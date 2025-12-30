フォンニャ-ケバン 自然の驚異

30/12/2025

ベトナム中部、雄大なチュオンソン山脈が海へとカーブを描く地域にフォンニャ-ケバン国立公園があります。そこは、何百万年にわたる地質形成によって刻まれた自然の驚異です。

唯一無二の遺産 、 三度の栄誉、世界的な地位

フォンニャ-ケバンを特別で唯一無二の存在にしているのは、その息を呑むほどの美しさだけではなく、ベトナムおよび東南アジアで初めて、そして唯一、ユネスコ世界自然遺産として三つの基準を同時に満たした地位にもあります。この認定は単なる称号ではなく、人類にとって類まれで代えがたい価値の証明なのです。

２００３年に初めて栄誉に浴したフォンニャ-ケバンは、その卓越した世界的地形学的・地質学的価値を讃えられました。数百万年にわたり、水と岩が壮大なカルスト地形を形成しました。ここには壮大な洞窟や地下河川があり、その中でもフォンニャ洞窟は「世界一の驚異の洞窟」と称され、東南アジアで最も美しい地下河川、岩礁、そして輝く地下湖を有しています。詩的なソン川をクルーズし、洞窟の奥へと進む体験は、光と闇が溶け合い、訪れる人々を地球創生の時代へと誘う幻想的な旅となります。 ２０１３年の拡大認定では、生態学と生物多様性保全という二つの重要な基準が追加されました。フォンニャ-ケバンは、陸上生態系の進化における生態的プロセスを代表し、生物多様性保全にとって最も重要な自然生息環境を有しています。

フォンニャ-ケバン国立公園は、石灰岩の山々に広がる熱帯多雨林を有し、森林被覆率が９４％、そのうち原生林８４％という誇るべき保全数値が確固たる地位を築いています。これはほぼ手付かずの「緑の要塞」であり、国際自然保護連合（IUCN）の専門家たちは、他の国立公園がフォンニャ-ケバンを模範として学ぶべきだと勧告しています。

ここでの固有種度は驚くほど高く、チュオンソン山脈には他では見られない４００種以上の植物と３８種の動物が生息してします。この絶対的な地質学的価値と卓越した生態学的保全価値の融合は、フォンニャ-ケバンの観光理念を形作っています。それは、質の高い観光を人数限定で提供し、経済開発と三つの基準を満たす世界遺産の厳格な保全要求を調和させることです。

独特な観光商品

フォンニャ-ケバン観光は、大衆を惹きつけ、高額の収益を生み出すという二重の目的を果たすために、明確に二つのセグメントに分けた商品ラインナップを巧みに開発しました。

一般向けと伝統的エコツーリズムのセグメントにおいて、ここは観光客誘致の「玄関口」です。雄大なフォンニャ洞窟の近く、約２５キロ離れた厶ーク川は理想的なエコツーリズムの選択肢です。広大な山々と森林の景観の中で、観光客はカヤックを漕ぎ、常に２０度以下に保たれた涼しい清流に身を浸すことができます。 高級アドベンチャーセグメントは、ブランド価値と収益において最も高い成果をもたらす分野であり、専門家や国際的な観光客、最高峰の体験を求める人々のために位置づけられています。



チャイ川 - トイ洞窟のエコツーリズムエリアは、

２０１１年からフォンニャ-ケバン国立公園によって開発され、自然の川を巡るクルーズと神秘的な洞窟観光を組み合わせた形で提供されている。 撮影：タイン・ザン/ベトナムフォトジャーナル



２０２４年には、英国の旅行誌「タイムアウト」に世界で最も美しい洞窟１０選に選ばれ、さらに米国の「トラベル・アンド・レジャー」誌では超現実的な冒険と評されるに１１の洞窟に選ばれました。これらの評価は、ツアーの難易度と独占度の高さを求める富裕層を惹きつけています。

トゥーラン洞窟群では多様なアドベンチャープランがあり、中でも３泊４日の「トゥーラン探検ツアー」はレベル３（中程度）に分類されますが、非常に厳しい体力が求められます。このツアーには、１８kmに及ぶ複雑な山林道の踏破、４kmのユニークな洞窟探検、１km（断続的）の地下河川での遊泳、そして安全ロープを使用した１５mの梯子登りなどが含まれています。

フォンニャ-ケバンの高級観光戦略は、パンデミック後に目覚ましい成果を上げました。２０２４年第１四半期には、クアンビンへの観光客総数が９６１,４３８人に達し、前年同期比で４８.１８％増加しました。特に海外からの観光客は４４,４２２人に達し、１１３.４２％と大幅に増加しました。海外からの観光客の増加率は全体の２倍に達し、アドベンチャー観光と高品質の観光が省全体の観光収入（２０２４年第１四半期は１,１０５.６５３億ドンに到達）を牽引する原動力であることを示しています。海外からの観光客、特に高級アドベンチャーツアーに参加した観光客の支出は大幅に増加し、「量より質」を重視する開発理念をさらに強固にしています。



この力強い回復は効果的な国際プロモーションキャンペーンによって支えられています。フォンニャはBooking.comによる２０２４年のベトナムで最もフレンドリーな旅行先トップ１０で２位にランクインしました。ハリウッド（米国）での継続的な観光プロモーションは国際的な映画製作者の注目くを集め、クアンビンのブランドイメージ「終わりなき謎」を高めています。



文：タオ・ヴィ

撮影：タット・ソン、タイン・ザン/ベトナムフォトジャーナル





