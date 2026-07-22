色とりどりの灯りで美しく照らされる夜の文廟

22/07/2026

活気溢れるハノイのナイトライフの中で、文廟-国子監で開催されているナイトツアー「学びの真髄」は、観光客に歴史と文化の探求に満ちたユニークな旅を提供しています。従来の見学ツアーとは異なり、このプログラムでは光、テクノロジー、そしてストーリーテリングを用いて、特に若者をはじめとする一般の人々により身近で魅力的に遺産を再現します。これはまた、首都の文化機関が決議第５７-NQ/TW号および決議第８０-NQ/TW号に沿って、科学技術、デジタル変革、そして文化発展を積極的に活用している好例でもあります。

最新の照明技術によって、夜の文廟の景観はいつもと違う美しさで浮かび上がる。 撮影：コン・ダット/ベトナムフォトジャーナル 文廟門という遺跡の正門をくぐった瞬間から、訪れた人々は光と音の幻想的な世界へと導かれます。入り口エリアでは、きらめく色彩と穏やかな音色が調和し、心安らぐ序曲を奏で、感動的な探求の旅へと導きます。正門から大中門へ続く道には、「Tinh Hoa Đạo Học（学びの真髄）」という四文字が古代の横対句のように縦に並び、かつてのベトナム人が目指した知識の頂点への道を想起させます。 文廟-国子監の正門をくぐると、入口エリアで穏やかな音と柔らかな色彩に満ちた空間に包まれる。 撮影：コン・ダット/ベトナムフォトジャーナル

大中門をくぐると、多くの人が奎文閣の星型の窓から放たれる光に驚かされます。その光は大中門の屋根の頂点を照らし、花瓶に向かって尾を跳ね上げる二匹の鯉の姿を際立たせています。夜の帳が降りる中、奎文閣はまるで知識の灯台のように輝き、その光は知恵と悟りを象徴しています。 この旅のハイライトの中でも特に印象的なのは、博士号碑庭園と天光井戸のエリアです。井戸の周囲には二色のLEDライトが優雅に並び、水面に反射して、昼間には味わえない幻想的な光景を作り出しています。庭を取り囲む木々は次々と変化する色でライトアップされ、空間全体が魔法のような雰囲気に包まれ、訪れる人々を現実と夢が交錯する、まるで道教の庭園を思わせるような記憶の世界へと誘います。



旅の次の目的地は大聖殿、別名拝堂です。ここでは、ベトナム初の大学である国子監について学ぶことができます。展示内容は現代的なデザインで構成され、映像技術やインタラクティブな仕掛けを組み合わせ、約８００年にわたる封建時代の教育の形成と発展の過程を再現しています。特に、バーチャルリアリティ（VR）技術の活用により、訪れた人々に新しい体験を提供することができます。この技術を通じて、来場者は遺産の価値をより深く理解することができるでしょう。



文廟-国子監文化科学活動センターのレ・スアン・キエウ所長によると、この夜間体験プログラムは、首都ハノイの市民や観光客に遺跡のまったく新しい姿を届けたいという思いから企画されました。芸術的な照明のもとで、建築物や遺産空間はより一層輝きを増し、印象的になりながらも、ベトナム王朝時代の最初の国立学府としての古き良き趣と洗練された魅力も保っています。 旅の最後であり、最も期待される感動的なハイライトは、タイホックの中庭で行われる３Dマッピングプロジェクション「学びの真髄」です。前殿の正面全体が巨大なスクリーンに変わり、試験場や受験生、学びへの意志、成功への願い、鯉が龍へと変わるイメージ、そして知識を極める旅における様々な試練が鮮やかに映し出されます。

