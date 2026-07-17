英雄たちの帰還を歓迎する ５００日間の旅

英雄たちの帰還を歓迎する ５００日間の旅

傷病兵・烈士の日８０周年（１９４７年７月２７日から２０２７年７月２７日）を記念して実施される「烈士の遺骨の捜索、収集、身元確認を強化する５００日間のキャンペーン」は、民族の独立のために犠牲になった人々へのベトナムの感謝の心を表すとともに、長年待ち続けた家族が愛する人に再会できる希望をもたらすものである。 


２０２６年６月１５日の朝、ホーチミン市において、烈士の遺骨の捜索、収集、身元確認を担当する市の運営委員会（運営委員会５１５）は、レ・ティ・リエン文化公園（旧ドータイン墓地）ホアフン区で烈士の集団墓地を探索するための調査を開始した。  撮影：スアン・クー/ベトナム通信社
 

戦争は遠い過去のものとなったが、その痛みは今も残っている。自由、独立、そして祖国の統一を勝ち取るための戦いで、約１２０万人の尊い兵士たちが命を落とした。今なお約１７万５千人の烈士の遺骨が見つかっておらず、約３０万人の遺骨は収集されたものの、身元が確認されていない。時が経つにつれて、烈士の遺骨の捜索と収集はますます困難になっている。 


トゥエンクアン省軍事司令部は、A５（ザンナム村）において烈士の遺骨を捜索、収集し、関連する多数の遺品を発見した。  撮影：ホアン・ヒエウ/ベトナム通信社
トゥエンクアン省軍事司令部は、ナムガット村の標高６８５地点において烈士の遺骨を捜索及び収集した。  撮影：ホアン・ヒエウ/ベトナム通信社

この切迫した状況下で、戦死した兵士の遺骨の捜索、収集、身元確認を強化する５００日間キャンペーン（２０２６年３月１５日～２０２７年７月２７日）が発動された。これは、国内だけでなく、友好国であるラオスとカンボジアにも多数の収集チームを派遣するという前例のない規模の取り組みである。 

５００日間キャンペーンの開始から４か月余りが経過し、関係機関は約１,４００柱の烈士の遺骨を捜索、収集した。その中には、国内だけでなくラオス、カンボジアで発見された数百柱も含まれる。特に、ホーチミン市のレ・ティ・リエン公園で６９柱の烈士の遺骨と多くの遺品が埋葬された集団墓地が発見され、現在、身元確認のための調査と鑑定が進められている。 


２０２６年７月６日の朝、レ・ミン・フン首相は、ホーチミン市ホアフン区のレ・ティ・リエン公園において行われた烈士遺骨の捜索及び収集開始式典に出席した。  撮影：ズオン・ザン/ベトナム通信社
 

遺骨の捜索活動と並行して、烈士の身元確認のためのDNA採取も引き続き強化されている。これまでに、関係機関は烈士５２,７１７名の墓から検体を採取し、そのうち３７,５１３名（７１.１６％）が採取条件を満たし、１５,２０４名は条件を満たさなかった。烈士の遺族からは９３,４６４件の生体サンプルが採取され、そのうち５３,０３６件が分析され、DNAデータベースに登録された。 


タイニン省において、１５９柱の烈士の遺骨を追悼する慰霊式が行われた。  撮影：ミン・フー/ベトナム通信社
２０２６年７月６日の朝、レ・ミン・フン首相は、ホーチミン市ホアフン区のレ・ティ・リエン公園において行われた烈士遺骨の捜索及び収集式典に出席した。  撮影：ズオン・ザン/ベトナム通信社
クアンチ省は、ラオスのサワンナケート県およびカムムアン県と協力し、ラオスで戦死したベトナム人民義勇軍および専門家２８柱の遺骨の祖国へ引き渡し及び受け入れ式典を開催した。  撮影：ベトナム通信社
 

各地方自治体もまた、烈士の遺骨１５,７２９柱を保管及び保存のために移送した。そのうち、軍法医学研究所は１７の省・市のうち１５の省・市から９,０８７点の遺骨サンプルを受け取り、１２４点の鑑定を実施した。 


２０２６年６月１４日の朝、ホーチミン市ホアフン区のレ・ティ・リエン文化公園において、ベトナム仏教教会ホーチミン市支部は、１９６８年の春季テト作戦で犠牲となり、かつてドータイン墓地に埋葬された英雄的戦士、兵士、愛国的市民を追悼し、冥福を祈る大法要を挙行した。  撮影：スアン・クー/ベトナム通信社
２０２５年１２月２１日の夜、タイニン省タンビエン郡のドイ８２烈士墓地において、同省の党委員会、政府、武装部隊および住民が烈士１５９柱の遺骨を追悼する慰霊式を挙行した。  撮影：ミン・フー/ベトナム通信社
ホーチミン市ホアフン区のレ・ティ・リエン文化公園において、戦没英雄を追悼する慰霊式典が行われた。  撮影：スアン・クー/ベトナム通信社
傷病兵・烈士の日７９周年（１９４７年７月２７日～２０２６年７月２７日）を記念して、全国各地から多くの元兵士たちがトゥエンクアン省のヴィスエン国家烈士墓地に集まり、英雄的戦士たちを追悼して線香を手向け、花を捧げた。  撮影：ミン・タム/ベトナム通信社

５００日間キャンペーンは、まさに「水を飲むときはその源を思う」というベトナムの伝統的な道徳観を最も鮮やかに表すものであり、ベトナム国民の心の奥深くに響いている。烈士の遺骨が一柱でも祖国に迎えられ、名前が石碑に刻まれるたびに、一つの家族の長い苦しみと待ち続けた痛みから解き放たれ、戦争の傷が少しずつ癒されていくのである。

 

文：タイン・ホア

撮影：ベトナム通信社



Top