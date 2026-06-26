ホーチミン市 半世紀にわたる発展の足跡

26/06/2026

ホーチミン主席の名を正式に冠してから半世紀、ベトナム最大の都市は目覚ましい発展を遂げました。戦後の困難な時期を経て、ホーチミン市は経済の牽引役としての地位を着実に確立し、現代的で活力に満ちた巨大都市へと成長しました。その姿は、改革と統合の進展を象徴する代表する都市の一つとなりました。 試練に挑む勇気と先駆者としての志 １９７６年７月２日、第６期国会の第１回会議において、ベトナム国会はサイゴン - ザディンをホーチミン市に改称する決議を採択しました。 この歴史的な決定は、ホーチミン主席に対する全国民の敬愛と尊敬の念を示すだけでなく、ベトナム南部最大の都市に新たな発展の道を開くものでもありました。

祖国統一後初期の数年間は、試練に満ちた時期でした。インフレーション、物資不足、失業、そして戦争後に残された未整備のインフラなど、ホーチミン市は数多くの社会経済問題に直面しました。しかし、国家発展戦略の中で、ホーチミン市は常に党と政府によって最大の経済原動力として位置づけられ、国家の成長を牽引する重要な役割を担ってきました。半世紀を振り返ると、その困難を乗り越える精神は巨大なエネルギーへと変わり、都市を国際的規模の巨大プロジェクトが次々と建設される「巨大建設現場」へと変貌させました。代表的な例としては、地域を結ぶ環状道路３号線と４号線の建設、ホーチミン市とモックバイ（タイニン）を結ぶ高速道路、そして特に近代的な都市鉄道（メトロ）システムの建設が挙げられます。

サイゴン川の岸辺にきらめくホーチミン市 。 撮影：ザン・ソン・ドン



合併後のホーチミン市は、面積６,７７２平方キロメートル、人口１,４００万人を超え、労働力は約７６７万人に達する。 市は２０３０年までに、文明的で現代的な都市、革新と創造の活力ある中心地として、広範な国際的統合を実現し、東南アジア地域で際立った地位を確立することを目標としている。 さらに２０４５年までには、世界で生活の質が最も高い１００都市の一つに入り、アジアの経済、金融、サービス、教育、医療の中心地、そして世界的に魅力ある目的地となることを目指し、独自性、持続可能性、そして豊かな文化を育む都市へと発展を遂げていく。

現段階では、ホーチミン市は国会の規定に基づく優れた特別メカニズムを実施することで、引き続き力強い存在感を示し、TOD（公共交通指向型都市開発）ネットワークの構築や、ベンタインからカンゾーへ至る高速鉄道路線の整備といった画期的な開発モデルへの道が開かれました。 新時代におけるこの都市の長期的な戦略ビジョンは、もはや水平方向の空間拡張にとどまらず、気候変動に柔軟に適応し、包括的なグリーントランスフォーメーションを進めるスマート都市の構築を目指しています。



特筆すべきは、２０２６年４月２９日、ホーチミン市が４つの大規模プロジェクトの建設をはじめたことです。それは、ホーチミン市中央広場と行政センター、都市鉄道２号線のベンタイン～トゥーティエ区間、国際大学都市エリア、そしてベンニャロン～カインホイ景観公園プロジェクトで、これにより現代的で活力に満ちた巨大都市の新たな姿が生まれます。



都市の変化を見極めるには、インフラや交通の状況が最も分かりやす可視的な指標となります。 ホーチミン主席の名を冠してからちょうど５０年、ホーチミン市はかつての混雑し窮屈で息苦しい古風な都市から、劇的に変貌を遂げました。 今では、そびえ立つ超高層ビル、広々とした大通り、そしてサイゴン川の両岸を結ぶ独創的なデザインの橋が連なる、ベトナム随一の現代的でダイナミックな「超大都市」となりました。



この飛躍を最も鮮明に示す証が、時代ごとにホーチミン市の象徴となってきた建築物の数々です。その代表が、蓮のつぼみを模したビテクスコ・フィナンシャルタワーであり、ドイモイ（刷新）初期の進歩への願いを象徴しています。そしてもう一つが、世界の超高層建築物のトップに名を連ねるランドマーク８１で、現代ベトナムの意志、力、繁栄を表しています。 発展の歩みを最も鮮明に映し出しているのが、ますます近代化された交通インフラです。 ４,０００キロメートルを超える道路網と大小数百の橋を擁するホーチミン市は、都市空間を徐々に拡大し、接続性を高めました。 ヴォー・ヴァン・キエット大通り（東西）、グエン・ヴァン・リン大通り、ファム・ヴァン・ドン大通り、ディエン・ビエン・フー通り、トゥーティエム川底トンネル、バソン橋、フーミー橋などの多くの建造物が都市生活における馴染み深いランドマークとなっています。 特に、ベンタイン－スイティエン間のメトロ１号線は、公共交通の近代化における重要な転換点となっています。 移動時間を短縮するだけでなく、ホーチミン市初の地下鉄路線は、環境にやさしく文明的な新しい都市生活の形成にも寄与します。



ホーチミン市はインフラ整備と並行して、運河の改修、都市の美化、河川沿いの仮設住宅の移転、そして緑地空間の拡充にも多くの資源を投入してきました。 これらの取り組みは、市民の生活の質を中心に据えた持続可能な開発理念を反映しています。 ２０２５年７月１日からのビンズオン省とバリア - ブンタウ省の合併による発展空間の拡大は、未来への新たな原動力となります。 新しい規模により、ホーチミン市は多中心型のメガシティとして飛躍的な成長拠点となり、アジア地域を代表する経済、金融、科学技術、スマート物流、デジタル経済、グリーン経済の中心地となることが期待されます。



これらの変化は、近代的な建築物だけでなく、市民の日々の暮らしの中にもはっきりと感じられます。 サイゴン川沿いのカフェに座り、絶えず変わり続ける中心街を眺めながら、１９７５年以前からこの街と共に歩んできた７５歳のグエン・ヴァン・ハイさん（７５歳）は感慨深げにこう語りました。 「１９７５年初期以降から現在までこの街に住んでいた人なら、今日の変化の価値を心から感じるでしょう。物質的な生活は昔よりずっと豊かになり、仕事の機会も増えました。精神的な暮らしもますます多様で充実しています。 この街は豊かで現代的になっただけでなく、思いやりや情、寛容さ、そしておもてなしの心を今も大切にしています。５０年にわたるこの街の変貌を生きて見届けられたことを、私は本当に幸運で誇りに思います！」



サイゴンの若者が紡ぐロマンの風景 。 撮影：グエン・ルアン/ベトナムフォトジャーナル

半世紀にわたりホーチミン主席の名を冠してきたこの都市は、今もなおその勇気、知恵、そして果てしない飛躍への願いによって、輝かしい歴史を刻んできました。 今日築かれている堅固なインフラの礎石こそが、国家の経済、イノベーション、そして創造性の中心地である巨大都市ホーチミン市の輝かしい未来を力強く確証するものです。

