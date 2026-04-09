ベトナム民間経済 ― 内なる力で未来を構築する

09/04/2026

かつて乾燥し、風が吹き荒れていた中部地域において、チューライ（ダナン市）は今日、変革の象徴として浮かび上がっています。貧しい白砂の地から、多分野にわたる大規模な産業エコシステムへと発展を遂げ、生産から物流までバリューチェーンが密接に結びついた場所となりました。 THACO（チュオンハイ）の物語とグループトップによる長期的ビジョンは、その明確な証となっています。自動車組立会社から出発したTHACOは多角的な産業グループへと変貌を遂げ、かつては主に外資系企業（FDI）が担っていた分野にも徐々に参入しています。短期的な道を選ぶのではなく、体系的な産業発展戦略を粘り強く追求し、従来のアウトソーシングモデルから一歩ずつ脱却していったのです。

チューライにある研究開発（R&D）センターは、エコシステム全体の「頭脳」として機能し、製品の市場投入までの時間を短縮し、グローバルブランドとの互換性を確保する役割を果たしています。体系的な投資のおかげで、THACOは大規模な機械および関連産業のエコシステムを構築し、多くの製品で４０％を超える現地化率を達成し、ASEAN域内での関税優遇措置の対象となっています。ベトナム企業は国内市場での地位を確立するだけでなく、米国、日本、韓国などの要求水準の高い市場にも徐々に進出し、「アウトソーシング」から自社生産への明確な転換を遂げています。



THACOのチャン・バ・ズオン会長はかつてこう語りました。「産業を築くことは困難な道のりですが、私たちがそれを行わなければ、国は永遠に単なる下請けの地位にとどまってしまいます。私たちは利益のためだけでなく、ベトナム人による自立した産業のために取り組んでいるのです。」 この発言は、単なる経営哲学にとどまらず、ベトナム民間セクターの産業化への強い願望を反映しています。

「機関車」と並走するのは、中小企業のネットワークであり、経済の「血管」とも言える存在です。Hanoproは、ニッチな分野に深く入り込む戦略を選択した代表的な例です。一見シンプルに見える粘着テープやPEフィルムといった製品を、国際市場の厳しい技術要件に応える高品質な商品へと改良したのです。

「Made in Vietnam」製品が数十か国で販売されていることは、新しいアプローチを示しています。それは、グローバルスタンダードによって、最も小さなことから価値を高めるということです。



伝統的な産業が自立の力を示す一方で、革新的な企業はベトナム経済に新たな道を切り開いています。AirXCarbonは、グリーン開発の考え方を象徴する代表的な例です。同社は身近な副産物であるコーヒーかすを用いて、分解可能でカーボンニュートラルなバイオコンポジット素材を開発し、国際市場のますます厳しい要求に応えています。

若手起業家のレ・タイン氏は「グリーンイノベーションこそ、ベトナムが後追いではなく、トレンドをリードするための最短ルートです」と語っていました。地域資源から生まれたアイデアを基に、AirXCarbonは持続可能性という強みを活かしながら、グローバルな価値連鎖の中で自らの地位を着実に確立しつつあります。 他方、Vbee AIはベトナムのテクノロジーの台頭を象徴する存在です。特に地域言語に対応した音声合成技術の習得は、ベトナム企業が単なる技術の応用にとどまらず、長期的な競争力の鍵となるコア技術の開発に踏み出していることを示しています。 AirXCarbonやVbee AIのようなモデルは、明確な傾向を示しています。ベトナムの民間経済は、単なる製造から創造へ、そして一部の新しい分野においては、参加型から徐々に主導権を握る方向へと移行しつつあります。

世界銀行やIMFなどの国際機関の評価によると、決議６８はビジネス環境に重要な推進力をもたらしました。世界銀行の経済専門家であるチャン・ティ・アイン・グエット氏は、このタイミングで決議６８が発布されたことは、ベトナムがデジタル時代とグリーン経済へ力強く移行するための適切な準備であると述べています。`

Vbee AIの共同創業者であり、ハノイ工科大学の講師でもあるグエン・ティ・トゥ・チャン博士がオフィスで技術エンジニアたちと計画について話し合っている。

撮影：コン・ダット/ベトナムフォトジャーナル

しかし、新たな成長段階の原動力は、制度だけでなく、経済の「新しいオペレーティングシステム」として機能しているデジタル変革でもあります。まさにこのデジタル変革こそが、企業の生産最適化、市場との繋がり、そしてグローバルバリューチェーンへの深い参画を可能にしています。



制度的な観点から見ると、決議６８は先駆的な役割を果たし、企業の発展に向けた道を開き、信頼と透明性の高い環境を構築しています。経済専門家のブイ・キエン・タイン氏は、決議６８は経済の「生命線」に的確に触れたと評価しています。同氏によれば、国民の中にある潜在的な力は計り知れないが、これまで心理的および制度的な障壁によって阻害されてきました。信頼が確立されれば、起業家は自らの資源を投資やイノベーションに積極的に投入するようになります。国家は企業に取って代わるべきではなく、最も重要なのは信頼を築くことであり、それはどんな財政的優遇措置よりも強い波及効果を持つ一種の「資本」なのです。



この見解は、国際的な投資機関や法律事務所からも支持されており、彼らは決議６８がもたらす透明性と法的安全性を高く評価しています。心理的な障壁が取り除かれたことで、民間企業はより大胆に長期的かつ大規模なプロジェクトに取り組むことが可能になります。

全体像の中で、制度とデジタル変革は一方が道を切り開き、もう一方が方向を示すという並行する二つの柱を形成しています。この組み合わせが、ベトナム経済の新たな発展段階を形作りつつあります。 チューライの工業団地からテクノロジー系スタートアップやグリーン企業に至るまで、活力に満ちたベトナムの姿が徐々に明らかになってきています。それは、急速な成長だけでなく、イノベーション、持続可能性、そして深い国際統合を目指して邁進しています。そしてこの歩みにおいて、内なる力が解き放たれ、デジタルプラットフォーム上で活用されることで、２０４５年に向けた「強いベトナム」を実現するという目標が、かつてないほど現実味を帯びています。

