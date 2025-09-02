独立８０周年：ベトナム、平和と繁栄への願いを力強く表明

 ２０２５年９月２日、ハノイのバーディン広場にて、ベトナム社会主義共和国建国８０周年および１９４５年８月革命成功８０周年の記念式典が盛大に開催されました。この式典は、ベトナム共産党中央委員会、国会、国家主席、政府、祖国戦線中央委員会、そしてハノイ市によって共催され、国家の歴史的節目を祝う厳粛かつ意義深い行事となりました。


８月革命成功８０周年および９月２日建国記念日の記念式典で演説を行うトー・ラム書記長

撮影：ベトナム通信社


国旗掲揚の儀式を厳かに執り行う党・国家の現指導者および元指導者、国際ゲスト、代表団

撮影：ベトナム通信社


１５門の大砲が一斉に発射され、建国８０周年記念の閲兵式・パレードの幕が開けられた。

撮影：チャン・タイン・ザン/ベトナムフォトジャーナル


記念式典には、党、国家、国会、政府、ベトナム祖国戦線の高官をはじめ、首都および全国から数十万人の国民が参加しました。また、ラオス、カンボジア、キューバ、中国、ロシア、ベラルーシなどからの高位指導者を含む多数の国際代表団や在外ベトナム人も出席し、国際的な友好と連帯の精神が力強く示されました。

記念式典は荘厳かつ壮麗な雰囲気の中で行われ、聖火リレー、国旗掲揚、２１発の礼砲、そしてトー・ラム書記長による重要な演説が披露されました。ベトナム民族にとって「独立」「自由」という不滅の価値、そして「平和」と「繁栄」への揺るぎない願いが力強く再確認されました。


フンヴオン通りに集まり、８月革命成功８０周年および
ベトナム社会主義共和国建国記念日の閲兵式・パレードを見学する数万人の市民

撮影：タット・ソン/ベトナムフォトジャーナル



ハノイの空を舞い、祝賀飛行を披露するベトナム空軍


式典会場を堂々と通過するベトナム人民軍の装備

撮影：ホアン・ハー/ベトナムフォトジャーナル


印象的な閲兵部隊の姿

撮影：タット・ソン/ベトナムフォトジャーナル


ハノイ市内の通りを行進する閲兵・パレード部隊

撮影：コン・ダット/ベトナムフォトジャーナル


閲兵式・パレードでの兵士たちの笑顔

撮影：コン・ダット/ベトナムフォトジャーナル


 

中国人民解放軍の儀仗隊

撮影：コン・ダット/ベトナムフォトジャーナル


ロシア連邦の国旗隊

撮影：コン・ダット/ベトナムフォトジャーナル


ラオス人民軍部隊

撮影：ホアン・ハー/ベトナムフォトジャーナル


カンボジア王国軍部隊

撮影：コン・ダット/ベトナムフォトジャーナル


沿道を埋め尽くし、閲兵式・パレードを見守り声援を送る市民

撮影：タット・ソン/ベトナムフォトジャーナル


閲兵式・パレードの前、通りを埋め尽くし、集結地点へ向かう戦車・装甲車の隊列を歓迎する市民

撮影：タット・ソン/ベトナムフォトジャーナル


 

市民が閲兵式・パレードを便利に視聴できるよう、各所に大型スクリーンが設置される

撮影：タット・ソン/ベトナムフォトジャーナル


パレード部隊と交流を深める首都の市民

撮影：タット・ソン/ベトナムフォトジャーナル


 

特に、約３万人規模の大規模な閲兵・パレードには国際部隊も参加し、民族の大団結の力を再現するとともに、ベトナム国防産業の新たな進展を紹介しました。

このイベントは歴史的な節目となり、ベトナムが持続可能な発展と国民の幸福という目標に向かって、新たな時代へ力強く歩み続けるための大きなインスピレーションとなりました。


