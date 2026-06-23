ハノイの「変貌」 首都の姿を変える巨大建設現場

23/06/2026

近頃、デラタイン通り、環状１号線、環状２.５号線、あるいはホン河沿いのヴァンキエップ地区を歩くと、取り壊されつつある家々や、整地されたばかりの広大な空き地、そして朝から晩まで響き渡る建設機械の音に容易に出くわします。 それらは単なる建設現場ではなく、ハノイが大きな変革期に入り、将来的により現代的な都市の姿へと向かっていることを示す兆候でもあります。







長年にわたり、人口増加と交通渋滞によってハノイの都市インフラは次第に過負荷状態となってきました。 数十年前から整備されてきた道路網は、８００万人を超える常住人口と、他地域から働きに来る人々や学生を含む数百万人を抱える都市の発展ニーズにもはや対応できなくなっています。 そのため、主要なインフラ事業の推進、都市空間の拡大、そして旧住宅地の再構築は、ハノイ市が長期的な発展の原動力を生み出すための重要な課題とみなされています。



大きな注目を集めている地域の一つが、ホンハー区のヴァンキエップ地区です。 この場所は、 既存の橋の混雑緩和と歴史的な市中心部と市東部を結ぶ交通網の強化が期待されているチャンフンダオ橋建設プロジェクトの対象エリア内にあります。 長年にわたり住民の生活の一部であった馴染み深い狭い路地や密集した家々は、 建設用地確保のための取り壊し要請により、大きな転換期を迎えようとしています。 近代的な交通プロジェクトへの期待が高まる一方で、 古い街並みにまつわる多くの思い出が過去のものになろうとしていることに、 人々はどこか寂しさを感じています。



それほど遠くない場所では、ホアンカウ～ヴォイフック区間の環状１号線プロジェクトでも、 用地の整備が急ピッチで進められています。 この区間は、人口が密集し、建物の密度が高い地域を通過するため、 ハノイにおける最も困難な交通インフラプロジェクトの一つとされています。 狭いデラタイン通り沿いでは、多くの家屋が取り壊され、 都心部では珍しい広々としたスペースが生まれつつあります。 壊されかけた壁、古い家番号の看板、移転作業中の店舗などは、 都市開発の過渡期を象徴する印象的な光景となっています。 また、環状２.５号線の各区間でも、工事が急速に進んでいます。

新たな交通インフラのプロジェクトは、中心部の混雑緩和に役立つだけでなく、 衛星都市、工業団地、そして新興開発地域との連携を促進する役割も果たします。 これらの道路が完成すれば、地域間の距離が短縮され、社会 経済の発展を後押しし、市民の生活の質の向上にもつながるでしょう。



注目すべき点は、ルートの長さや総投資額といった数字の背後に、 ごく日常的な物語が存在するということです。 何十年も同じ家で暮らしてきた家族が、新しい住まいへの準備を進め、 長年親しまれてきた商店が変化に適応しようとしています。 また、真夏の太陽の下や夜の照明のもとで、 都市の重要プロジェクトの進捗に間に合わせるため懸命に働く作業員の姿もあります。 こうした物語はすべてが首都の未来、そして彼らが暮らしてきた土地の未来に対するそれぞれの思いや 特別な感情を凝縮したものです。



都市の整備と開発の過程には、常に困難や時には犠牲も伴います。しかし、長期的な視点から見れば、現在進行中のプロジェクトこそが、ハノイが長年抱えてきた交通、技術インフラ、そして都市スペースの課題を解決するための基盤となります。より広い道路、ホン河に架かる新しい橋、そして包括的に計画された地域開発は、今後数十年にわたり首都ハノイとこの地に暮らす人々にとって、新たな発展の機会を切り開くでしょう。

今日の大規模な工事現場の真ん中で、人々は絶えず成長を続ける都市の鼓動をはっきりと感じ取ることができます。 古い家々は姿を消し、馴染み深い通りも変わるかもしれません。 しかし、その先には、より文明的で現代的、そしてつながりの強いハノイへの期待が広がっています。 それは決して容易な道ではありませんが、首都が発展し続け、政治、経済、文化の中心としての役割にふさわしい存在となるためには欠かせない一歩なのです。





新たに造成された土地、新しく形を成しつつある建物、そして日々移り変わる変化はまさに、ハノイが自らの発展の物語を書き続けていることの最も明確な証です。それは過去の記憶を大切にしながらも、力強く未来を見据える都市の物語なのです。