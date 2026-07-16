ホーチミン市中心部に佇むフランス建築の痕跡

近代的な高層ビルが次々とそびえ立つホーチミン市には今もなお、歴史の証人のように数多くの古典的フランス様式の建物が残されています。１世紀以上の時を経ても、それらの建物は単に存在し続けるだけでなく、都市の景観に欠かせない一部となり、ベトナムで最も活気に満ちた都市の独自のアイデンティティを形づくっています。

通称「ニャロン埠頭（ソムチュウ区）」として知られるホーチミン市博物館（ホーチミン市分館）は１８６３年に建設され、西洋建築と東洋の伝統様式が見事に融合した建築様式を特徴としている。 撮影：グエン・ルアン/ベトナムフォトジャーナル

ニャロン埠頭は、フランスの船会社メサジェリ・マリティムによって１８６３年にサイゴン川の岸辺に建設された。 この建物は、頑丈な柱、フランス様式のアーチ型窓、そして「月を仰ぐ二匹の龍」のモチーフで装飾された屋根が特徴である。 撮影：グエン・ルアン/ベトナムフォトジャーナル

サイゴン、現在のホーチミン市におけるフランス建築の存在は、１９世紀後半にフランス人が行政機構を構築し、都市開発を進めた過程と深く結びついています。１８５９年にフランスがザディンを占領した後、植民地政府は西洋建築様式に基づく官庁、教会、劇場、学校、そして邸宅を次々と建設しました。特別な歴史的背景の中で生まれたこれらの建築物は、単なる遺構ではなく、１世紀以上にわたりホーチミン市の近代的な都市景観を形づくる重要な要素となりました。

ホーチミン市におけるフランス建築の際立った特徴は、ロマネスク、ゴシック、ルネサンス、バロックなどのヨーロッパ建築様式と、現地の気候や文化との調和の取れた融合にあります。これらの建築物は、左右対称のレイアウト、堅牢な柱の構造、ドーム型の屋根、精巧なレリーフ装飾、そして芸術性の高い多くのディテールを特徴としています。

南部の高温多湿な熱帯気候に適応するため、これらの建築物は広い回廊、通気性のあるルーバー窓、急勾配の屋根、さらに東洋的な装飾模様などが建築家によって様々な工夫が凝らされました。西洋の建築技術と東アジア文化の精神の融合こそが、独特なインドシナ建築様式を生み出し、今日に至るまでこれらの建築物に力強い生命力を与え続けているのです。