ベトナムの知恵と気概を発揮し、新たな発展の時代に力強く前進する。

31/12/2025

２０２６年の新年を迎えるにあたり、第１４回党大会の任期が始まる年に、トー・ラム書記長はベトナム通信社のインタビューに応じました。以下、そのインタビュー内容をお届けします。



記者： トー・ラム書記長、２０２０年から２０２５年の任期において、わが国は前例のない多くの困難と試練に直面しました。しかし、党の指導の下、政治体制全体、全国民、全軍の努力と奮闘により、第１３回党大会の決議を実施する過程で、重要かつ包括的な成果を数多く収めることができました。これまでの期間における顕著な成果について、ぜひご共有いただけますでしょうか。

トー・ラム書記長：

まず、過去の任期において我が国が達成した成果は、党の卓越した指導、政治体制全体の果敢な取り組み、そして何よりも試練の時における国民の団結、決意、気概と情の結晶であることを強調する必要があります。 第１３回党大会の任期は、特に困難な時期でした。感染症、自然災害、気候変動、国際的な変動、経済的困難、供給網の断絶、雇用問題、金融・銀行の圧力などが次々と押し寄せ、迅速かつ正確で果断な政策・対策・処理が求められる難題を突き付けました。困難は山のように積み重なりましたが、我々はそれを乗り越え、目標を達成しました。注目すべきは、数々の試練の中でも国は安定を維持し、社会は秩序と信頼を保ち、経済・生産・流通という「血脈」が適時に回復され、前進を続けることができた点です。

経済面では、我々は感染症後の回復を図りつつ、大きな均衡を維持し、外部の荒波に揺さぶられることなく経済を安定させるために大きな努力を重ねてきました。多くの産業、地方、企業が舵取りを工夫し、革新を進め、市場を開拓し、雇用を創出し、生産のリズムを保ちました。その結果、我が国の経済は耐久力、粘り強さ、そして決して後退しない精神を示しました。

社会面において、我々は常に「成長」だけでなく、国民の安定した生活とより良い暮らしを目指すという発展の方向性に沿ってきました。困難な状況の中で、互いに助け合う精神、「健全な葉が破れた葉を包む」という伝統的な価値観、そして前線に立つ部隊、軍隊、公安、医療従事者、教師、労働者の大きく、静かな犠牲は、団結の力に関する深い教訓を残しました。社会保障、貧困削減、弱者や困難地域への支援政策は引き続き実施され、その明確な目標は「誰一人取り残さない」ことです。



外交面では、我々は独立・自主の路線を一貫して堅持し、友人となり、信頼できるパートナーとなり、国際社会の責任ある一員として行動してきました。世界が分断され、激しい競争が続く状況の中で、平和で安定した環境を維持し、協力関係を拡大し、発展のための資源を確保できたことは、極めて貴重な成果です。我が国の外交は単に「友を増やし、敵を減らす」ことにとどまらず、発展の空間をさらに広げ、国の地位を高め、平和・友好・協力・平等の中で共に発展することを目指しています。



党と政治体制の建設において、我々は根本的な原則を一貫して堅持してきました。すなわち、規律と規範を守り、清廉さを保ち、隊伍を浄化し、国民の信頼を強化することです。腐敗、浪費、否定的な行為に対する取り組みは、徹底的に推進され、回避せず、禁じられた領域もなく、例外もありません。その目的は単に違反を処理することではなく、警鐘を鳴らし、制度を構築・改善し、正しいことを守り、善良な人々を励まし、幹部が安心して国民と国家のために働けるようにすることです。



要するに、任期における顕著な成果を簡潔に述べるならば、それは我々が意志、努力、団結によって試練を乗り越え、安定を維持しつつ発展を遂げ、粘り強く整備・改善を進めることで、より速く、より確実に前進できたという点です。達成された成果は大きく、尊重に値しますが、我々は常に謙虚で冷静であり、「勝利の栄冠に安住」してはなりません。これからの道のりには依然として多くの大事で困難な課題が待ち受けています。遠くへ進み、目標に到達するために最も重要なのは、信念と規律を堅持し、国家・民族の利益と国民の幸福を最優先に置くことです。



記者：過去の任期における腐敗、浪費、否定的行為に対する取り組みについてのご評価と、党をより清廉で強固にし、国を新たな時代において力強く導くため、次期任期における方向性についてお聞かせていただけませんか。

トー・ラム書記長：腐敗、浪費、否定的行為の防止・対策は極めて重要な課題であり、それは党の威信を守り、国家の規律を維持し、そして何よりも国民の信頼を守ることに他なりません。

過去の任期を振り返ると、「内部の敵との戦い」という前線は明確な変化を遂げ、より深く本質に踏み込み、体系的に、より果断に、科学的に、そして強い意志をもって進められてきました。それは単なる政治的決意にとどまらず、体制全体の恒常的な行動となり、広範な国民の同意と支持を得るに至りました。同時に、我々は重点を腐敗対策から浪費や否定的行為の防止へと拡大しました。浪費はしばしば目立たないものの、その結果は極めて大きく、国家資源を消耗させ、発展の歩みを遅らせるものです。

喜ばしいことは、この過程において我々が一つの真理をますます明確に認識するようになったことです。すなわち、組織を浄化することは発展を妨げるのではなく、健全で持続可能な発展を可能にするということです。違反を処理することは体制を弱めるのではなく、規律と秩序を守り、隊伍を強化し、正直な人々が立場を得て、正しいことを行う人々が支えを得るためであり、政治体制の中に「害虫」が存在しないようにするためなのです。



しかし、率直に認めなければならないのは、腐敗、浪費、否定的行為は「先天的な欠陥」であり、体制内部に潜む「内なる敵」であるということです。ある場所、ある時期には、初期段階で冷静に認識できず、責任回避や押し付け合い、「責任を恐れる」状況が依然として存在しました。制度にはまだ抜け穴があり、公共財産、投資プロジェクト、土地、入札の管理なども厳格に監督しなければ、容易に違反が発生します。言い換えれば、成果は尊重に値しますが、決して油断してはなりません。予防、発見、そして迅速かつ効果的に阻止するためには、ワクチン、「抗生物質」、予防医療、地域医療が必要なのです。



次期任期における方向性について、私は断固たる姿勢と粘り強さを持ち、着実に一歩一歩確実に進めていくという精神での上でいくつかの大きな点を強調したいと思います。



第一に、国家・民族の利益と国民の利益を最優先に置かなければなりません。闘いは断固として、粘り強く、常に継続的に行い、厳正に処理する一方で、情理を尽くし、人間性を重んじる必要があります。禁じられた領域も、例外もあってはなりません。同時に、共通の利益のために大胆に考え、果敢に行動し、革新を進める幹部を保護する仕組みを整え、正しいことを行う人が不利益を被らず、優れた人が孤立しないようにしなければなりません。

第二に、予防へと大きく転換し、予防を根本としなければなりません。対抗は必要ですが、より重要なのは悪が芽生える土壌を与えないことです。そのためには、制度、規定、手続きを引き続き改善し、責任と権限を明確にし、監督を強化し、さらに公開性と透明性を高めることが必要です。特に否定的行為が発生しやすい分野においては、これを徹底しなければなりません。

第三に、法律を整備し、抜け穴を塞ぎ、清廉さの「基準枠」を築くことに集中しなければなりません。党の正しい観点や方針は、十分かつ一貫して法規へと制度化されるべきです。権限の委譲・分権は、権力の監督と常に結びつけなければならず、権限の付与は責任の拘束と連動し、「空白」が「暗闇」とならないようにしなければなりません。総合的な措置を講じて、すべての対象が「できない」「敢えてしない」「する必要がない」ようにし、横領・腐敗・否定的行為を防止することが必要です。

第四に、浪費防止を極めて重要な戦線と見なさなければなりません。浪費とは金銭だけでなく、時間、機会、資源、さらには信頼までも含みます。したがって、進捗の遅い、長期化する、非効率なプロジェクトを徹底的に見直し、処理し、財政・予算の規律を是正し、公共管理の質を高める必要があります。そうすることで、一円、一寸の土地、一つの公共資産までもが真に発展と国民への奉仕に役立つようにしなければなりません。我々は資源を発展に優先的に充てる方針を掲げていますが、その中には浪費が生じ得る「余地」も存在します。したがって、警戒を強め、浪費を防止するための措置を講じる必要があります。

第五に、党の基層組織の役割を発揮し、人民の監督を強化することです。党組織が強く、規律が厳しく、人民が「知り・議論し・監督する」ことが良好に行われているところでは、否定的な現象は生じにくいのです。腐敗、浪費、否定的な行為の防止と対策は、機関の職責だけではなく、全体の文化的な思考習慣でなければなりません。その中で、指導者の模範が鍵となります。

さらに強調したいのは、新しい発展段階に入るにあたり、人民が信頼できる清廉な体制、仕事を遂行できる強靭な体制、そして人々を結集できる人間性豊かな体制が必要だということです。この取り組みは非常に冷静でなければなりません。誤りには断固として対処しつつ、正しいことが広がる環境を整えることも必要です。厳格な処分で警戒を促すと同時に、善良な人々が働ける条件を整え、社会が透明で秩序正しく運営されるように制度を改善することが求められます。

記者：第１４期全国党代表大会を前にして、今回の大会の意義、主導的な思想、戦略的なビジョン、そして「豊かで強い、繁栄し、文明的で幸福なベトナム」を築くという発展の願望についてご共有いただけますか。

トー・ラム書記長：

党の各大会は常に非常に重要な節目ですが、第１４期大会は一層深い意義を持っています。なぜなら、我々は世界が急速に変動し、不安定で予測困難な状況の中で大会を迎えるからです。一方、我が国は数十年にわたる刷新の後、新たな基盤、潜在力、そして地位を築き上げ、同時により高く、より厳しい発展の要請に直面しています。今こそ、現実を直視し、機会と挑戦を正しく認識し、成果を総括し、残された課題を明確にし、そして何よりも意志を統一し、行動を統一して、確固たる歩みを進めるべき時です。 私は、今回の大会で明確にし、そして力強く広めるべき主導的思想と戦略的ビジョンには、大きく３つの点があると考えます。

第一の点は「団結」と「信頼」です。団結は単なるスローガンや呼びかけではありません。団結は、党全体の仕組み、そしてすべてのベトナム人一人ひとりの行動様式とならなければなりません。党内の団結、人民の団結、党の意志と人民の心の団結。共通の事を優先し、必要な時には私的なことを脇に置くことです。そして団結とともにあるのが「信頼」です。自ら選んだ道への信頼、民族の力への信頼、そして私たちが粘り強く、国と人民のために働くならば、必ず良き未来が訪れるという信頼です。

第二の点は「規律」と「突破」です。国が速く進むためには突破が必要ですが、遠くへ進むためには規律が不可欠です。したがって、大会の行動方針は明確に定められています。それは「団結・民主・規律・突破・発展」です。ここでいう突破とは、単にいくつかの「新しいこと」を行うことではなく、思考を刷新し、真のボトルネックに果敢に挑むことです。すなわち、制度、組織機構、人材の質、統治能力、公務規律といった課題に取り組み、国家がより円滑に、公正に、透明に、そして効率的に運営されるようにすることです。

第三の点は人間と知識のための発展のです。「豊かで強く、繁栄し、文明的で幸福な国」という願望は、まず日常のごく身近な事柄によって測られるべきです。すなわち、国民がより良い仕事を得られているか、収入が安定しているか、住まいが「より立派で、より広く美しい」ものになっているか、子どもたちの学習がより円滑になっているか、病気がより良く治療されているか、高齢者が頼れる場所を持てているか、困難な地域が適時に支援を受けられているか。こうした点です。そして、すべてを「より良く」するためには、知識・科学・技術・革新・デジタル変革を新しい成長モデルの中核的な原動力としなければなりません。同時に、社会のあらゆる資源を強力に活用し、その中で民間経済を重要な推進力として位置づけることが必要です。

大会の戦略的ビジョンは、極めて明確な節目と結びついています。すなわち、２０３０年までの目標を勝利裏に実現するための決断を選び取り、２０４５年までのビジョンを現実のものとすることです。これらは努力すべき「金字塔」であり、各部門、各地方、各機関、そして一人ひとりの国民が、共通の歩みにおいて自らの具体的な役割を見出すことができるのです。

計画によれば、第１４期全国党代表大会は２０２６年１月１９日から２５日まで、首都ハノイで開催されます。これは党と民族にとって重大な政治的イベントであり、ホー・チ・ミン時代における国家の歴史的な節目であり、民族の千年にわたる文化的伝統が新しい時代に向けて飛躍することを示すものです。幹部、党員、そして人民はこの大会に大きな関心を寄せ、注視し、成功への期待を抱いています。私は、第１４期全国党代表大会がまさに知恵、胆力、そして願望の結集の場となり、「真実を語り、必要なことを議論し、決すべきことを正しく決定する」大会になると確信しています。

記者：２０２６年の新年にあたり、ベトナム人民と国際社会に向けてどのようなメッセージを送られるのでしょうか。

トー・ラム書記長：２０２６年の新年にあたり、私は短く、そして心からのメッセージを送りたいと思います。

ベトナム人民の皆様へ、私は深い感謝の意を表します。信頼のために、静かなる犠牲のために、忍耐と互いへの情愛、そして祖国への献身のために多くの変動の年々において、同胞が示してくださったものに対してです。私は、すべての家庭が新年を平安に迎え、すべての人が新年にあたり一つの素朴なことを心に抱くことを願います。それは、自らの仕事をより良く行い、物質的にも精神的にも日々生活を向上させることです。数百万の「より良いこと」が積み重なれば、国は持続的に強くなるのです。 また、あらゆるレベルの幹部・党員の皆さんに願います。地位が高ければ高いほど責任は大きくなります。権限が大きければ大きいほど、自らを規律・廉潔・模範によって縛らなければなりません。人民に利益をもたらすことは全力で行い、人民に煩わしさを与えることは極力避け、誤りは必ず正し、良きことは必ず守らなければなりません。

友人と国際社会に対して、ベトナムは常に善意、信頼、そして協力を大切にしています。私たちは、各国、各組織、そして世界の人々と共に、平和で安定した、協力し合いながら発展する環境を築きたいと願っています。ベトナムは常に信頼できるパートナーであり、責任あるメンバーとして、気候変動、非伝統的安全保障、包摂的発展、デジタル変革、革新と創造といった共通の課題に共に取り組んでいきます。 私たちは、最も良きものは常に相互の尊重、誠実な対話、そして各国・各民族の人々に利益をもたらす協力から始まると信じています。

全国の同胞、全国の戦士、そして国際的な友人の皆様に、２０２６年が健康と平安、協力と発展の一年となることをお祈りいたします。

