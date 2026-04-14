フランスで開催されたレ・ミン ジャーナリストの写真展「ベトナム、国土、人々」

ベトナムフォトジャーナルのホーチミン支局長を務めるジャーナリスト、レ・ミン氏による４５点の作品を展示した写真展「ベトナム、国土、人々」を鑑賞する来場者たち。展覧会はフランスのペルピニャン市にある文化芸術センター（５２Avenue Paul Alduy）で開催された。

写真展「ベトナム、国土、人々」では、ベトナムフォトジャーナルのホーチミン市支局長のジャーナリスト、レ・ミン氏の作品４５点が展示されました。フランス・ペルピニャン市の文化芸術センター（５２Avenue Paul Alduy）で、２０２６年３月１８日から４月１０日まで開催されたこの展覧会は、ベトナムの自然の美しさ、人々の生活、そして発展の息づかいを真摯な視点から一般の人々に伝えました。

ジャーナリストのレ・ミンは２００６年にベトナムフォトジャーナルで報道写真記者としてのキャリアをスタートさせた。２０年間にわたりカメラを手に、北部の山岳地帯の村々から、風と太陽に恵まれた中部地方、そしてメコンデルタや遠く離れた島々まで、ベトナム各地を巡った。

このイベントは、ペルピニャン・ヴィア・ドミティア大学（フランス）のフランス語研究センター（Centre Universitaire d’Études Françaises＝CUEF）が主催し、「フランス語圏の交流会」（Rendez-vous des francophonies）プログラムの一環として開催されました。展覧会は、ベトナムの女性、フランスとベトナムという二つの国に生きる女性、そして科学分野で活躍する女性の姿を称えることも目的としています。

開会式での挨拶において、フランス・ベトナム文化協会のグエン・ティ・タット・ピール会長は次のように強調しました。 「この写真展は、フランスの人々が写真芸術を通してベトナムを知る機会となるだけでなく、両国の友好と協力関係をさらに深める一助となります。また、今後の文化交流、教育、地域協力の促進に向けた新たな可能性を開くものとなるでしょう。」

ジャーナリストのレ・ミン氏は「旅の一つひとつが、私にとって日常の瞬間、独特な文化、そして祖国の変化を捉える貴重な機会です。写真を通して、海外の人々に豊かな文化的アイデンティティを持ち、親しみやすく、発展と国際的な融合の過程で力強く変革を遂げているベトナムの姿を伝えたいと思っています」と述べました。

ジャーナリストのレ・ミン氏の作品は、ベトナムフォトジャーナルの５カ国語による印刷版と１０カ国語の電子版に広く掲載され、魅力的で活気に満ち、温かみのあるベトナムのイメージを世界中の読者に広めることに貢献しています。