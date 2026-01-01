ベトナムは賑やかに２０２６年の新年を歓迎
２０２５年の最後の日々が幕を閉じるとき、ベトナムは変革を遂げる国の季節の移り変わりの瞬間を迎える。２０２６年の新年を迎える雰囲気は国の隅々まで広がっている。それは単なる時間の移り変わりではなく、未来へ向けた信頼、希望、そして願望が集う瞬間でもある。
ホアンキエム湖周辺では、旧年から新年２０２６年への移り変わりの瞬間に、華やかな花火が夜空を彩った。
撮影：レー・ドン/ベトナム通信社
多くの人々がホアンキエム湖の周辺に集まり、２０２６年の新年を祝う花火を見守った。
撮影：カイン・ホア/ベトナム通信社
タイグエンの人々が２０２６年の新年を迎える雰囲気。
撮影：チャン・チャング/ベトナム通信社
トゥエンクアン省の国境の町タイン・トゥイでは、２０２６年の新年を迎える芸術パフォーマンスが行われた。
撮影：ドゥック・ト/ベトナム通信社
クアンニンの人々は街に繰り出し、２０２６年の新年を迎えた。
撮影：タイン・ヴァン/ベトナム通信社
ダナンでは、「ハン川を照らす―未来へ走る」という夜間マラソン大会で２０２６年の新年を迎えた。
撮影：レー・ラム/ベトナム通信社
ラムドンでは、民族色豊かで特色ある芸術パフォーマンスが行われ、２０２６年の新年を迎えた。
撮影：フング・ティン/ベトナム通信社
フエでは、２０２６年のカウントダウンイベントが開催され、多くの人々が集まり、新年への移り変わりの瞬間を共に楽しみながらカウントダウンした。
撮影：ヴァン・ズン/ベトナム通信社
カインホア省ニャチャン市の「４月２日広場」では、数千人の市民や観光客が集まり、２０２６年の新年を祝う芸術パフォーマンスを観覧した。
撮影：グエン・タイン/ベトナム通信社
ダラットのラムヴィエン広場では、数千人の観客が観覧席を埋め尽くし、特別芸術パフォーマンス「２０２６年新年を迎える」を見守った。
撮影：グエン・ズン/ベトナム通信社
「カントーの人々」と題した歌舞の演目が披露され、２０２６年の新年を祝った。
撮影：グエン・ハン/ベトナム通信社
タイニン省タンニン区のトークエン広場では、「春の願望」をテーマとした芸術パフォーマンスタイニン新年２０２６を迎える」が厳かに開催された。
撮影：ミン・フー/ベトナム通信社
ホーチミン市人民委員会庁舎前には、多くの市民が集まり、賑わいを見せた。
撮影：トゥ・フオン/ベトナム通信社
サイゴン区のバックダン埠頭周辺には、多くの市民が集まり、２０２６年の新年を祝う花火を観覧した。
撮影：トゥ・フオン/ベトナム通信社
２０２５年から２０２６年への移り変わりの瞬間に思い出を刻む。
撮影：ホアン・ハー/ベトナム通信社
ハノイで新年２０２６を迎える外国人観光客。
撮影：ホアン・ヒエウ/ベトナム通信社
ハノイ、ホーチミン市、ダナンなどの大都市では、中心街が灯りや旗、花で華やかに彩られ、公共空間も現代的に装飾されながら文化的なアイデンティティと調和している。新年を迎える人々の賑わいの中からは、活気に満ち、開放的で、ますます世界と深く融合していくベトナムの姿がはっきりと感じられる。
ベトナムのどの地域においても、２０２６年新年を迎える雰囲気には共通点が映し出されている。それは、コミュニティの結束と未来への信頼である。世界的な統合の流れの中で、ベトナムは新年を揺るぎない姿勢で迎え、伝統的な価値を大切にしながら、新たな機会を積極的に受け入れている。それこそが、国際社会の目に映る、変革を遂げ、親しみやすく、豊かな文化を持ち、希望に満ちた国の姿である。