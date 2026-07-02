ホーおじさんの名を冠する誇りと栄誉ある５０年： ホーチミン市は常に革新の先頭に立ち、国家発展の原動力となっている

02/07/2026

２０２６年はホーチミン市にとって歴史的な節目の年であり、偉大なホーチミン主席の名を冠するという栄誉を与えられてから５０周年を迎える年です（１９７６年７月２日、第６期国会第１回会議にける国会決議により、サイゴン・ザャディン市を正式にホーチミン市に改称） 。

過去５０年間、ホーチミン市は革命の伝統を守り続け、不屈の精神、活力、創造性、そして思いやりの精神を発揮し、数々の困難や試練を乗り越えて力強く飛躍してきました。革新的な思考と向上への熱い願いをもって、市は規模と質の両面で著しい発展を遂げています。

この５０年間、ホーチミン市は常に先駆者としての気概を発揮し、「考える勇気、行動する力、そして公共の利益のために責任を負う」という精神を示してきました。ホーチミン市は革新的なアイデアが生まれる揺りかごであり、国家の制度改革と発展に実質的な貢献をしてきました。この節目に際し、ベトナム通信社は、党中央委員会委員、ホーチミン市党委員会副書記、、ホーチミン市人民委員会委員長の委員長のグエン・ヴァン・ドオック同志に、ホーチミン主席の名を正式に冠してから５０年間の顕著な成果についてインタビューを行いました。



記者：まず初めに、ホーチミン市党委員会副書記、、人民委員会委員長の委員長グエン・ヴァン・ズオック氏に、今回ベトナム通信社のインタビューにご協力いただいたことに感謝申し上げます。 ホーチミン主席の名を冠してから５０周年を迎えるにあたり、ホーチミン市がこの５０年間で経済、、社会分野、、国防と、安全保障、都市建設および発展の面で達成した顕著な成果についてお聞かせていただけませんか。

グエン・ヴァン・ドオック氏：グエン・ヴァン・ドオック氏：サイゴン・ジャディン市が正式にホーチミン主席の名を冠してから５０年、これは誇りに満ちた歴史の歩みです。ホーチミン市は革命の伝統、不屈の精神、活力、創造性、そして思いやりの精神を発揮し、数々の困難や試練を乗り越えて力強く飛躍してきました。経済と、社会、国防と、安全保障の各分野における包括的な成果は、都市の姿を大きく変えただけでなく、国家の経済の牽引役、成長の極、金融、、商業、、科学技術の中心としての確固たる地位と役割を示していました。

経済面では、革新的な思考と向上への強い願いをもって、ホーチミン市は規模と質の両面で著しい発展を遂げました。１９７６年から１９８０年の平均成長率がわずか年０.９１％だった時期から、ドイモイ（刷新）後には１９９１年から１９９５年にかけて年１２.６２％という目覚ましい飛躍を遂げました。２０２５年には市のGRDPが８.０３％増加し、全国GDPの約４分の１を占めるまでに成長しました（２０２６年初頭の３か月間では８.２７％の成長）。経済構造も近代化が進み、サービス業が全体の５２％以上を占めていています。

特に１９８７年末に外国投資法が公布されて以来、ホーチミン市は常に全国のFDI（外国直接投資）誘致の「磁石」として先頭を走ってきました。１５２の国と地域から約１,,４２０億米ドルに及ぶ２万２５９件のFDIプロジェクトを受け入れましたした。２０２６年上半期だけでも６８億米ドル以上のFDI資金を誘致し、年間計画の６２％を達成しました。FDI部門は社会全体の総投資額の約２０％、輸出総額の５０％以上を占めます。現在、ホーチミン市は国内最大の国際貿易拠点であると同時に、高度人材が集う教育と育成との中心地となっています。

都市建設と発展の面では、転換期とも言える力強い変化が見られました。交通インフラはますます整備され、近代化が進み、歴史的な規模を誇るプロジェクトが次々と完成しました。例えば、グエン・ヴァン・リン大通り、東西大通り、サイゴン川トンネル、フーミー橋、そして環状道路や地域を結ぶ高速道路網などです。歴史的なハイライトは、２０２４年末に正式に運行を開始したメトロ１号線（ベンタイン～スオイティエン）であり、近代的な公共交通の新時代を切り開きました。同時に、フーミていーフンやトゥーティエムなどのモデル都市区、輸出加工区、工業団地、高度技術区の整備により、ホーチミン市は文明的で近代的な国際都市としての姿を確立し、世界との本格的な融合に備えていています。







社会文化と面では、ホーチミン市は常に「経済発展は社会の進歩と公平の実現とを両立すべきであり、誰一人取り残さない」という理念を深く貫き、政治システム全体が社会保障の充実、生活の質の向上、教育と医療の発展に力を注いできましたいでい。２０２４年にユネスコから「世界学習都市」として認定されたこと、そしてASEAN地域における高品質な医療拠点としての地位を着実に築いたことは、この正しい方向性を明確に示す証です。





この５０年間にわたる偉大な成果は、決して偶然に得られたものではありません。それは、歴代の党組織と政府が抱く神聖な誓い、燃えるような情熱、そして責任ある約束の結晶です。また、市民の団結精神、自立と自強の意志の象徴でもあります。これこそがホーチミン市が新しい時代ー民族の飛躍の時代に向かって力強く前進し続けるための確固たる支えであり、揺るぎない基盤なのです。







記者：この５０年間、ホーチミン市は発展制度の構築において常に先導的な役割を果たしてきました。都市は「政策の実験室（サンドボックス）」として、新しい政策や革新的な制度を試行し、その実践を総括して国家全体の法制度の完成に寄与してきました。近年および今後、ホーチミン市の発展を優先的に後押しするための革新的な制度や政策についてお聞かせていただけませんか。





グエン・ヴァン・ドオック氏：その通りです！この５０年の歴史が証明するように、ホーチミン市は経済の牽引役であるだけでなく、国家全体の「政策実験室」という重責も担ってきました。ホーチミン市は革新の精神が生まれた揺りかごであり、１９８６年以前に生産の束縛を解き放つ勇気ある「障壁突破」を行い、１９９１年には初の輸出加工区タン・トゥアンモデルを開拓し、さらに国際的水準のハイテクと近代都市の象徴を先駆的に築いてきました。



ホーチミン市は経済面にとどまらず、人間中心の思考を常に貫いてきました。「貧困貧困撲滅」プログラムや恩情住宅建設運動を通じて、全国に広がる社会保障の模範となっています。２０２５年のGRDPが８.０３％増加し、全国GDPの２３.１％を占める規模から、ユネスコによる「世界学習都市」の称号授与までの成果は、いずれも偶然ではなく、歴代指導者の気概と情熱、そして千万人を超える市民の団結と自立、自強の精神の結晶です。これこそが、ホーチミン市が国家の国家飛躍の時代へ力強く踏み出すための揺るぎない支えとなっています。



現在、ホーチミン市は国会から授与された優れた制度的ツールの実施に総力を挙げていています。具体的には、特別なメカニズムと政策を試行するための国会決議第９８/２０２３/QH１５および第２６０/２０２５/QH１５、都市鉄道システムの革新的発展に関する第１８８/２０２５/QH１５、そして国際金融センターの建設に関する第２２２/２０２５/QH１５などが挙げられます。これらは都市の新たな飛躍の原動力となっています。

今後、ホーチミン市は党中央政治局の決議０９-NQ/TWを深く徹底し、常に先導の旗を掲げ、主要な成長極および国家全体の革新の中心としての地位を確固たるものにする決意を示していています。都市は新しい時代に向けて、次の５つの重点任務を中心に取り組んでいきます。

まず第一に、新しい成長モデルの構築です。科学技術、イノベーション、デジタル変革を基盤とした力強い転換を進めます。ハイテク、半導体産業、人工知能（AI）、大規模データセンター、デジタル経済、グリーン経済などの分野において、「リーディングカンパニーカンパニー積極的に誘致します。さらに、地域および国際レベルで公平に競争できる革新的スタートアップのエコシステムを構築します。

第二に、制度改革の突破口を切り開くことです。ホーチミン市は待つのではなく、自ら主体的に研究を進め、特別都市法の制定を提案します。権限の分権化と委譲を徹底的に推進し、都市政府の自立性と責任を高めることで、社会のあらゆる資源を円滑に活用できる体制を整えます。



第三に、都市空間の近代化です。持続可能な都市開発を進め、気候変動への積極的な適応を図ります。戦略的インフラの整備に全力を注ぎ、都市鉄道システムの迅速な展開、環状線や地域間高速道路の完全接続を実現します。さらに、公共交通と連動した都市開発（TOD）モデルを強化し、交通問題の根本的な解決を目指します。

第四に、市民の生活の質を包括的に向上させることです。ホーチミン市を文化的で思いやりにあふれた特別都市として築き上げます。社会保障の課題を根本的に解決するため、公営住宅の開発、地域レベルで高度な医療体制の整備、質の高い教育の推進、都市景観の改善、そして市民の生活環境の向上に重点的に取り組みます。

最後に、人的資源を最大限に活用することです。寛大で思いやりがあり、現代的な文化と人材を育成します。高品質な人材の育成と採用獲得に注力し、「考える勇気、行動する力、責任を負う覚悟」という精神を強く発揮させ、ホーチミン市の未来の発展に貢献したいという意欲を呼び覚ましなす。

記者：２０２６年はホーチミン市にとって極めて重要な節目の年です。ホーチミンという偉大な指導者の名を戴いてから５０年を迎えるこの機会に、党組織、政府、そして市民の誇りについてお聞かせていただけませんか。

グエン・ヴァン・ドオック氏：

ホーチミン市が偉大な指導者ホー・チ・ミンの名を戴いてから５０年を迎えるにあたり、市の最大の誇りは、達成された成果そのものではなく、その名にふさわしい存在となるために歩み続けてきた不屈の努力の軌跡にあります。この５０年間、都市は常に先駆者としての気概を発揮し、「考える勇気、行動する力、公共の利益のために責任を負う覚悟」という精神を貫いてきました。ホーチミン市は革新的なアイデアが生まれる揺りかごであり、国家の制度改革と発展に実質実質的な貢献をしてきた場所です。 経済の飛躍と牽引役としての地位を維持しながらも、ホーチミン市は常に市民を中心に据え、寛大で思いやりがあり、人間味あふれる都市文化を守り育ててきました。



その誇りは、「全国のために、全国とともに」という心に深く刻まれた信念にも表れていています。ホーチミン市は常に資源を分かち合い、あらゆる分野で他の地方と歩調を合わせてきてきました。これからの時代、都市は今日の若い世代に大きな期待を寄せていています。知識、胆力、そして奉仕への情熱をもって、若者たちは先人たちの遺産を受け継ぎ、さらに輝かしい発展を遂げる中心的な力となるでしょう。

過去５０年の歩みを経て、「ホーチミン市」という名称は単なる地名ではなく、自立と自強、そして革新の精神を象徴する存在となりました。新しい時代―国家の飛躍の時代に向けて、党組織、政府、そして市民は心を一つにし、文明的で現代的、そして思いやりに溢れた思いやりのあるホーチミン市を築く決意を固めていています。常に全国の信頼と愛情に応え、国家の偉大な指導者の名を冠する最高の栄誉にふさわしい都市であり続けることを誓います。





文：ホアン・リエン・ソン、フイン・チュン・カイン/ベトナムフォトジャーナル

撮影：レー・ミン、グエン・ルアン、トン・ハイ、キム・クオン、チャン・テ・フォン、ザン・ソン・ドン/ベトナムフォトジャーナル