ベトナムの未来を形作る新たな原動力

18/12/2025

第１４回党大会に向けて、２０２５年５月４日に公布された政治局決議第６８-NQ/TWは、民間経済の発展を促進する上で重要な節目となり、民間セクターが経済の「最も重要な原動力」であることを明確に示した。この決議は、革新的な思考を力強く表明するとともに、国家とビジネス界が連携し、飛躍的な発展段階を切り開くという強い決意を示している。



ベトナムが制度改革の強化、行政機構のスリム化、デジタル転換の推進、戦略的インフラ整備、そしてグリーン経済への移行を進める中、民間セクターの台頭が進んでいる。これらの変化は、急速に変化する経済において民間企業がその役割を発揮するための基盤を構築している。



ファム・ミン・チン首相は、民間経済部門が現在、経済の「最も重要な原動力」であり、成長、財政収入、雇用に大きく貢献していると強調した。２０２５年第３四半期には、ベトナムのGDPは前年同期比８.２３％増と、この数年で最も高い水準となる見込みだ。民間経済部門はこの成果に大きく貢献している。さらに、８月革命８０周年と９月２日の建国記念日を記念して、全国で２５０件のプロジェクトと工事が同時に着工・竣工され、総投資額の６３％が民間企業によるものであった。

このセクターを支援するため、ベトナム政府は手続き改革を加速し、事業条件を緩和することで、「利益の調和、リスクの共有」の原則に基づく透明かつ安定した投資環境の構築を目指している。

ホアファットグループ株式会社のチャン・ディン・ロン取締役会長は、１９９５年の控えめな基盤から出発したベトナムの鉄鋼産業が、現在では世界第１１位にまで成長しており、これは国際統合の思考と安定したビジネス環境への取り組みの証であると述べた。

ハネルPT加工・輸出入株式会社（Hanel PT）のチャン・ドゥック・トゥン副社長は、ハネルPT にとって、ESG（環境・社会・ガバナンス）基準、研究開発（R&D）への投資、そしてグリーン生産が、企業がグローバルバリューチェーンにより深く参入するための鍵となると述べた。

現在、民間セクターはGDPの約５０％、国家予算収入の３０％以上を担い、４千万人超の雇用を創出し、社会全体の総投資額の約６０％を占めている。これらの数字は、ベトナムが追求する社会主義志向の市場経済において、民間セクターが極めて重要な役割を果たしていることを示している。

民間経済の発展に向けた歩みにおいて、ベトナム共産党と国家は関心を寄せるだけでなく、企業が成長できる有利な環境を積極的に構築してきた。投資・ビジネス環境の改善、行政手続きの簡素化、民間企業の正当な権利の保障を目的として、多くの決議や指示が相次いで公布されている。とりわけ６８号決議は、党の主要な方針を一貫して確認するだけでなく、民間企業を尊重し、奨励し、共に歩むという経済発展の考え方において力強い前進を示すものである。 第６８号決議は、制度の整備、資源への平等なアクセスの保障から、透明性、公正性、安全性かつ良好なビジネス環境の構築に至るまで、一連の画期的な方向性を打ち出している。ベトナム共産党と国家が明確に示しているように、民間経済の発展は客観的要件であり、独立した自立的経済を構築し、深い国際統合を進めるための重要な原動力である。

「民間経済の発展 - 繁栄するベトナムの原動力」 という記事の中で、トー・ラム書記長は次のように強調している。国家の共通ビジョンに向けて、民間経済も自らの使命とビジョンをより明確にする必要がある。民間経済は新たな時代の先駆的な力となり、経済の工業化と現代化を成功させ、国家競争力を高め、社会的責任を果たし、国民生活の向上に寄与し、文明的で現代的な社会の構築に参加し、活力に満ち、国際的に統合されたベトナムの実現に貢献しなければならない。

知識と国際統合の時代において、ベトナム共産党と国家が発展の可能性を広げる中、ビジネス界はチャンスを成長の原動力に変え、自らと国家を力強く前進させる開拓者精神を必要としている。

