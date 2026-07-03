ホーおじさんの名を冠する都市５０周年：印象的な数字
１９７６年７月２日、ベトナム国会は歴史あるサイゴン・ザーディン都市に「ホーチミン市」という名称を付けることを決定した。その節目から半世紀を経た今日、同市は力強く発展し、活気ある経済の中心地、国際貿易の要所、そして国内有数の革新と創造性を先導する都市へと成長した。
２０２４年
*GRDPが７.１７％増加。
*予算収入は５０８兆５５３０億ドンを超え、初めて５００兆ドンの大台を突破。
*商品小売総額と消費サービス収入は１,２０６兆ドンを超え、約１０.７％の増加。
*観光業では外国人旅行者６００万人、国内旅行者３,６００万人を迎え、総収入は１９０兆ドン。
*２０２４年には、ホーチミン市の土地１平方キロメートルあたりの付加価値創出額が８,４８７億ドンに達した。
２０２５年
* ホーチミン市の２０２５年のGRDPは、ビンズオン省とバリア=ブンタウ省との合併後、７.５３％増加。
* 一人当たりのGRDPは８,７５５米ドルに達し、全国平均の約１.７倍。
* 予算収入は約７４６兆４３８０億ドン。
* 新たに設立された会社は５万９７５０社。
* 外国直接投資（FDI）は８３億７千万米ドル超。
* 観光業では外国人旅行者約８６０万人、国内旅行者約４,６００万人を迎え、総収入は２７８兆５６６０億ドン。
* 直近２年間（２０２４〜２０２５年）、ホーチミン市は知識基盤型の成長モデルへと転換。
* ２０２５年には、全要素生産性（TFP）はGRDP成長の最大５９％に貢献。
２０２６〜２０３０年におけるホーチミン市の二桁のGRDP成長目標
*ホーチミン市は２０２６〜２０３０年の期間に、GRDPの年間平均成長率１０〜１１％を目標としている。
*国際金融センターとしての地位を確立し、２０３０年までに一人当たりの所得１万５千米ドルの達成を目指す。
*ホーチミン市は、戦略的投資家の支援を受け、有利な条件下で、改正決議９８号を早期に実施し、高成長シナリオを策定、成長率１０％を目標に掲げている。
２０２６年に向けた課題と解決策
* ２０２６年までに８０５兆ドンを超える予算収入目標を達成する。
* 交通指向型都市開発（TOD）計画を推進し、土地資源の活用によって土地関連収入を強化する。
* 決議第９８号に基づき、特定の手数料徴収を実施し、都市政府債券や事業債券を発行し、各種資金調達源を促進する。
* 約１４８兆ドン規模の投資を牽引、主導する役割を強化する。
* 社会投資資金を１兆５００億ドン超に拡大し、外国投資誘致の効果を向上させる。
* 行政改革を効果的に実施し、投資環境を改善、不合理な行政手続きの削減と簡素化を図る。
* 科学技術とイノベーションを主要な原動力として、成長モデルの革新と経済構造の再編を通じて、迅速かつ持続可能な経済発展を推進する。
*三つの重点地域への投資資源の動員を優先すし、 多極的、統合的、連結型の空間再構築を進める。
* 洪水、交通渋滞、環境衛生、そして大気汚染という三つのボトルネックを克服する。
文：ベトナムフォトジャーナル
撮影：グエン・ルアン、トン・ハイ/ベトナムフォトジャーナル、チャン・テー・フォン、フイン・ソン