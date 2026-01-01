ベトナムは賑やかに２０２６年の新年を歓迎

２０２５年の最後の日々が幕を閉じるとき、ベトナムは変革を遂げる国の季節の移り変わりの瞬間を迎える。２０２６年の新年を迎える雰囲気は国の隅々まで広がっている。それは単なる時間の移り変わりではなく、未来へ向けた信頼、希望、そして願望が集う瞬間でもある。

フエでは、２０２６年のカウントダウンイベントが開催され、多くの人々が集まり、新年への移り変わりの瞬間を共に楽しみながらカウントダウンした。 撮影：ヴァン・ズン/ベトナム通信社

タイニン省タンニン区のトークエン広場では、「春の願望」をテーマとした芸術パフォーマンスタイニン新年２０２６を迎える」が厳かに開催された。 撮影：ミン・フー/ベトナム通信社

ハノイ、ホーチミン市、ダナンなどの大都市では、中心街が灯りや旗、花で華やかに彩られ、公共空間も現代的に装飾されながら文化的なアイデンティティと調和している。新年を迎える人々の賑わいの中からは、活気に満ち、開放的で、ますます世界と深く融合していくベトナムの姿がはっきりと感じられる。

ベトナムのどの地域においても、２０２６年新年を迎える雰囲気には共通点が映し出されている。それは、コミュニティの結束と未来への信頼である。世界的な統合の流れの中で、ベトナムは新年を揺るぎない姿勢で迎え、伝統的な価値を大切にしながら、新たな機会を積極的に受け入れている。それこそが、国際社会の目に映る、変革を遂げ、親しみやすく、豊かな文化を持ち、希望に満ちた国の姿である。