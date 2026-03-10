ロロチャイ族の民間伝承遊戯を楽しもう

ベトナム最北端の雄大な自然景観に囲まれたロロチャイ村は、少数民族ロロ族が暮らす故郷で、詩情あふれる美しさだけでなく、楽しい民間伝承遊戯など独特の伝統文化でも訪れた人を魅了しています。

トゥエンクアン省ルンクー村（ベトナム最北端のルンクー旗竿の近く）に位置するロロチャイ村は、「２０２５年世界最高の観光村」の一つに選ばれました。ロロチャイ村は、雄大な山々に囲まれた石畳の道沿いに静かに佇む、古風な陰陽瓦で葺かれた土壁の家々がひときわ目を引きます。


祭日や正月には民間伝承遊戯で賑わうロロチャイ村。

旧正月の時期になると、ロロチャイ村はこれまで以上に活気に満ち溢れます。色鮮やかな伝統衣装に身を包んだロロ族の人々が集い、楽しい民間伝承遊戯に参加して、地域社会の絆を深めます。

ロロ族の新春の独特な行事は「綱引き」です。縄を使う代わりに、各チームが互いの腰をしっかり抱えて長い列を作り、笑い声と熱い声援の中で引っ張り合います。この遊びは団結力を示すだけでなく、参加者と観客の双方に爽快なひとときをもたらします。


 
祖先崇拝の儀式の際、綱引き遊びに参加するロロ族の人々。

ロロ族には「豚蹴り」と呼ばれる遊びもあり、最も迫力がありユーモラスな体力のいる遊戯とされています。この遊びでは、屈強な若者が両手を地面につき、敏捷な足さばきで円陣を組んだ仲間を蹴ります。足に当たった者や円の外へ出てしまった者は負けとなります。巧みな技と素早い反射神経が求められ、観客をいつも驚嘆させ、楽しませています。


 

ロロ族は春節に「雲に昇る龍と蛇」という遊びも楽しみます。参加者たちはリーダーに率いられて長い列を作り、先頭の「龍の頭」は後方の仲間を相手チームに奪われないよう必死に守ります。その結果、スリリングでユーモラスな追いかけっことなります。


ロロチャイ村の民間伝承遊戯「雲に昇る龍と蛇」
 

特に、この地の新年の祭りには欠かせない伝統競技「棒押し」は、難易度の高い遊びです。これは、向かい合う二人の対戦相手による知恵と力の勝負です。一本の棒だけを使い、選手たちは巧みな技と戦術を駆使して相手を倒したり、体勢を崩したりしなければなりません。山岳地帯の若者たちの力強さと勇敢さは、常に村人たちの熱狂的な声援を集めています。



ロロチャイの人々と一緒に綱引きに挑戦し、楽しむ観光客。
 
文化的価値をそのまま保存してきたロロチャイ村は、今や国際観光地図における輝く存在となっています。ここで行われる民間伝承遊戯は純粋な楽しみをもたらすだけでなく、世代を結びつける「絆」を育み、伝統文化の源流の永続的な継承を確かなものにしています。雄大な自然景観と温かいコミュニティの生活が融合するロロチャイ村は、山々を渡る風とともに響き渡る笑い声が絶え間なく広がり、ベトナム最北端における見逃せない目的地となっています。

文：ヴィエット・クオン/ベトナムフォトジャーナル

