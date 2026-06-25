仏暦２５７０年の釈迦生誕祭 - 慈悲、智慧、そして社会的責任の精神を広める

25/06/2026

５月３１日午前、ホーチミン市ホアフン区にあるベトナム国寺において、ホーチミン市ベトナム仏教教会は仏暦２５７０年（西暦２０２６年）の釈迦生誕祭を厳粛に執り行いました。式典は荘厳な雰囲気の中で行われ、多くの僧尼、仏教徒、そして各機関や部門の代表が参列しました。



今年の釈迦生誕祭のメッセージは、慈悲、智慧、団結、そして社会的責任の精神を強調し、すべての仏教徒に対して、日常生活の中で仏陀の教えを積極的に実践し、共に慈悲の灯をともし、愛を広め、より良い社会の構築に貢献するよう呼びかけています。



２０００年以上にわたり、ベトナム仏教は国の歴史の流れに深く溶け込み、国を護り民を安んじ、世に出て人々を救うという理想を掲げてきました。建国と護国の各時代において、仏教は倫理的、文化的、精神的な価値観の維持と促進に貢献し、愛国心、団結、寛容、慈愛というベトナム人の精神を育んできました。

釈迦生誕祭にあたり、ベトナム仏教協会の法主ティック・チ・クアン師は、すべての仏弟子が奉仕の精神をさらに発揮し、仏陀の教えを日常生活の中で実践し、団結と慈愛に満ちた持続可能な社会を共に築くことを願うメッセージを送りました。



式典で発言したホーチミン市人民委員会のグエン・ヴァン・バイ副主席は、ホーチミン市ベトナム仏教協会が地域の発展に多大な貢献をしてきたことを高く評価しました。同氏は、「良き世の中、美しき宗教」という理念に基づいた実践的な活動が、幸福な家庭の構築や人々の生活の質の向上、文明的で現代的かつ思いやりのある都市の発展という目標の達成に寄与してきたと述べました。 グエン・ヴァン・バイ氏は、党と国家は常に宗教活動、特に仏教が法に則って行われ、社会生活においてその美しい価値を発揮できるよう配慮し、好ましい環境を整えていることを強調しました。また、ホーチミン市ベトナム仏教協会が今後も意義ある活動を続け、党、市政府、市民と共に新たな発展段階における祖国の建設と防衛に貢献していくと確信していると述べました。



グエン・ヴァン・バイ氏は、党と国家は常に宗教活動、特に仏教が法に則って行われ、社会生活においてその美しい価値を発揮できるよう配慮し、好ましい環境を整えていることを強調しました。また、ホーチミン市ベトナム仏教協会が今後も意義ある活動を続け、党、市政府、市民と共に新たな発展段階における祖国の建設と防衛に貢献していくと確信していると述べました。

大祭に参列したラン・ズオンさん（６８歳、ホーチミン市ビンチュン区在住）は、釈迦生誕祭は釈迦牟尼仏の誕生を祝うだけでなく、一人ひとりが自分自身を見つめ直し、分かち合いを実践し、より団結と愛に満ちた心で社会と共に生きる機会でもあると語っていました。



釈迦生誕の場面を再現したミニチュア展示。 撮影：トン・ハイ/ベトナムフォトジャーナル

仏教協会のメッセージによれば、釈迦生誕祭は釈迦牟尼仏の誕生を記念する行事であるだけでなく、すべての仏教徒が仏陀の生涯と教えから得られる深い人間主義的価値観を省み、それを日常生活の中で具体的な行動へと転化し、平和で幸福、そして持続可能な発展を遂げる社会の構築に寄与する機会でもあります。



文、撮影：トン・ハイ/ベトナムフォトジャーナル



