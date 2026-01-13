ファム・ミン・チン首相：逆風を乗り越え、基盤を築き、新たな時代へと飛躍する

13/01/2026

２０２６年の新年に際し、ファム・ミン・チン首相はベトナム通信社のインタビューに応じ、２０２５年の社会経済発展の成果、２０２１～２０２５年任期、そして党第１４回大会決議実施の初年度となる２０２６年の課題について語りました。そのインタビュー内容を紹介させて頂きます。

* 記者：首相、過去５年間の任期および２０２５年において、国内外の状況はかつてないほど多くの困難や課題に直面しました。しかし、政府と首相の断固たるリーダーシップと指導の下、私たちは「逆風」を乗り越え、社会経済発展において重要な成果を収め、国の潜在力と地位を強化してきました。首相が達成された顕著な成果についていくつかお聞かせいただけますでしょうか。

ファム・ミン・チン首相：任期開始以来、世界情勢は非常に急速に展開し、複雑で予測困難となり、予想を超えた前例のない新たな問題が次々と生じました。特に新型コロナウイルス感染症のパンデミックとその長期にわたる深刻な影響、大国間の戦略的競争、紛争や各地域での政情不安、非伝統的な安全保障要因、自然災害、気候変動はいずれも深刻な影響をもたらしました。経済成長の減速、インフレの高止まり、多くの国で公的債務が安全限度を超えていました。国内においても、外部からの否定的要因による「二重の打撃」に加え、長年にわたり積み重なった内部的な制約や不備への対応を迫られ、総じて、機会やメリットよりも困難や課題の方が多い状況でした。





そのような状況の中で、党と政府、首相の指導の下、「主体的、柔軟、創造的、断固、効果的」という方針と、「やることだけを議論し、後退はしない」という精神で、体制、仕組み、政策において「局面転換」「状態変化」をもたらす突破口を築いてきました。私たちは新型コロナウイルス感染症のパンデミックに迅速に対応し、その影響を克服し、「遅く始まって先に終わる」というスローガンを掲げ、ワクチン接種率が世界で最も高い５か国の一つとなり、感染者総数に対する死亡率は０.３７％と世界平均の１％を大きく下回りました。そして、「ゼロコロナ」から「安全かつ柔軟なコロナ適応」へと早期移行の基盤を築き、社会経済発展を促進する復興プログラムを構築しました。制度改革を強化し、生産と経営の困難を解消することに重点を置き、あらゆる資源を円滑に動員、有効活用し、あらゆる分野での発展の突破口を開きました。マクロ経済の安定を維持し、インフレを抑制し、経済の主要な均衡を確保しつつ、成長を促進することを優先しました。文化、社会、環境分野の発展に注力し、国防、安全保障、外交関係を強化し、平和で安定した環境と国家発展に有利な条件の維持に重点を置きました。

制度の整備と完成、および二層制地方政府の機構と組織の再編と合理化の「革命」は、２０２５年の指導と運営における顕著なハイライトとなりました。政府は、重要分野における突破口となる決議１０件（うち７件は公布済、３件は公布準備中）[１]を政治局に提出し公布するための策定、調整、協議を指示し、同時に、これらの決議を制度化するための決議を国会に提出し、公布しました。国会に提出し承認された法律、条例、決議の数、および公布された政令の数は、これまでの任期の中で最多となりました[２]。並行して、地方分権化と権限委譲を推進するとともに、二層制地方政府の機構と組織の整理と合理化における「革命」の実現に注力しました。国家行政部門の職員は１４万５千人削減され、経常支出は年間３９兆ドン削減されました。現在までに、二層制地方政府の活動は基本的に整えられており、行政管理から国民サービスと発展の創造へと移行し、行政手続きや事業条件の見直しと簡素化が強化され、国民と企業にとってあらゆる有利な条件が整えられています[３]。

政府機構合理化指導委員会第１１回会議の議長を務めるファム・ミン・チン首相。

撮影：ズオン・ザン/ベトナム通信社

非常に困難な状況の中で、党の指導の下、政治体制全体、国民、経済界の努力により、わが国の社会経済状況は引き続き前向きに転換し、月ごとに改善し、年ごとに向上し、そして今期はほぼすべての分野で前期より良くなっているという傾向が見られ、２０２５年の１５の主要目標[４]をすべて達成または上回り、２０２１～２０２５年任期の目標、課題、解決策の成功に寄与しました。 その中で顕著な成果として、２０２５年のGDP成長率は８.０２％に達し、地域および世界で高成長国のグループに属し[５]、特に、マクロ経済の安定を維持し、インフレ率を３.３１％に抑制し、経済の主要な均衡を確保したことが挙げられます。国家予算赤字、公的債務、政府債務、対外債務はいずれも規定限度を大きく下回りました[６]。国家予算収入は記録的水準に達し、２０２５年１２月３１日時点で約２６億５千万ドンとなり、予算を３４.７４％上回り、２０２４年同期比で３０.３％増加しました[７]。 ２０２５年に誘致されたFDI総額は３８４億米ドルに達すると予測され、実施された資本はFDI開始以来最高の２７６.２億米ドルに達し、期間を通じて誘致されたFDI総額は１,８４２億米ドルを超え、世界の発展途上国の中でFDI誘致上位１５か国に入りました。国際貿易規模は２０２５年に９,３００億米ドルを超える過去最高を記録し（農産物輸出は初めて７００億米ドルを突破）、世界上位２０か国に入りました。GDP規模は５,１４０億米ドルを超え、一人当たりGDPは５,０２６米ドルに達し、２０２０年の１.４倍以上になると予測され、ベトナムを中所得国上位に押し上げました。 ２０２５年には２９万７５００社の企業が新規設立または事業を再開し、市場から撤退した企業の１.３倍に達しました。累計では、国内の稼働企業は１０２万社に達し、２０２０年比で２０％以上増加し、政治局決議第６８号の精神に沿って、民間経済が国家経済の最も重要な原動力としての役割を果たしていることを改めて確認できます。発展途上国として、我が国の経済は移行期にあり、開放度が高く、規模はまだ控えめですが、達成された成果は外部ショックに対して耐性があることを裏付けています。



量だけでなく、成長の質も着実に改善され、経済成長に対する全要素生産性（TFP）の寄与度は約４７％（目標の４５％を上回る）に達し、２０２５年のベトナムの世界イノベーション指数は１３９の国・地域の中で第４４位にランクされています。経済構造は引き続き工業化と近代化へと転換し、工業・建設部門とサービス部門のGDPに占める割合は２０２０年の７８.６％から２０２５年には８０.４％へと増加し、農業部門は１２.７％から１１.６％へと減少しました。長期間停滞していた多くの不良・未解決プロジェクトは断固たる措置が取られ、浪費防止、資源解放、成長促進に寄与しました[８]。

戦略的インフラシステムは画期的な発展を遂げ、多くの交通、エネルギー、物流、サービス、医療、教育、デジタルインフラ、都市インフラの分野で大規模で一貫性のある現代的なインフラプロジェクトが集中的に実施され、完成しました。これらのプロジェクトは高い接続性と波及効果を持ち、新たな開発空間を創出し、土地の付加価値を高め、競争力の向上に貢献し、投資誘致を強化し、ベトナムを地域および世界の連結ハブへと導くための堅固な基盤を築きました。２０２１年〜２０２５年の任期において、公共投資総額は約３４兆ドンに達し、前任期比で約５５％の増加となりました。投資は集中的に行われ、分散や断片化が是正され、中央政府予算によるプロジェクト総数は約１万１千件から約４,６００件へと減少（約６０％減）となりました。

２０２５年末までに、全国で約３,３４５kmの高速道路（導入路やインターチェンジを含めると３,８０３km、目標を８０３km上回る）と、１,７１１km以上の沿岸道路が完成開通し、第１３回党大会で掲げられた目標を超えることとなります。特に２０２５年には、３件の主要なインフラプロジェクトが着工式・就任式が行われ、重要かつ大規模なインフラ事業５６４件が完成し、総投資額は５１億４千万ドンを超えました。そのうち約７５％が民間資本であり、投資と開発のための社会的資源動員の有効性が明確に示されています。



科学技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションは果断に推進され、重要な初期成果を達成しました。政治局決議第５７号を受けて、政府は１年以内に科学技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションを直接規制する１０の法律案を国会に提出し、これらの法律を導く１９の政令が公布されました。ベトナムはAI投資でASEAN諸国中第２位、AI指数で４０か国中第６位、グローバルイノベーション指数では１３９か国・地域中第４４位に躍進しました。「デジタル政府-デジタル社会-デジタル市民」という三本柱が、現代的なデジタルインフラを基盤に明確に具体化しています。５Gネットワークは人口の９０％以上をカバーし、国家データセンターも稼働を開始し、ベトナムは５Gエコシステムを完全に掌握した世界初の５か国の一員となっています。さらに、ベトナム主導によるASEAN５か国にまたがる総延長３,９００kmの国際陸上光ファイバーケーブルが戦略的な節目となり、海底ケーブルへの依存を減らし、ネットワークの安定性を高め、国家データのセキュリティを確保しています。



文化・社会分野への重点化、社会保障福祉の確保、国民生活の向上が図られ、２０２１年〜２０２５年任期において、社会保障費は１兆１千億ドンを超え、国家予算総支出の約１７％を占めました。労働者の平均月収は２０２０年の５５０万ドンから２０２５年には８４０万ドンへと増加し、多次元貧困世帯率は２０２１年の４.４％から２０２５年には１.３％へと減少すると予測されています。仮設住宅や老朽住宅の解消という基本目標は、予定より５年４か月早く基本的に達成され、３３万４千戸以上の住宅が完成しました。２０２５年には全国で１０万２１００戸以上の社会住宅が完成し、年間計画の１０２％を達成し、国家住宅基金も設立されました。２０２５年には中央予算の予備費から約８兆８千億ドン、さらに４万２１００トン以上の米が地方に支援され、自然災害の影響を克服しました[９]。国境沿いのコミューンにおいて、小中学校併設の校舎１００校が一斉に建設され、２０２６年〜２０２７年度新学期開始前に完成しました。国連によると、２０２５年のベトナムの幸福度指数は第４６位となり、２０２０年から３７ランク上昇しました。



国防・安全保障の潜在力は強化され、これまでで最大規模の国防・安全保障投資資源が優先的に配分され、政治的安全と社会秩序が維持され、国家の安全、安心、安定が確保され、犯罪状況は抑制され、２０２４年比で２４.２３％の大幅な減少が見られました。外交関係と国際統合は明るい兆しを見せ、１７か国との関係が格上、強化され、包括的パートナーシップ以上の枠組みを持つ国は計４２か国に達しました。その中には、国連安全保障理事会常任理事国５か国すべてとの包括的戦略的パートナーシップが含まれ、国家の威信と地位はさらに向上しています。



* 記者：２０２５年も引き続き、政府および首相の指導と運営において、実質的で効果的、現場に密着し、国民に寄り添い、国民のために尽くすという力強い革新が見られ、創造的で行動力があり、人間性を重んじる政府の構築が進められています。この点について、首相の希望や熱意をお聞かせいただけますか。

ファム・ミン・チン首相：憲法、法律および作業規程に基づく任務と権限を遂行するにあたり、「規律と責任、主体的かつ迅速、合理的かつ効率的、迅速な突破」という行動方針の下、政府、首相、関係者一人ひとりが、すべての分野における指導、管理、運営において主体性、創造性、現場への密着性、果断性を最大限に発揮しています。集団の役割と知恵を発揮し、個人の責任と一体となって、「党が指導し、政府が一致し、国会が同意し、国民が支持し、祖国が期待し、国際社会が支援するならば、議論は前進のみで後退はない」という方針を掲げ、現実を直視し、実践を尺度とし、国民と企業を中心、主体、資源、そして発展の主要な原動力と位置づけています。

政府およびその構成員は「先を見据え、広く望み、深く考え、大きく為す」、「時間と知恵を大切に、適時の適切な判断を下す」という心構えと、「昼夜を問わず働く」「昼も夜も、休日も働く」という労働精神のもと、常に主体的で柔軟かつ創造的であり、全力を尽くし、適切な方策と解決策を講じ、重要かつ突発的な課題、重大かつ緊急の課題に迅速に対応できるよう、あらゆる努力を尽くしてまいりました。「一度進むと決めたら必ず到達し、一度議論すれば必ず合意し、一度決めたら必ず実行し、一度実行すれば測定可能で定量化可能な成果を必ず出す」をモットーに掲げています。

２０２５年および今期開始以来、政府、首相、各級機関、各地方の指導、運営における顕著な成果の一つは、状況を的確に把握し、現実を綿密に追跡し、積極的かつ適時で柔軟かつ効果的な政策で対応することに重点を置いたことです。政府と首相は、定期的に直接およびオンラインの会議、意見交換、対話を柔軟に開催し、適切かつ迅速かつ効果的な解決策を打ち出してきました。政府指導部は２３９回にわたり地方へ出張し、「国民が必要とし、困難に直面するところには必ず政府がそこにいる」という行動指針の下、現場や工事現場、プロジェクトに直接赴いて点検、督促、指導を行い、草の根レベルで困難や障害をその場で解決、除去してきました。特に、２０２４年の北部２６省における自然災害や、２０２５年１０月～１１月の中南部各省における台風や洪水の時期に当てはまります。

２０２１年〜２０２５年の任期において、政府は歴代任期を通じて築かれた８０年の伝統を継承、発揮し、常に全力を尽くし、果断かつ実践的に行動し、絶えず革新を進め、業務の質を高めてきました。その精神は祖国への奉仕、国民への奉仕であり、直近の政府８０周年記念においてトー・ラム書記長がまとめた「勇気、規律、団結、誠実さ、行動、創造性、効率、国民のために」という言葉に正しく表れています。

* 記者：二桁成長を目標とし、国の持続的かつ迅速な発展を推進する方針は、政府党大会第１回決議および党第１４回全国大会の文書草案に明確に示されています。これらの戦略的目標と方向性を成功裏に実現するために、政府はどのような重点的な課題や解決策に集中して取り組まれるのでしょうか。

ファム・ミン・チン首相：２０２６年は、第１４回党大会の決議を実施する任期の初年であり、２０２６年〜２０３０年の５か年計画の初年でもあり、２つの１００年戦略目標を成功裏に達成し、国を着実に豊かで繁栄し、強く、文明的で幸福な新たな時代へと導くことを目指しています。

政府は党、国会、首相の決議に基づき、二桁成長と国の迅速かつ持続的な発展という目標を達成するために、各級機関、各部門、各地方に対し、第１４回党大会の決議を徹底的かつ効果的に実施するよう指導することに注力しています。成長促進の目標は、マクロ経済の安定を維持し、インフレ抑制し、経済の主要な均衡を確保しつつ成長を促進するいう目標を断固として推進し、文化、社会、環境、国防、安全保障、外交などにかかわる課題も着実に遂行します。これらの主要な課題と解決策のいくつかを挙げます。

第一に、透明性、一貫性、公平性を確保するための制度と法律の整備に注力し、投資法とビジネス法に重点を置き、生産力を解放し、あらゆる資源を動員し、発展の新たな原動力を創出し、「ボトルネックの中のボトルネック」である制度を国家競争力の優位性へと転換します。各種市場の効率性を高め、行政手続きの改革を加速し、ビジネス環境を改善します。

第二に、組織体制の整備に引き続き注力し、二層制の地方政府組織の活動の質と効率を高めることを優先し、地方分権、権限委譲、資源配分を推進し、下級機関の実行能力を向上させ、「地方が決定し、地方が実行し、地方が責任を負う」という精神を特に高く掲げます。



第三に、マクロ経済の安定を維持し、インフレを抑制し、主要収支の均衡を確保しつつ、引き続き成長促進を最優先課題します。重点分野を重視する拡張型財政政策、積極的かつ柔軟で適時かつ効果的な金融政策、その他の財政政策は合理的に拡張し、重点を絞り、金融政策は主体的かつ柔軟、迅速で効果的に運用し、その他のマクロ経済政策を緊密かつ柔軟かつ効果的に連携させ、伝統的な成長原動力を促進・刷新するとともに、新たな成長原動力を育成します。国内市場を強力に発展させ、内需を喚起し、輸出市場の多様化を図ります。



第四に、科学技術、イノベーション、デジタル変革を主要な原動力として、新たな成長モデルを確立し、経済構造を再構築し、産業化と近代化を加速します。基盤産業、先端産業、新興産業の発展プログラムを策定し、長期にわたり停滞しているプロジェクトの解決に重点を置き、複数の地域における国際金融センターと自由貿易区の有効性を最大限に高めます。



第五に、戦略的かつ重要なインフラプロジェクトの進捗を確保し、社会経済発展において突破口となる任務とプロジェクトに投資資源を集中させます。その中には、ラオカイ-ハノイ-ハイフォン鉄道の建設の推進、中国と接続する鉄道路線の調査・設計の完了、南北高速鉄道、経済成長の要求に応えるエネルギ-インフラの開発、エネルギー安全保障を確保、原子力エネルギーの開発、そして地域的および国際的に重要ないくつかの国家レベルの重要な文化、スポーツ、教育、医療施設の建設への投資が含まれています。



第六に、１１の戦略的技術分野、特に科学技術の先端分野、重点分野、新興分野において、国際基準に沿った質の高い人材を育成します。すべてのレベルの教育訓練の質に明確な変化をもたらします。

第七に、文化・社会分野を総合的かつ一貫して発展させ、国民生活を向上と社会保障の確保を図ります。教育訓練、医療、文化、貧困削減などに関する国家目標プログラムを効果的に実施し、文化・エンターテインメント産業の発展を促進し、医療サービスの質を向上させます。また、労働構造の転換を促進し、社会労働生産性を向上させます。



第八に、社会経済発展に資する資源の管理能力と効果活用能力を強化します。気候変動への積極的な対応、自然災害の予防と軽減に努め、特に大都市圏における交通渋滞、水質汚染、大気汚染の対策に重点を置きます。



第九に、国防と安全保障を強化し、社会秩序と安全を維持し、国の発展のための平和で安定した環境を整備します。外交と国際統合の取り組みを全面的、効果的、かつ同期的な実施を推進し、経済外交を促進し、特に技術外交に重点を置きます。



第十に、広報・宣伝活動、特に政策広報に力を入れ、「善をもって悪を退け、積極をもって消極を押し戻す」という精神で、国民大団結の意欲と鼓舞、力を創出し、定められた社会経済発展の目標と任務の達成に努めます。

* 記者：２０２６年の新年にあたり、首相から全国の同胞、同志、兵士の皆さんへメッセージをお願いいたします。

ファム・ミン・チン首相： ２０２５年および２０２１年〜２０２５年任期中に達成された重要かつ包括的な成果は、党の正しい指導、政治体制全体の果断な関与、全国民と経済界の多大な努力、国際社会の支援、そして特に政府、首相、各級機関、各部門、各地方による積極的、柔軟、果断、迅速かつ効果的な運営の結果です。

この機会に、政府を代表して、党中央委員会、特に常に直接指導してくださる政治局、書記局、そしてトー・ラム書記長をはじめとする指導に心から感謝申し上げるとともに、今後も特別なご関心と緊密なご指導を賜りたいと願っています。また、国会、ベトナム祖国戦線、政治体制の各機関の同行、共有、積極的な関与、全国の同胞と兵士、海外在住ベトナム人の信頼、支持、積極的な参加、国際社会の支援、協力、そして特に各省庁、各部門、地方の最大限の努力、果断な行動、高い責任感に深く感謝しています。

２０２６年の新年を迎え、国の新たな発展段階が始まるにあたり、政府および政府関係者一人ひとりは全国民とともに意志と信念、向上心を持って、引き続き先頭に立ち模範を示し、全力を尽くし、能力、知恵、責任を最大限に発揮して、れぞれに与えられた権限に基づく職責と任務を果たし、全国民とともに、豊かで繁栄し、文明的で幸福な新時代へと力強く進み、社会主義へと着実に前進して参る所存です。

* 記者：ありがとうございました。

[1] 科学、技術、イノベーション、国家デジタル変革、国際統合、法律制定と施行、民間経済の発展、国家エネルギー安全保障、教育と訓練、医療に関する決議（政治局決議５７、５９、６６、６８、７０、７１、７２）が発布された。現在、文化の発展、国有経済およびFDI（外国直接投資）部門に関する決議の公布が準備されている。

[2]２０２５年、国会において９９件の法律案および決議案が承認され、過去最多となる３７７件の政令が公布され、さらに法規制上の困難や障害を解決するための決議６件が採択された。今任期において、政府は国会に１７８件以上の法律、政令、決議案の起草と国会への提出を指示し、権限に基づき９３６件の政令を発布した。

首相および各省庁は権限に基づき、生産・経営活動に関連する行政手続き４,８８８件のうち３,０８５件（６３.１％）を削減・簡素化する方針を承認した。また、条件付き投資・経営分野に属する事業条件６,９７４件のうち２,３７１件（３３.９％）を削減した。行政手続きの処理時間は８９,７２１日から２９,３０８日（３２.７％）に削減される予定であり、行政手続き遵守コストは年間１２０兆ドンのうち約４８.６兆ドン（４０.５％）削減される見込みである。 [4] 任期全体で、主要な経済社会指標２６項目のうち２２項目を達成または上回り、２項目はほぼ達成、２項目は未達成であった。その中で、社会分野および社会保障に関する指標はすべて上回った。２０２４年から２０２５年にかけては、経済社会指標１５項目すべてを達成または上回った。 [3]

[5]任期全体で見ると、２０２１年は新型コロナウイルス感染症の深刻な影響によりGDP成長率はわずか２.５５％にとどまった。しかし、２０２２年から２０２５年の４年間では、平均経済成長率は７.１３％／年に達した（第１３回党大会決議で定められた６.５〜７％の目標を上回った）。

公的債務は２０２０年のGDP比４４.３％から２０２５年には約３５％〜３６％に減少し、社会経済の成長と発展を推進するための財政的余地が生まれた。 [7] ２０２１年〜２０２５年の任期全体で、国家予算収入は約９６兆ドンに達し、前任期の１.３６倍となった。その一方で、税と手数料の免除、減免、猶予は約１１兆ドンに上り、さらに支出の節約額は約１５億７千万ドンに達した。 [6]

[8] 総投資額は数兆ドンに及ぶ約３千件の停滞プロジェクトを総点検、分類し、障害の決定的な解決に注力した。

[9]同時に、「クアンチュン作戦」を展開し、直近の暴風雨とで深刻な被害、または失われた４万１千戸以上の住宅（そのうちは完全に再建しなければならなかった１,５９７戸の住宅を含む）を迅速に修復、再建した。