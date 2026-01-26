ラオス書記長・国家主席の歓迎式典 盛大に執り行われる

ラオス書記長・国家主席の歓迎式典 盛大に執り行われる

 

 

同日午前、ハノイにおいて、トー・ラム書記長夫妻の主宰のもと、トーンルン・シースリット書記長・国家主席夫妻ならびにラオスの高級代表団を歓迎する式典が厳粛に執り行われました。

歓迎式典終了後、トー・ラム書記長率いるベトナム高級代表団と、トーンルン・シースリット書記長・国家主席率いるラオス高級代表団は会談に臨みました。

Nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
ラオスのトーンルン・シースリット書記長兼国家主席と夫人の訪問を歓迎するため、２１発の礼砲が撃たれた。撮影：アン・ダンーベトナム通信社
 
ラオスのトーンルン・シースリット書記長兼国家主席と夫人の訪問に際し、盛大な歓迎式典が執り行われた。撮影：トン・ニャットーベトナム通信社
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • 文、撮影：ベトナムフォトジャーナル/ベトナム通信社
