムフォトジャーナル


東西経済回廊の重要な接続拠点であるラオバオ国際国境ゲート。
撮影：ホー・カウ


戦争はすでに遠い過去となり、かつて血と炎に包まれていたクアンチの地は、今や平和の花と自由、豊かさ、繁栄への希望に満ちた花々が咲き誇る場所となりました。


フランスとアメリカに対する二度の抗戦において、タイニン省は戦略的に重要な地域であり、長期間にわたり南部革命の中枢機関が置かれ、南部革命を直接指揮・統率してきました。まさにこの地で、１９５１年３月に第１回中央委員会会議（第２期）が開催され、レ・ズアン同志を書記とする南部中央局の設立が決定されました。


茅葺き屋根の小屋が並ぶ南部中央局基地を訪れる観光客。
撮影：ザン・フオン 

戦時中、南部中央局の基地は南部革命の首都となり、極めて困難で犠牲を伴う革命活動の場となりましたが、同時に、特に南部戦線において、米国に対する神聖な抵抗戦争を遂行した多くの党中央の高級幹部や幾多の幹部、兵士たちにとって誇り高い場所でした。


「南部の屋根」と呼ばれるバーデン山で開催される祭り。
撮影：グエン・ミン・トゥー


今日、チャンリエックの深い原生林の中に位置する南部中央局基地の特別国家歴史遺跡には、茅葺き屋根の基地、秘密の地下室、そして連結された地下トンネルシステムが、今なお完全な形で保存されています。

そのすぐ近くには、「南部の屋根」と称されるバーデン山が広大な平原の真ん中に堂々とそびえ立ち、タイニン省の力強さの象徴となっています。 世界最先端のケーブルカーを利用すれば、観光客は簡単に山頂へ登ることができ、高さ７２メートルの観音像の周囲を漂う白い雲海が早朝の陽光に照らされて明るく輝く光景を目にすることができます。


ザウティエン湖のそばにある太陽光発電所。
撮影：トン・ハイ/ベトナムフォトジャーナル 

今日のタイニン省は、ベトナムとカンボジアを結ぶ重要な貿易の架け橋であり、ASEAN市場への進出の拠点ともなっています。モックバイ国際国境ゲートは、ホーチミン市とカンボジアのプノンペンを結ぶ主要交通ルートとして、昼夜を問わず多くの商用車が往来し、活気に満ちています。国道２２号線沿いには、倉庫や物流サービスが次々と建設され、自由貿易区の整備も進められ、モックバイが戦略的な貨物輸送拠点へと発展することが期待されています。


タイニン省で拡大するメロンのハウス栽培モデル。
撮影：トン・ハイ/ベトナムフォトジャーナル



 今日のタイニン省は、東南部地域における産業の輝く拠点でもあります。 フオックドン－ボイロイやチャントバンなどの工業団地には、加工、電子産業、繊維・縫製業、再生可能エネルギー産業を中心に国内外の数百社の企業が集まっています。


フオックドン工業団地にあるイルシン糸・ニット生地工場は昼夜を問わずフル稼働している。
撮影：グエン・ルアン/ベトナムフォトジャーナル


伝統工芸村の保存と発展に取り組むタイニン省。
撮影：グエン・ルアン/ベトナムフォトジャーナル 

工業に加え、タイニン省はサトウキビ、キャッサバ、ゴムなどの南部農業の中心地としても知られています。近年、省はハイテク農業への転換を急速に進め、真っ白なビニールハウスが田畑を包み込むように広がり、ミニトマト、メロン、パプリカなどがイスラエル製の最新の点滴灌漑システムによって育てられています。こうしたモデルは各地に広がり、タイニン省の農産物が国際市場へと進出する一助となっています。


中央青年団書記のグエン・ファム・ズイ・チャン同志は国境付近に位置する
グエン・バ・ゴック小学校にパソコンを寄贈した。
撮影：ミン・フー


昼夜を問わず、国境を行き交う商用車両で賑わうモックバイ国際国境ゲート。
撮影：グエン・ルアン/ベトナムフォトジャーナル


これらすべてが、困難を乗り越えた勇敢な地であるタイニン省が、国全体とともに新たな時代、国家成長の時代に自信を持って歩みを進めるという輝かしい姿を描き出しています。


文、撮影：トゥアン・ロン、タイン・ホア、ホアン・ハ－、トン・ハイ、グエン・ルアン

 


