大義のための神聖な５００日間キャンペイン

28/07/2026

５００日間キャンペーンにおいて、発見された烈士すべての遺骨、確認されたすべての身元、そして明らかにされた故人に関するすべての情報は、単なる捜索と検証の成果ではなく、祖国の平和、独立、自由のために命を捧げた英雄的な烈士たちを称えたいというすべてのベトナム人の神聖な使命、良心、そして願いの表れでもある。



約１２０万人もの民族の精鋭たちが、自由、独立、そして国家統一を勝ち取るための戦いの中で命を落とした。見つかった人もいれば、今なお昔の戦場のどこかに眠っている人も多い。そのため、戦争終結直後から、党、国家、軍は烈士の遺骨の捜索と収集に深い関心を寄せ、彼らを一刻も早く祖国の故郷へと帰還させることに全力を注いできた。 こうした静かに、忍耐強く、長年にわたって続けられてきた捜索活動は、大義のための決意と責任感によって行われ、これまでに９０万体を超える烈士の遺骨を発見し、収集することができた。しかし現在もなお、１７万５千体以上の遺骨が未発見、未収集のままであり、さらに約３０万基の烈士の墓が身元不明のまま残されている。そのため、何十万もの家族が長い歳月を経てもなお、愛する人の消息を得られずにいる。

時が経つにつれて、戦死した兵士の遺骨の捜索と収集の作業は飛躍的に困難になっている。かつての歴史的証人たちは今や多くが高齢となり、記憶も時の流れとともに薄れつつある。かつての戦場の地形も、都市化の進行や自然災害、地滑りなどの影響で大きく変わってしまった。雨季や洪水の季節が訪れるたびに、戦死者の安息の地のかすかな痕跡さえも流されてしまうのだ。

その切実な要請を受けて、烈士の遺骨捜索、収集、および身元確認に関する国家運営委員会は、「烈士の遺骨捜索・収集・身元確認強化５００日間キャンペーン」を開始した。キャンペーンは２０２６年３月１５日から２０２７年７月２７日まで実施され、政治体制全体、人的資源、物資を結集し、特に科学技術の成果を最大限に活用し、身元がまだ特定できていない烈士の捜索、収集、身元確認を集中的に推進することを目的としている。



ホーチミン市のレ・ティ・リエン公園周辺で、昼夜を問わず烈士の遺骨捜索と収集の任務にあたる部隊を激励するために訪れた際、トー・ラム書記長兼国家主席は「ベトナムの党、国家、そして人民にとって、烈士の遺骨の捜索、収集、身元確認は、祖国と人民に対する神聖な責務であり、すべてのベトナム人の良心と願いである。 我々人民と党は、国と民族のために命を落とした人々を決して忘れない。それこそがベトナムの道徳であり、文化の伝統である」と 強調した。 トー・ラム書記長兼国家主席によれば、今日発見された烈士の遺骨は、専門的な作業の成果ではなく、祖国と家族への帰還であり、歴史の一部の帰還でもある。それはまた、「水を飲む時は水源を忘れるな」「感謝の気持ちを表し、恩に報いる」というベトナム民族の神聖な精神的価値観道徳を再確認するものである。

そのため、トー・ラム書記長兼国家主席は次のように断言した。 「英雄烈士の霊前において、私たちはこの崇高な使命を果たすために、責任感、知恵、そして深い愛情をもって全力を尽くすことを誓います。」 ５００日間キャンペーンを遂行するために、総勢１,５００名を超える人員からなる３２の捜索隊が編成された。そのうち、１３の部隊は国内で、１９の部隊はラオスとカンボジアで活動する。捜索隊の兵士たちは困難や苦労をいとわず、森を越え、川を渡り、握り飯を食べ、野営しながら、地雷が残る約２３,０００ヘクタールの土地のうち８,４００ヘクタール以上を探索した。彼らは長い年月を経てもなお戦死した兵士たちの遺骨が残っているかもしれないという希望を抱き、あらる道を切り開き、あらゆる土地を整地し、あらゆる山の窪地を掘り、木の根を掘り起こし、彼らを故郷に連れ戻そうとしている。 キャンペーン開始から４か月余りが経過した７月２５日時点で、部隊は１,４８８体の烈士の遺骨を捜索、収集した。その内訳は、国内で４６６体、ラオスで１７４体、カンボジアで８５０体である。さらに、７か所の集団墓地が発見され、そのうち５か所はトゥエンクアン省で２３体の遺骨が発見された。１か所はホーチミン市のレ・ティ・リエン公園周辺で、１０３体の遺骨と２つの集団墓が発見された。

捜索の過程で、国内外の数多くの情報源への照会、最新の科学技術を応用、歴史的資料、証言者の話、現地調査の組み合わせにより、関係当局は多数の烈士の大規模な集団墓地を発見した。 トゥエンクアン省では、捜索隊が約２３体の烈士の遺骨を含む５か所の集団墓地を発見した。 特に、１９６８年のテト攻勢で多くの兵士が英雄的な犠牲を払ったことに関連する大規模な集団墓地が存在すると考えられていたホーチミン市のレ・ティ・リエン公園周辺では、関係当局が１００体の遺骨、２か所の集団墓地、さらに３２点の遺品を収集した。これらの成果は戦死した兵士の遺骨の捜索と収集に新たな道を開くものとなった。

ベトナム科学技術アカデミー所属の科学者によると、戦死した兵士の身元確認は世界でも最も困難なDNA鑑定の一つとされている。 というのも、埋葬から５０〜７０年が経過し、熱帯の高温多湿な気候条件の下で多くの遺骨がひどく腐敗し、DNAが著しく断片化しているため、従来の分析方法では多くの制約が生じているからである。 そのため、私たちは次世代遺伝子検査法をはじめとする多くの高度な科学技術ソリューションを積極的に導入し、分析、鑑定作業に活用することで、身元確認が必要な事例をより正確かつ迅速に、そして多くのケースで特定できるよう努めている。

この業務を遂行するために、関係当局はこれまでに６万６千基以上の身元不明の墓から遺骨のサンプル採取を完了した。 同時に、DNA鑑定のために全国各地から戦没者遺骨のサンプル約１万５千件を受け取り、保管している。 また、烈士の遺族から９万３千件以上のDNAサンプルを収集し、そのうち５万３千件以上を解析して国家データベースに同期させ、烈士の身元確認に役立てている。 これは、数十年にわたり身元不明であった数万人の烈士の身元の特定につながる重要な科学的基盤となるものである。

「５００日間キャンペーン」は、英雄的烈士を捜索し、感謝の意を捧げる旅路において、私たち一人ひとりの決意と責任感を象徴する節目である。 そしてこの旅は、これからも絶え間なく続けられる。なぜなら、英雄たちの遺骨が一つ一つ発見され、故郷に帰還し、一人ひとりの名前が記念碑に刻まれることで、家族や愛する人々の切ない思いと待ち望む気持ちが癒され、戦争の痛みも年月とともに和らいでいくからである。

