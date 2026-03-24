ベトナム - 飛躍への希望

24/03/2026

そのような状況下で、マクロ経済の安定を維持し、大きな均衡を確保する能力はガバナンスの能力を測る尺度となった。２０２１～２０２５年の平均成長率は年６.３％に達し、特に２０２５年には８.０２％の成長を記録し、ベトナムは世界でも高成長国の一員となった。



ベトナム経済の規模は２０２０年の３,４６０億米ドルから２０２５年には５,１４０億米ドルへと拡大し、約１,５倍の増加を遂げた。これにより、世界第３２位、ASEANでは第４位の地位に上昇した。２０２５年の輸出入総額は９,３００億米ドルを超え、ベトナムは世界で上位２０の貿易経済大国の一員となった。さらに、２０２５年の一人当たりGDPは約５,０２６米ドルに達し、２０２０年比で１.４倍増加し、正式に中所得上位国の仲間入りを果たした。

これらの数字は、前例のない「逆風」に直面しながらも経済が持つ回復力を反映している。英国ブリストル大学の上級講師であるホー・クオック・トゥアン博士は、２０２５年がベトナムの適応力を示す明確な証拠であると指摘する。多くの国が成長減速や複雑な貿易摩擦に直面する中、ベトナムは輸出の勢いを維持し、安定したFDIを誘致してきた。危機への対応にとどまらず、経済は徐々にイノベーションに基づく成長モデルを形成しつつある。

この期間の二大突破口は、インフラ整備と国際投資家の信頼強化である。３千km以上の高速道路と１,７１１kmの沿岸道路が完成し、５００kV送電線（第３回路）をはじめ、エネルギー、都市開発、デジタルインフラなどの重要プロジェクトが次々と実現した。さらに、ベトナムのモバイルインターネット速度は世界トップ２０に入り、デジタル経済の重要な基盤を築いている。世界的にFDI資金の流れが停滞する中でも、ベトナムは高い投資実行率を維持し、投資環境の魅力と長期的な展望を改めて証明した。





経済成長と並行して、社会的な進歩も顕著に見られる。２０２５年、ベトナムの幸福度指数は世界で第４６位となり、２０２０年と比べて３７ランク上昇した。３３万４千戸以上の仮設住宅や老朽化した住宅が撤去され、社会住宅プログラムや労働者・社会的弱者支援が強化された。新農村建設、持続可能な貧困削減、少数民族地域の発展という３つの国家目標プログラムは、基本的に早期に目標を達成した。多次元的貧困世帯率は１.３％にまで減少し、近年で最も低い水準となっている。

２０２１年から２０２６年までの全体的な期間を振り返ると、ベトナムは危機を乗り越えただけでなく、マクロ経済の安定を確固たるものにし、国際的な地位を高め、国内の耐性を強化しました。これにより、新たな発展の時代における飛躍への願望の基盤が築かれと言えるだろう。



第１４回全国大会に臨むにあたり、ベトナムは今後１０年間に国家の地位を高めたいという強い願望を反映し、より高い発展目標を掲げた。２０２６年から２０３０年の期間において、GDPの平均成長率を年間１０％以上、２０３０年までに一人当たり平均所得約８,５００米ドルを達成することを重要なマイルストーンとして掲げている。戦略的な方向性として、持続可能な発展、デジタル経済、イノベーション、そして人材の質の向上が重視されている。重点は規模の拡大だけでなく、成長の質の向上、労働生産性の改善、制度のさらなる完成にも置かれている。



第１４回全国大会決議の実施開始当初から、経済界は明確な前向きな変化を実感している。タン・クアン・ミン製造貿易有限会社（Bidrico）のグエン・ダン・ヒエン社長は、現在の支援政策がデジタル化と持続可能な発展を軸に、成長モデルを深層的に再構築していると評価した。ヒエン氏によれば、民間セクターにより多くの発展の余地が与えられることで、ベトナム企業は付加価値を高め、内部能力を強化し、国の将来に向けた長期的な基盤構築に貢献できる条件が整うという。 ハノイ青年企業家協会の副会長兼事務総長であるチャン・ヴァン・ミン氏は「中小企業の困難を解消し、ビジネス環境を改善し、行政上の障壁を軽減するための解決策は、今後重要な役割を果たすだろう。政策と実施の連携こそが、成長の原動力を維持するための決定的な要因となる」と強調した。

タイニン省のザウティエン太陽光発電所は、総投資額が約１兆３千億ドンに達し、ベトナム最大の太陽光エネルギー事業である。この発電所は、国内における再生可能エネルギーの持続可能な発展の象徴となっている。 撮影：レー・タン・ファット

国際的な視点から、モスクワ国際関係大学ASEANセンター副所長のヴァレリア・ヴェルシニナ博士（ロシア連邦）は、包括的な刷新の過程がベトナムの国際的地位を高め、世界的な投資資本の魅力的な目的地となるのに寄与したと評価した。ヴァレリア・ヴェルシニナ博士によれば、人間を中心に据え、人材の質の向上に重点を置いた発展の方向性は、ベトナムが競争力を強化し、２０４５年までに高所得国となるいう目標に近づくための戦略的基盤を築いているという。

ベトナム通信社の記者とのインタビューで、ニューサウスウェールズ大学所属のオーストラリア国防大学ベトナム研究専門家であるカール・セイヤー教授は、政治局の各決議の間に緊密な関連性があり、同時実施と相互支援を目的としていると強調した。特に同教授は「新たな状況における国際統合」に関する決議５９-NQ/TWを高く評価し、国際統合をベトナムが新たな発展段階に入るための重要な原動力と位置づける画期的な政策決定だと述べた。

これらの評価は、ベトナムの発展軌道に対する国際社会の関心がますます高まっていることを反映している。戦略的競争や世界的なサプライチェーン再編という状況において、安定的で柔軟性があり、イノベーション志向の経済は長期的な優位性を持つことになる。 新たな発展の時代における飛躍的な進歩への期待は、単なる成長目標にとどまらず、国家としての地位向上に関わるビジョンでもある。 それは、人々の生活の質を向上させ、投資家の信頼を強化し、自立の力を高め、そして世界経済への深い統合へと進む旅路なのである。 将来まだ多くの課題が残されているものの、マクロ経済の安定、インフラの整備、制度改革、人材育成に至るまで、これまでの期間に築かれてきた基盤は、ベトナムが自信を持って新たな発展段階へと踏み出すための土台となっている。