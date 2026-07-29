研究者グエン・ディン・トゥ - ベトナムの文化、歴史、地理における「大樹」

29/07/2026

研究者グエン・ディン・トゥ氏は、８０年以上にわたる献身的な学術研究を通して、ベトナムの文化、歴史、地理の分野において多大な功績を残し、６０近い著作を世に送り出しました。また、彼はホーチミン市内の二つの道路に、ベトナムの海洋主権に特別な意味を持つ地名であるホアンサとチュオンサの名を付けることを提案した人物でもあります。



研究者グエン・ディン・トゥ氏は、１９２０年にゲアン省タインチュオン県（現在のゲアン省ホアクアン村）に生まれました。現在はホーチミン市に住んでいます。２０２６年に１０６歳を迎えた今も、彼はその粘り強い勤勉さ、明晰な頭脳、そして絶え間ない研究への情熱によって多くの人々の尊敬を集めています。

彼が暮らす小さな家では、毎日８時間から１０時間、コンピューターに向かう規則正しい仕事のリズムが続いています。百歳を超えた今も、グエン・ディン・トゥ氏は自ら原稿を執筆し、資料を読み、内容を修正し、自身の書籍の執筆プロジェクトに取り組み続けています。

トゥ氏は高齢にもかかわらず、後世に残すために歴史と地理に関する約１０の研究プロジェクトを完成させることを目標に掲げていると語っていました。それらは北部、中部、中央高原地域の地名辞典の形成史や、南部地域の成立と管理の過程に関する研究など、重要でありながらも多くの人が取り組んでこなかったテーマばかりだそうです。



トゥ氏は、今最も懸念しているのは残された時間が限られていることであり、だからこそ毎日できる限り仕事に励まなければならないと語っていました。約二十年前、健康だった頃には、何年にもわたって図書館や公文書館に通い、資料を調べ続け、必要な情報はすべて、自らの手で小さなノートに丁寧に書き留めていたそうです。

彼は今でも、細かい文字がびっしりと書き込まれた十冊以上のノートを大切に保管しており、まるで貴重な資料庫のようで、研究や著作活動に役立てられています。

２０２４年、第７回国家図書賞において、研究者のグエン・ディン・トゥ氏は、２巻からなる著書「ザーディン - サイゴン - ホーチミン市：歴史の長い道程（１６９８～２０２０）」でA賞を受賞しました。これは、彼が２０年以上にわたり温め、完成させた記念碑的な作品です。

この書籍シリーズの執筆を思い立ったのは、１９９８年、サイゴン建都３００周年を迎えた年のことです。当時、ホーチミン市の形成と発展の歴史を体系的にまとめた大規模な研究がまだ存在しないことに気づいた彼は、自らそのプロジェクトに取り組む決意を固めました。 以来、長年にわたり資料を収集し、事実を補い、原稿を推敲し続け、ザーディン-サイゴン-ホーチミン市の歴史を体系的に後世に伝えることを目指して、この大作を完成させました。

彼によれば、現在の最優先課題は行政地名歴史辞典シリーズを完成させることです。 以前、彼の著作「南部行政地名歴史辞典」は、中央出版協会（現在の国家図書賞の前身）の銀賞を受賞しました。 その成功の後、多くの同僚や読者は、彼が研究範囲を国内の他の地域にも広げてくれることを期待していました。



研究者のグエン・ディン・トゥ氏は、学術分野への貢献だけでなく、数多くの社会・文化活動にも参加しています。 １９９６年、ホーチミン市の道路命名・改名評議会の常任委員を務めていた際、都市生活の中で祖国の神聖な海洋主権を改めて示すため、ニエウロック-ティゲー運河沿いの二つの通りを「ホアンサ通り」「チュオンサ通り」と名付けることを提案しました。



２０１７年、彼は、ベトナムの歴史学への長年にわたる貢献が認められ、ベトナム歴史科学協会から記念メダル「ベトナム史学の発展への貢献」が授与されました。





研究者のグエン・ディン・トゥ氏は、「学校で学び、書物で学び、互いに学び合い、人々から学び、日々の仕事の中で、大小の様々な事柄を通して学び、働きながら学べ」というホーチミン主席の生涯を通して学び続ける精神に関する教えを常に心に留めています。



おそらく、その精神こそが８０年以上にわたり精力的に研究に打ち込み、ベトナムの文化、歴史、地理に関する数々の貴重な著作を生み出す原動力となっているのでしょう。 １００歳を超えた今も、グエン・ディン・トゥ氏はベトナム学術界の「大樹」のように、粘り強く、謙虚に、そして絶え間なく献身を重ね、静かに毎日研究に励み続けています。

