小さな家から偉大な宣言へ

28/08/2025

過去８０年間、ホアンキエム区ハンガン通り４８番地の小さな家は、ハノイ中心部の「赤い住所」として知られてきました。 この家こそが、ホー・チ・ミン主席が独立宣言を起草し、１９４５年９月２日にベトナム民主共和国（現在のベトナム社会主義共和国）の誕生した場所です。



Ngược dòng thời gian, vào những năm 40 của thế kỷ trước, ngôi nhà có hai lối ra vào ở số 48 phố Hàng Ngang và số 35 phố Hàng Cân vốn là hiệu buôn Phúc Lợi, một trong những cơ sở tơ lụa lớn nhất Hà Nội do vợ chồng doanh nhân Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ sở hữu. Nơi đây không chỉ nổi bật bởi vị trí đắc địa mà còn là cơ sở cách mạng tin cậy từ thời tiền khởi nghĩa.

特筆すべきは、ハンガン通り４８番地の家の２階にある小さな部屋で、ホー・チ・ミン主席は独立宣言を書き、１９４５年９月２日にベトナム民主共和国が誕生し、国家の歴史における輝かしい節目となりました。

過去８０年間にわたり、ハンガン通り４８番地の家は、ほぼ当時のままの姿で保存されてきました。 現在、１階は展示スペースとなっており、１９４５年の８月革命の歴史的背景、革命指導者たちの肖像、そしてホーおじさんの素朴な思い出の品々が鮮やかに再現されています。



独立宣言の起草と深く関わるこの家の２階は、天窓に面した小さな廊下で繋がる二つの部屋で構成されています。 奥の部屋は会議や食事に使われた場所で、ホー・チ・ミン主席が使用したタイプライターもここに置かれています。メインルームは、ホー・チ・ミン主席が独立宣言を執筆した場所で、机、資料棚、質素な布製のベッドが置かれています。



ハノイ市人民委員会のヴ・トゥ・ハー副主席は次のように強調しました。ハンガン通り４８番地の家は、ホー・チ・ミン主席が独立宣言を書いた場所だけでなく、ベトナム国民全体の愛国心、自主の精神、そして自由への願望の神聖な象徴でもあります。

