ベトナムは環境に優しく、スマートで持続可能な農業を目指している

10/07/2026

科学技術の強化、イノベーションの促進、そしてデジタル変革は、ベトナム農業に新たな原動力をもたらしている。生産の考え方を革新し、「デジタル農家」を育成し、バリューチェーンの透明性を高めることで、ベトナムは環境に優しく、スマートで持続可能な農業セクターの構築という目標を着実に現実のものにしつつある。



２０２４年１２月２２日、ベトナム共産党政治局は科学技術の発展、イノベーションの促進、そして国家デジタル変革に関する決議第５７-NQ/TW号を公布し、ベトナム農業が現代的で環境に優しく、スマートで持続可能な方向へ変革するための重要な原動力となった。 数十年にわたる発展を経て、ベトナムは食料不足の国から、世界有数の農林水産物輸出国へと成長した。農業は経済の「支柱」としての極めて重要な役割を果たし、輸出額では東南アジアで第２位、世界で第１５位にランクインしている。



しかし、これらの目覚ましい数字の背後には、依然として付加価値の創出という課題が潜んでいる。ベトナムの農家一人当たりの生産価値は依然として低く、１,０００米ドル未満である。決議第５７号は、こうした「ボトルネック」を解消するための解決策と位置づけられており、「研究主導」のアプローチから「実際的ニーズ」に基づいたアプローチへの変革を図り、企業と農民をイノベーションの中心に据えることを求めている。 この精神は、当時のトー・ラム書記長（現書記長兼国家主席）が、２０２５年１１月１２日に開催された農業環境部門創設８０周年記念式典で、以下の通り強調した。科学技術、イノベーション、デジタル変革、そしてデータが、農業発展の中核的な原動力でなければならない。科学技術は植物や動物の育種、バイオテクノロジー、自動化、トレーサビリティ、物流、デジタル商取引に至るまで、農業生産の中心に据えられなければならない。また、「科学者 - 企業 - 協同組合 - 農民」が連携してバリューチェーンに参加するモデルを奨励すべきであり、農業普及は単なる空虚なスローガンではなく、実際の現場や生産施設と密接に結びつくべきである。

実際、この変革の過程で「デジタル農家」と呼ばれる新しい世代が形成されつつある。農業生産における科学技術の力を示す多くの事例があり、例えば、カントー市のホー・クアン・クア氏のST２４およびST２５米品種開発、フート省のチュ・ヴァン・サムの酪農モデルによる年間１２億ドンの収益、カマウ省のグエン・チ・リン氏のバナメイエビ養殖モデルによる年間最大９００億ドンもの収益などが挙げられる。 同時に、若い世代の間でスタートアップの波が広がっている。２０２５年には、AIを活用した病害虫予測、センサーによる農場管理、循環型畜産やビッグデータ分析を行うプロジェクトが数多く登場した。今日の農家は、経験だけに頼るのではなく、スマートフォンに表示される湿度、温度、栄養などのデータに基づいて意思決定を行っている。こうした中で、「データ文化」が徐々に農地に根付き始めている。 もう一つの画期的な進歩はトレーサビリティ（生産履歴追跡）である。土地、森林のデータ、栽培地域コードなどをデジタル化することで、海外の消費者はベトナム農産物の生産から加工までの全過程を追跡できるようになった。この透明性は、ベトナム農産物が要求の厳しい市場の技術的な壁を克服するための重要な条件となる。





科学技術を真に国土の隅々まで浸透させるために、決議第５７号は国家、科学者、企業間の緊密な連携を推進している。国家は政策とデジタルインフラの創出を担い、企業は資源を投資し、科学者は実際の状況から生じる具体的な課題を解決する。



決議第５７-NQ/TWは、デジタル時代におけるベトナム農業に変革点をもたらすことが期待されている。思考の革新、科学技術の推進から、「デジタル農家」チームの育成に至るまで、この決議は農業分野におけるグリーンでスマート、かつ持続可能な発展の方向性を切り開く。

