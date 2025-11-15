ベトナム、欧州委員会（EC）による「イエローカード」の解除に向けて強い決意を示す

強い政治的意思、システム全体の団結、そして企業界や漁民の努力により、ベトナムは欧州委員会（EC）による「イエローカード」の解除に向けて力強く行動しています。 これは、ベトナムが責任ある水産資源の開発・生産を行う国家としての地位を確立することを意味しています。

２０１７年１０月、ベトナムが欧州委員会（EC）から「イエローカード」の警告を受けたことは、漁業管理体制の改善と、違法・無報告・無規制（IUU）漁業の防止に対する厳しい警鐘となりました。 この問題が是正されない場合、ベトナムはベトナムにとって最も重要な市場の一つであるEUへの水産物輸出禁止という重大なリスクに直面する可能性があります。 ２０１７年以前、EU市場はベトナムの水産物輸出総額の３０～３５％を占めていました。 しかし、「イエローカード」の警告を受けた後、この割合は大幅に減少し、２０２４年にはわずか９～１０％にまで落ち込みました。 この変化は、水産業界および輸出企業にとって深刻な損失をもたらしました。

この警告の重みと意味を深く認識し、ベトナム政府はIUU漁業（違法・無報告・無規制漁業）対策に対して強い政治的意思を示しています。 ファム・ミン・チン首相は、国家IUU対策指導委員会の会議において繰り返し強調しました。「IUU漁業との戦い、ECのイエローカード解除という目標は変わらない。 これは、国家の名誉、党と政府の信頼に関わる問題であり、やらなければならないことであり、先延ばしにできず、必ず達成しなければならない。」

これを受けて、ベトナムは漁業管理に関する法的枠組みを見直し、修正・整備を進め、国際基準の遵守を確保しました。 ２０１７年に施行された「水産法」は多くの新しい内容を盛り込み、管理、監視、違反処理における堅固な法的基盤を提供しました。

ベトナム水産協会常任副会長であるグエン・チュ・ホイ准教授・博士は「IUU漁業に関する規定の法制化は、違反行為を抑止するための十分に強力な制裁を生み出す、タイムリーな一歩です。」と述べました。 ベトナム農業・環境省によると、２０１５年１０月末時点で、全国の漁船７万９９４１隻のうち７万９８００隻（９９,８％）が国家漁業データベース（VNFishbase）に登録・情報更新を完了しています。 また、全長１５メートル以上の漁船における航行監視装置（VMS）の設置率は９９％を超えています。 VMS（航行監視システム）は、漁船の位置や航行ルートをリアルタイムで追跡し、違反行為を迅速に検出するのに役立っています。 同時に、VNFishbase（国家漁業データベース）は引き続き整備が進められており、登録情報、漁業許可証、操業日誌、生産証明書などのデータを統合しています。 さらに、各省庁や地方自治体とのデータ連携も強化されています。



２０１７年以降、ベトナムはすべての漁港において、電子操業日誌（e-logbook）および電子水産物トレーサビリティシステム（eCDT）を一体的に導入・展開しています。 漁業・漁業監視局の副局長であるヴー・ズエン・ハイ氏は「私たちは、全長１５メートル以上のすべての漁船が出港・入港時に電子トレーサビリティシステム（eCDT）で申告を行うよう努めています。」と述べました。

これに加えて、IUU漁業（違法・無報告・無規制漁業）に対する厳格な処罰制度が適用されています。 ベトナム公安省の報告によると、２０１５年１０月２７日時点で違法操業に関連する８４件の事件が起訴され、１３０人の被告人が立件されています。 その結果、漁民の法令遵守意識に前向きな変化が見られるようになりました。 タインホア省サムソン区の漁船TH ９１４３４-TSの船主であるファム・ゴック・タム漁民は次のように語りました。「以前はもっと自由に海に出られて、制約も少なかった。 しかし今は、IUU漁業対策の規定が厳しくなり、漁獲量の管理や漁場の把握に役立っています。 何よりも、規則を守ることで自分たちの水産物が輸出でき、船も持続的に沖に出られるようになります。 私も地域の漁民も、漁業の未来のために正しく実践しようと努力しています。」

これらの取り組みにより、積極的な成果が現れ始めています。 最新の報告によると、２０２５年１０月２８日から１１月４日までの１週間において、ベトナム漁船が外国海域で違反行為により処罰された事例は一件もありませんでした。 EC（欧州委員会）によるイエローカードの解除は、目先の経済的利益をもたらすだけでなく、 透明性・持続可能性・責任性を重視する方向へと力強く転換しつつあるベトナム水産業の成熟を示すものでもあります。 この取り組みの旅路は今も続いていますが、これまでの成果により、ベトナムは国際市場において確かな信頼を築きつつあります。 ベトナムは、国際法を尊重し、グリーンで持続可能な発展の道を揺るぎなく歩む、活力ある沿岸国家としての地位を確立しつつあります。