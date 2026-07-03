ホーおじさんの名を冠する都市５０周年：印象的な数字

１９７６年７月２日、ベトナム国会は歴史あるサイゴン・ザーディン都市に「ホーチミン市」という名称を付けることを決定した。その節目から半世紀を経た今日、同市は力強く発展し、活気ある経済の中心地、国際貿易の要所、そして国内有数の革新と創造性を先導する都市へと成長した。

世界で最も高級な自動車の数々がホーチミン市で紹介された。 撮影：グエン・ルアン/ベトナムフォトジャーナル

タンカン・カイメップ・ティヴァイ港に接岸するCOSCO SHIPPING ROSE号。 撮影：フイン・ソン

*２０２４年には、ホーチミン市の土地１平方キロメートルあたりの付加価値創出額が８,４８７億ドンに達した。

*観光業では外国人旅行者６００万人、国内旅行者３,６００万人を迎え、総収入は１９０兆ドン。

*商品小売総額と消費サービス収入は１,２０６兆ドンを超え、約１０.７％の増加。

*予算収入は５０８兆５５３０億ドンを超え、初めて５００兆ドンの大台を突破。

ホーチミン市スタートアップ・イノベーションセンターでの科学技術デモンストレーション活動。 撮影：トゥー・ホアイ/ベトナム通信社

* ホーチミン市の２０２５年のGRDPは、ビンズオン省とバリア=ブンタウ省との合併後、７.５３％増加。

* 一人当たりのGRDPは８,７５５米ドルに達し、全国平均の約１.７倍。

* 予算収入は約７４６兆４３８０億ドン。

* 新たに設立された会社は５万９７５０社。

* 外国直接投資（FDI）は８３億７千万米ドル超。

* 観光業では外国人旅行者約８６０万人、国内旅行者約４,６００万人を迎え、総収入は２７８兆５６６０億ドン。

* 直近２年間（２０２４〜２０２５年）、ホーチミン市は知識基盤型の成長モデルへと転換。

* ２０２５年には、全要素生産性（TFP）はGRDP成長の最大５９％に貢献。