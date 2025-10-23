ベトナム国会はAIPAと引き続き共に歩み、ASEANのビジョンと願望を現実のものにする

チャン・タイン・マン国会議長は第１回全体会議で演説し、第４６回AIPA総会のテーマ「ASEANの包摂的かつ持続可能な成長に向けて、議会が最前線に立つ」を支持する姿勢を明確にしました。 また、AIPAと加盟国の国会、議会が、すべてのASEANの人々に平等な発展の機会と繁栄の共有をもたらす未来を築く上で、先導的な役割を果たしていることを強調しました。



AIPAはASEANの発展のあらゆる段階に寄り添いながら、各国政府が地域協力の合意や約束を実行に移すことを支援し、円滑な法的環境を整備するとともに、ASEANの政策決定に人々の声が反映されるようにするなど、重要な貢献を果たしてきました。

世界および地域情勢が急速かつ複雑に変化する中で、議会外交の特別な役割と強みを引き続き発揮するために、チャン・タイン・マン国会議長は、AIPAが今後重点的に取り組むべき３つの重要な優先分野を提案しました。 第一に、AIPAは社会の各層や関係主体がASEAN共同体ビジョン２０４５の実現に参加し、積極的に貢献するよう奨励、促進するなど、地域協力の促進における橋渡し役をより効果的に推進する必要があります。また、特に科学技術開発、イノベーション、デジタル変革などの分野において、地域の約束や合意が実際に実行されるよう支援する制度や政策の構築を主導する必要があります。



第二に、AIPAは地域協力のためのより強固な社会的基盤の強化に積極的に関与すべきです。そのためには、コミュニティ意識やアイデンティティの育成と普及を促進する活動を奨励、構築、実施し、広報、文化、教育、観光分野での協力を強化するとともに、交流活動を組織することが重要です。 第三に、AIPAは対外関係の積極的な拡大と深化に取り組む必要があります。これにより、ASEANが地域および世界における連携と協力のネットワークの中心的な存在としての役割を強化することができます。

２０２５年は、ベトナムがASEANに加盟し、AIPAに参加してから３０周年を迎えるなど、意義深い記念の年です。これを強調しつつ、チャン・タイン・マン国会議長は、ベトナム国会が今後もAIPAと共に歩み、ASEANのビジョンと願望を現実のものとするために尽力し、包括的、持続可能、自立的、創造的、活力に満ち、そして真に人々を中心に据えた共同体の構築を目指すと強く表明しました。

