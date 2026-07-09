ホー・クアン・クア - 世界にベトナム米を広めた人

09/07/2026

メコンデルタの塩害を受けた田んぼで、ホー・クアン・クア技師は４０年以上にわたり高品質な稲の品種改良に取り組んできました。その成果が「世界一おいしい米」と称賛された米品種ST２５です。ST２５は品質向上による付加価値の創造、応用科学による革新、そして持続可能な発展というベトナム農業の新たな方向性を象徴する存在となりました。 塩害の田んぼから世界的な米ブランドへ

多くの地域が依然として生産量の増加を優先する中、ホー・クアン・クア技師は仲間とともに、米の価値を高めるという目標を粘り強く追求しました。数百もの交配を経て、幾度にもわたる選抜と改良を重ね、ST（ソクチャン）と名付けられた米品種が次々と開発されました。２０年以上に及ぶ研究の末、粒は長く、白く、粘りがあり、自然な香りを持ち、塩害地域にも適したST２５が最も優れた品種として確立されました。



２０１９年、ST２５米は「世界一おいしい米」として表彰され、ベトナムの稲作業界にとって重要な転機となりました。この成功は、量ではなく、品質と独自のアイデンティティによって国際市場を席巻できるという新しい考え方を裏付けるものです。 ホー・クアン・クア技師の取り組みの重要な特徴は、研究と実践的な現場の連携にあります。彼は稲の生育段階を一つ一つ自ら観察し、農家と頻繁に意見交換を行いながら栽培技術を調整しています。クア技師にとって、稲の品種改良が真に成功したと言えるのは、農家がその恩恵を受けるときなのです。

持続可能な農業への信頼を育む

２０２４年初頭、ホー・クアン・クア技師が構築した安全な米の生産モデルは急速に拡大しました。当初ガナム地域の５００ヘクタールの田んぼで始まった原料栽培面積は、現在では多くの地域またがる約３,０００ヘクタールにまで広がり、約２,０００世帯の農家が参加しています。毎年、この地域から約１８,０００トンの安全な米が市場に供給されています。



４０年以上にわたり農地と共に歩んできたホー・クアン・クア技師は、現代ベトナム農業を代表する人物の一人とされている。彼は研究室にこもって研究に没頭する道を選ばず、人生の大半をメコンデルタの稲田で過ごし、静かに新しい品種の開発や稲作の課題解決に取り組んできた。



実際の生産現場では、ST２５の収量は１ヘクタールあたり約６トンで安定しており、通常の米より１キログラムあたり２,０００～３,０００ドン高い価格で取引されています。さらに重要なのは、このモデルが生産コストの削減、土壌品質の改善、化学肥料の使用制限に役立つことです。

ホー・クアン・クア技師は「栽培転換は画一的に行うことはできません。私は柔軟なアプローチを選び、現地を訪ね、直接対話し、段階的な技術移転プロセスを通じて農家との信頼関係を築きました」と強調しました。

国際的な成功を収めた後、ST２５は新たな段階に入り、市場におけるブランド地位の構築、保護、確立という新たな課題に直面しました。信頼を守るために、ホー・クアン・クア技師は「オンクアST２５米」という商標を立ち上げ、多くの国際市場でそのブランドを保護しています。彼にとって、品質の安定こそが消費者の信頼を維持する最良の方法なのです。



７０歳を過ぎた今も、ホー・クアン・クア技師は変わらず水田に足を運んでいます。彼の歩みは、応用科学の力と、ベトナムの米に人生を捧げてきた一人の人間の不屈の精神の証であり、ベトナムの味はメコンデルタの水田から、世界の農業地図へと広がり続けています。

