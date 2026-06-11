ホイアン 遺産の中心部に響く多彩な交響曲

11/06/2026

ホイアンといえば、苔むした瓦屋根の古い街並み、詩情あふれるホアイ川に映る黄金色に輝く壁など、有名な世界遺産都市を思い浮かべずにはいられません。しかし、この遺産をこれほどまでに活気に満ちたものにしているのは何かを誰もが知っているわけではありません。それは、ベトナム、日本、中国など、さまざまな文化が繊細に融合し交わりあい、遺産の中心地に生活、風習、習慣、信仰、建築など多彩な文化の絵巻を描き出していることです。



かつてホイアンは活気あふれる貿易港で、日本、中国、そして西洋諸国からの商船にとって憧れの寄港地でした。海沿いの河口という恵まれた地理的条件のおかげで、この地には早くから「海のシルクロードと陶磁器の交易路」が形成されました。当時のホイアンの豊かさは、金や銀、商品の取引量だけではなく、多国籍・多文化社会の誕生にも表われています。

ホイアンの建築は、この黄金期を最も鮮やかに物語る生きた記録と言えるでしょう。旧市街に足を踏み入れると、まるで野外博物館に迷い込んだかのような感覚を覚えます。そこには、ベトナムの伝統的な木造構造と中国の精巧な装飾模様、そして日本の洗練された簡素さが調和した特徴的な筒型の家々が並んでいます。 この遺産の不巧の象徴であるチュア・カウ（日本橋）は、何世紀にもわたって続くベトナム人と日本人の精神的、文化的なつながりを最も明確に示しています。

ホイアンの活力は、静かな黄金色の壁の中にあるのではなく、人々の日々の営み、風習、そして信仰にあります。 ここでの文化の融合は単なる足し算ではなく、深く融合し、唯一無二の「ホイアン」という文化的アイデンティティを生み出しているのです。

ホイアンの文化的融合は、人々の信仰の多様性に色濃く表れており、地元の神々から華僑文化の聖人に至るまで、幅広く見られます。 福建会館や広東会館などの集会所は、中国系住民だけの集いの場ではなく、地域全体の文化と精神性を共有する空間でもあります。満月の夜に行われるランタン祭りは、ランタンの光が電灯の光を覆い隠し、人々を郷愁と安らぎの世界へと誘う、精神的な「名物」となっています。





ホイアンの活気は、静かな黄金色の壁の中にあるのではなく、人々の日常の営み、風習、信仰にある。ここでの文化の融合は単なる足し算ではなく、深く融合し、唯一無二の「ホイアン」という文化的アイデンティティを生み出している。



料理にもその文化の融合が表れています。 カオラウには、日本のうどんに似た麺と中国風の柔らかなチャーシュー、そしてベトナムのチャクエ村の生野菜が添えられ、 まさに味覚における文化融合の典型と言えるでしょう。



ユネスコがホイアンを称えた特別な価値は、「生きた遺産」という性質にあります。 世界の多くの場所では、古い街並みが観光のための無機質な建築博物館と化していますが、ホイアンは違います。 人々は今も昔ながら古い家に住み、寺院の伝統を守り、夜になるとバイチョイの歌を受け継いでいます。

４世紀以上にわたり存続し発展してきたホイアンは、保存のために閉ざされる道を選ばず、世界に門戸を開く道を選びました。それは、かつて国際貿易港として日本、中国、そして世界各国の文化的影響を受け入れ、調和させて発展してきたように、今日も多様性の中に統一された文化空間を築き続けるのです。





今日ホイアンを訪れる旅行者は、単なる観光地を訪れるのではなく、生きた文化遺産に触れ、永続的な価値観を学び、異なる民族間の違いの中にある調和を見いだすことができます。ホイアンは、過去と現在をつなぎ、ベトナムと世界を結ぶ架け橋なのです。

