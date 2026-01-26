ラオス書記長・国家主席の歓迎式典 盛大に執り行われる

Nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

ラオスのトーンルン・シースリット書記長兼国家主席と夫人の訪問を歓迎するため、２１発の礼砲が撃たれた。撮影：アン・ダンーベトナム通信社