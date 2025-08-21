国際文化統合の促進

21/08/2025





現在の発展の潮流の中で、文化のソフトパワーの優位性を促進することは、多くの国々にとって持続可能な発展と国際舞台における国家の地位と役割の向上にむけた重要な戦略となっています。 トー・ラム書記長は、決議第５９号は時代の力の潮流を的確に捉え、革命的、革新的、民民的、科学的、そして高度な現代的視点をもって国際統合を「高めた」ものであり、これは国家の国際統合の過程における歴史的な転換点になったと述べました。



海外在住のベトナム人の団体および個人に表彰状を授与したベトナム外務省の

レ・ティ・トゥ・ハン外務副大臣兼国家海外ベトナム人委員会委員長。

撮影：ベトナム通信社



外交部門は先駆的な役割を発揮し、外交活動を道義的、包括的、かつ効果的に展開してきました。そして、「多くの重要かつ歴史的な成果を達成し、近年の国家全体の成果の中でも際立ったものとなり、発展に有利な外交情勢の強化と国の地位向上に貢献した」と故グエン・フー・チョン書記長が強調したように、第１３回党大会決議の成功に大きく貢献しました。これは、ベトナム外交部門設立８０周年（１９４５年８月２８日〜２０２５年８月２８日）の総括において、ブイ・タイン・ソン副首相兼外務大臣が述べたものです。２０３０年に向けた外交戦略に基づき、ベトナムは引き続き文化外交に関する主要なプログラムを実施し、国家メッセージの形成に貢献し、ベトナムが文明的で安全で美しい国、独自の文化、豊かな伝統、ダイナミックな発展というイメージを醸成していくとしています。フレンドリーで親切な人々、生活、旅行、投資に信頼できる目的地、同時に地方において外国の要素を取り入れた文化イベントの開催が増え、それにより産業や地域のブランド構築にも貢献します。



海外在住のベトナム人によるベトナム語の保持、民族の文化的アイデンティティおよび優れた伝統の促進を支援する活動の多様化を積極的に推進し、ベトナム人が多く居住する地域の教育機関において、ベトナム語を教育課程に導入することを促進し、毎年、ベトナム語を称える日やサマーキャンプ、文化の日／文化週間、世界若手ベトナム知識人フォーラムなどのイベントを開催し、とりわけ若い世代の交流、学習、ベトナム語の保持を奨励し、動機付けを行います。



さらに、権威ある国際文化イベントにおけるベトナムの存在感を継続的に強化し、文化、スポーツ、観光、科学、教育、医療などの地域および国際レベルのイベントの開催を目指す必要があります。また、独自の文化製品の研究開発への投資を進め、価値と品質の高い芸術作品の出版と海外普及に力を入れることが求められます。 さらに、ベトナム語、習慣、祭り、民族衣装、名所旧跡、伝統工芸村、映画、音楽、美術、写真、建築などの分野における作品の紹介を促進することが重要です。



急速に変化し、複雑化する世界情勢の中で、我が国は国家発展の時代を迎える準備を整えており、多くの新たな機会と好機を切り開くとともに、文化発展の資源を効果的に推進し、国家の建設、防衛、発展に貢献するために、対外文化活動と外交における革新に重い責任を負っています。