中小企業と大企業：首都のサプライチェーンに新たな原動力

組織委員会によると、このセミナーは、政治局の決議、そして市党委員会と人民委員会の綿密な指導を実践するための一連の活動の一環として開催されたものです。これはまた、２０２５年に予定されている国家および首都の重要行事、特に２０２５～２０３０年任期の第１８回ハノイ市党委員会代表大会を祝う意義深い活動でもあります。本イベントは、行政機関、専門家、そしてビジネスコミュニティが定期的に対話し、率直に意見交換できる場を創出することが期待されており、これを通じて投資促進、生産、事業活動の強化、そしてハノイの持続可能な発展環境の整備につながるとされています。



