第14期党中央政治局委員19名の名簿

第14期党中央政治局委員19名の名簿

第１４期党中央委員会第１回会議において、トー・ラム書記長と第１４期党中央執行委員会の政治局委員、書記局委員の同志たちが登場した。
撮影： ベトナム通信社

１　トー・ラム – 党中央委員会書記長、中央軍事委員会書記


２　チャン・タイン・マン – 政治局委員、国会党委員会書記、第１５期国会議長


 

３　チャン・カム・トゥ – 政治局委員、党中央委員会常務委員、党中央機関党委員会書記


 

４　レ・ミン・フン – 政治局委員、党中央委員会書記、中央組織委員会委員長


 

５　ド・ヴァン・チエン　– 政治局委員、国会党委員会常務副書記、国会常務副議長

６　ブイ・ティ・ミン・ホアイ – 政治局委員、党中央委員会書記、祖国戦線および中央大衆組織の党委員会書記、祖国戦線中央委員会議長

７　ファン・ヴァン・ザン – 政治局委員、政府党委員会常務委員、中央軍事委員会副書記、大将、国防大臣

８　 ルオン・タム・クアン – 政治局委員、政府党委員会常務委員、中央公安党委員会書記、大将、公安大臣

９　グエン・ズイ・ゴック – 政治局委員、ハノイ市党委員会書記

１０　グエン・チョン・ギア – 政治局委員、党中央委員会書記、中央軍事委員会常務委員、大将、ベトナム人民軍総政治局長

１１　チン・ヴァン・クイエット – 党中央委員会書記、中央宣伝大衆動員部副部長

１２　レ・ホアイ・チュン – 党中央委員会書記、政府党委員会常務委員、外務大臣

１３　レ・ミン・チ – 党中央委員会書記、中央内務委員会常務委員会副委員長


１４　チャン・ルウ・クアン – 党中央委員会書記、ホーチミン市党委員会書記

１５　ファム・ザ・トゥック – 党中央委員会委員、党中央事務局長

１６　チャン・シ・タイン – 党中央委員会委員、中央検査委員会委員長

１７　グエン・タイン・ギ – 党中央委員会委員、中央政策戦略委員会委員長

１８　ドアン・ミン・フアン – 党中央委員会委員、党委員会常務副書記、ホーチミン国家政治アカデミー常務副理事長

１９　チャン・ドゥック・タン – 党中央委員会委員、政府党執行委員会委員、農業環境大臣

  

Top