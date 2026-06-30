伝統的な印章彫刻の技を守る旅

30/06/2026

賑やかな旧市街に位置するハンクアット通りの一角は静かにゆったりとした時の流れを保っています。小さなフックロイの小さな店で、職人が一つ一つ丁寧に木印を彫る姿は人々の好奇心を誘うだけでなく、失われつつある伝統的な価値観を呼び覚まし、近代化の流れの中に古き良き魂を守り続けています。

この店の主人はファム・ゴック・トアンさんで、４０年以上にわたって手作りの印章の製作に携わっています。意外にも、職人になる前は、黒板と白いチョークに囲まれた教師だったことを知る人は少ないでしょう。しかし、家業への深い愛情が彼の人生の道を変えました。彼によれば、木彫り印章の技は祖父から父へと受け継がれ、家族の生活に欠かせないものとなったそうです。幼い頃から鑿や小刀、粗削りの木片に触れながら育ち、いつの間にか「この仕事が体に染みついていた」と語っていました。

幼い頃からの深い関わりが、一つ一つの印章の小さな模様に至るまで彼の心に深い愛情を育んできました。それは単なる仕事ではなく、記憶の一部であり、魂の一部でもあります。そして、教壇を離れ、家業に戻り、家族の伝統工芸を継承することを決意しました。それは難しい決断でしたが、情熱に満ちた選択でした。 木彫りの制作工程の中で、彫刻の作業は最も難しく、忍耐力と高い精度が求められます。職人は小刀やのみ、ヤスリなどの小さな道具を使い、一歩一歩形を作り上げていきます。トアンさんの巧みな手によって、無機質な木片が次第に精緻な模様へと変化し、独特な文化の香りを放ちます。簡単な模様なら１５〜２０分ほどで仕上がりますが、複雑で凝った注文品の場合は、完成までに一週間以上かかることもあるそうです。



この店の特筆すべき点は、ハノイの地元住民だけでなく、国内外からの観光客も多く訪れることです。トアンさんによると、ここ２年ほどで、SNSやインターネットの影響により、若者の間でも店の存在が広く知られるようになったそうです。手作りのスタンプの制作過程を自分の目で見たい人や、ベトナム文化の香りを感じるお土産を求める人など多くの人が訪れます。フックロイ印章店は、伝統文化を体験したい観光客にとって、ハノイのお勧めスポットの一つとしても紹介されています。

かつて木製印章は主に印刷や宗教的な目的で使われていましたが、今日では新たな様相を呈しています。多くの顧客、特に観光客は、贈り物やお土産として様々なデザインのスタンプを注文するようになりました。こうした変化に合わせて、トアンさんは市場の需要に応じて積極的に取り組み、伝統的な職人技の本質を保ちつつ、より多様なデザイン、サイズ、模様のスタンプを生み出しています。