中小企業と大企業：首都のサプライチェーンに新たな原動力
２０２５年１２月４日、ハノイにおいて、ハノイ市財務局は外国投資企業協会および関連機関と協力して「中小企業と大企業の連携：首都の持続可能な発展に向けたサプライチェーンの突破口」と題するセミナーを開催しました。本イベントには、ハノイ市人民委員会の指導部、財務省所属の各局、部、研究所の代表、各省庁や業界団体の指導者、そしてハノイで活動する多くの企業など、約１５０名の代表者が参加しました。
組織委員会によると、このセミナーは、政治局の決議、そして市党委員会と人民委員会の綿密な指導を実践するための一連の活動の一環として開催されたものです。これはまた、２０２５年に予定されている国家および首都の重要行事、特に２０２５～２０３０年任期の第１８回ハノイ市党委員会代表大会を祝う意義深い活動でもあります。本イベントは、行政機関、専門家、そしてビジネスコミュニティが定期的に対話し、率直に意見交換できる場を創出することが期待されており、これを通じて投資促進、生産、事業活動の強化、そしてハノイの持続可能な発展環境の整備につながるとされています。
基調講演の中で、ハノイ市財務局のマイ・コン・クエン副局長は、深まる国際統合、グローバル化、デジタル経済およびグリーン経済の進展が、都市の成長モデルに新たな要請を突きつけていると強調しました。 このような潮流の中で、中小企業（SME）と大企業との連携は、発展の重要な原動力となっています。 この連携により、SMEは市場、技術、資金、そして経営ノウハウへのアクセスが可能となると同時に、大企業にとっても自律したサプライチェーンを構築し、競争力の向上、そして持続可能な発展の推進に寄与します。
同セミナーでは、マイ・コン・クエン氏が決議６８の実施に関する制度や政策、特に中小企業（SME）が国内外の大手企業のサプライチェーンに参加するための条件に関する多くの質問に直接回答しました。 これらの内容は実務性が高く、ハノイのSMEの市場参入能力に直接影響を及ぼすことから、ビジネス界から大きな関心を集めました。
ベトナム祖国戦線中央委員会委員、ハノイ市中小企業協会党委員会書記・副会長・事務局長、企業経済発展研究所所長のマック・クオック・アイン教授・博士は、首都ハノイの経済成長における中小企業（SME）の役割について深く分析しました。 アイン教授は、中小企業が大企業との連携を図る際に直面している固有の課題として、生産能力の制約、高度な品質基準への対応、資金調達の困難、そして現代的なサプライチェーンのプロセスに適応する難しさを指摘しました。
中央管理機関を代表して、財務省外国投資局のグエン・アイン・トゥアン副局長は、中小企業（SME）が大企業や海外直接投資（FDI）企業のサプライチェーンに参入するための解決策を提案しました。 トゥアン氏によれば、企業の内在的能力の強化、生産基準の改善、そして透明性の向上は、SMEが国際的なサプライチェーンの要求に応えるための重要な条件としています。
外国投資企業協会会長のグエン・アイン・トゥアン博士は、外国投資企業セクターの視点を補足する形で、中小企業（SME）と外資企業（FDI）との連携が依然として限定的である要因を分析しました。 トゥアン博士は、製品品質の向上、市場アクセス手法の改善、そしてサプライチェーン関係者間の信頼強化など、連携能力を高めるための包括的な解決策の必要性を強調しました。
製造業の視点から、ハノイ市主要工業製品生産企業協会（HAMI）副会長、ニュートリケア・ニュートリション株式会社のグエン・ドゥック・ミンCEOは、中小企業（SME）の支援資金獲得をサポートしてきた経験を共有しました。ミン氏によれば、ハノイ市には、信用促進から、生産・経営モデルの構築支援に至るまで、企業を後押しするための実践的な政策が数多くあると述べました。 これらの支援は、地元企業の競争力向上に重要な役割を果たしていると強調しました。
オープンディスカッションでは、多くの中小企業（SME）の代表者が、厳格な品質要件、初期投資コスト、そしてサプライチェーン側のニーズに関する情報不足など、大手企業やグループ企業のサプライヤーになろうとする際に直面する最大の課題を明確に示しました。
同セミナーは、市内１２６か所の区、村レベルの拠点へオンライン中継され、さらにベトナム通信社をはじめとするの多くの関連報道機関、団体、協会のメディアチャンネルでも放送されました。 これは、サプライチェーン連携というテーマが、持続可能な経済発展の鍵となる要素として、地域社会から大きな関心を集めていることを示しています。