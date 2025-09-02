独立８０周年：ベトナム、平和と繁栄への願いを力強く表明

２０２５年９月２日、ハノイのバーディン広場にて、ベトナム社会主義共和国建国８０周年および１９４５年８月革命成功８０周年の記念式典が盛大に開催されました。この式典は、ベトナム共産党中央委員会、国会、国家主席、政府、祖国戦線中央委員会、そしてハノイ市によって共催され、国家の歴史的節目を祝う厳粛かつ意義深い行事となりました。

１５門の大砲が一斉に発射され、建国８０周年記念の閲兵式・パレードの幕が開けられた。

記念式典には、党、国家、国会、政府、ベトナム祖国戦線の高官をはじめ、首都および全国から数十万人の国民が参加しました。また、ラオス、カンボジア、キューバ、中国、ロシア、ベラルーシなどからの高位指導者を含む多数の国際代表団や在外ベトナム人も出席し、国際的な友好と連帯の精神が力強く示されました。

記念式典は荘厳かつ壮麗な雰囲気の中で行われ、聖火リレー、国旗掲揚、２１発の礼砲、そしてトー・ラム書記長による重要な演説が披露されました。ベトナム民族にとって「独立」「自由」という不滅の価値、そして「平和」と「繁栄」への揺るぎない願いが力強く再確認されました。