絵画に描かれた馬とチャン・レ・フエンの創作作品

10/02/2026

馬のイメージが躍動、幸運、そして新しいエネルギーの象徴である午年に、チャン・レ・フエンは民間伝統を現代的な創造へと昇華させた色鮮やかな「飛馬」の絵画を通して文化的な物語を伝えることを選択しました。



デザイナーのチャン・レ・フエンと彼女の創作作品「飛馬」。



ベトナム民間伝承の数あるシンボルの中で、龍の頭と馬の体を持つ龍馬は、吉兆や賢才、国家への福運と結び付けられています。これにインスピレーションを得たファッションデザイナーのチャン・レ・フエンは「飛馬」と題した芸術プロジェクトを創造し、伝統的なイメージを現代的な精神を持つ作品へと昇華させました。



チャン・レ・フエンにとって、文化は固定された形に閉じ込められるべきものではありません。彼女は参加者が創造物の中に自分自身を見出し、伝統が新しい感情や体験によって継承されることを望んでいます。こうして、ワークショップ「飛馬」は多次元的な交流の場となり、芸術家、学生、そして子どもたちまでもが馬のイメージを通して自分自身の物語を語ることができるのです。



これらの「飛馬」の作品は、伝統的かつ霊的な金色の紙で作られた供物の枠を超え、伝統と現代の交差点の象徴となっている。



創造的な体験にとどまらず、チャン・レ・フエンは次のように期待しています。「これらの『飛馬』の作品は見た目にも美しい装飾品となるだけでなく、海外の友人への文化的な贈り物、つまり現代芸術の言語を通してベトナムの物語を伝える贈り物にもなるでしょう。」 伝説の龍馬から今日の「飛馬」まで、馬のイメージは伝統と現代、午年の春における文化的記憶と新世代の創造的精神が交差する象徴となっています。



