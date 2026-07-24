ホーおじさんの名を冠する都市５０周年： 地下に眠る伝説

24/07/2026

ホーチミン市の北西部に広がる緑豊かな森の中にひっそりと佇むクチ地下トンネルは、ベトナム人の不屈の意志、勇気、そして並外れた創造力の象徴です。全長２５０キロメートルを超える地下トンネル網は、他に類を見ない軍事的偉業として世界中の観光客を惹きつけ、ベトナムの歴史を探訪し学ぶために多くの人々が訪れます。 ホーチミン主席の名を冠する都市の誕生５０周年（１９７６年７月２日～２０２６年７月２日）の数日前に、クチ地下トンネルを訪れたハイズオン省フンイエンの観光客マイ・トゥイ・ランさんは、かつてクチの兵士と住民が戦い、生活していた小さなトンネルを目の当たりにして深い感動を隠せませんでした。「南部の人々、特にクチの兵士と住民の愛国心、知恵、勇敢さ、そして不屈の精神に心から敬意を表します」とマイ・トゥイ・ランさんは語りました。

１９４０年代末に形成され、帝国主義の侵略に対する抵抗戦争の時代に絶えず拡張されたクチ地下トンネルは、２５０キロメートル以上に及ぶ複雑に入り組んだ多層構造のトンネル網と、地上に張り巡らされた数百キロメートルの塹壕や防御陣地を組み合わせた「地下都市」へと発展しました。クチの軍民は、竹製の鍬や土を掘る簡素な道具だけを使い、地中深くに壮大な軍事施設を築き上げたのです。

この地下トンネル網は、巨大な迷路のように設計されていました。主要なトンネルからは無数の枝道が伸び、互いに連結しながら地域の村や集落を結んでいました。多くの区間は二層または三層構造で建設され、爆撃や戦車の重量にも耐えられるようになっていました。秘密の出入口や通気孔は巧みに偽装され、敵に発見されにくい構造となっていました。内部には生活や会議のためのスペース、食料庫、医療室、ホアンカム式のかまど、水井戸、そして女性、子ども、高齢者の避難所まで備えられていました。

激しい戦争の時代、クチ地下トンネルは単なる避難場所ではなく、サイゴン・ザディン地区党委員会および軍管区の重要な指揮拠点でもありました。ここから多くの政策決定や軍事作戦が展開され、民族解放闘争の重要な勝利に大きく貢献しました。この施設は、ベトナム独自の人民戦争とゲリラ戦の芸術を鮮やかに物語る証となっています。

最も感動的なスポットの一つが、ベンズオック烈士記念寺院です。この建造物は、サイゴン・チョロン・ジャディン地域で二度の抵抗戦争中に命を捧げた数万人の英雄と烈士を追悼するために建てられました。厳かな雰囲気と緑豊かな並木の中で、訪れた人々は今日の平和を築いた大いなる犠牲に思いを馳せるひと時を過ごします。

歴史をより身近に感じてもらうために、クチ地下トンネル遺跡では夜間観光プログラム「戦区の月」が実施されています。このプログラムは、１９６０年代初頭のクチ解放区の人々の生活を再現したものです。臨場感溢れる場面の演出を通じて、訪れた人々は戦時下における住民の楽観的な精神、不屈の意志、そして日常生活をより深く体感することができます。





ベトナムの特別国家遺跡に認定されているクチ地下トンネルは、現在年間１００万人以上の観光客を迎えています。ホーチミン市は、この施設を世界遺産に推薦するための申請書類を整備しており、遺跡の歴史的且つ文化的価値を国際社会により広く伝えることを目指しています。

文：ヴィエット・クオン

撮影：レ・ミン、トン・ハイ/ベトナムフォトジャーナルと資料