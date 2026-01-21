第１４回党大会：大会文書に関する本会議での討論 21/01/2026 ２０２６年１月２１日の午前、第１４回党大会は大会文書に関する本会議での討論を続けました。討論を主宰するルオン・クオン国家主席討論を主宰するルオン・クオン国家主席「革命的で正規精鋭かつ現代的な人民軍を建設し、 強固で現代的な国防を築く中核となり、 人民の安全保障と揺るぎない国民の支持基盤と結びつける」 という課題について討論したファン・ヴァン・ザン国防大臣。「発展を創造し、清廉で、果断に行動し、人民に奉仕する政府の建設」という課題について討論しましたファム・ティ・タイン・チャー政府副首相。「民族の大団結の力を発揮し、新時代における国家発展目標を成功裏に達成するための 基盤であり重要な原動力とする」 という課題について討論しましたハ・ティ・ガー同志、党中央委員・祖国戦線党委常務副書記・中央諸団体副書記・ 祖国戦線中央委員会副主席兼事務総長.。大会文書に関する本会議討論に参加する党中央機関の党代表団。大会文書に関する本会議討論に参加するハノイの党代表団。大会文書に関する本会議討論に参加するタイグエン省の党代表団。１月２１日午前、大会文書に関する本会議討論に参加した代表団。「公安の活動により、党の三つの戦略目標ー 平和と安定、高品質な発展、人民の幸福ーを実現する」 という課題について討論したルオン・タム・クアン公安大臣。「新紀元における政治・思想活動」という課題について討論したライ・スアン・モン中央宣伝運動部常務副部長。討論会におけるホーチミン市党委代表団。討論会に参加したバクニン省党委代表団。討論会に参加した代表団。討論会に参加した軍党委代表団。討論会に参加したタインホア省党委代表団。「２０２６年から２０３０年の新時代において経済を二桁成長させるための戦略的解決策」 という課題について討論しましたグエン・アン・トアン中央政策戦略部副部長。 討論会に参加したヴィンロン省党委代表団。 討論会に参加したダナン省党委代表団。文：ベトナムフォトジャーナル撮影：ベトナム通信社