パクボを訪れると偉大な指導者の足跡を思い出す

パクボ特別国家遺跡区にあるホー主席廟で芳名帳に記名するトー・ラム書記長。

撮影：トン・ニャット－ベトナム通信社





初春の空気が冷たく身にしみる中、タイグエンからカオバンへと続く起伏に富み、曲がりくねった道を越え、私たちは杏や梅の花が咲き誇るパクボに足を踏み入れました。山々と森の風景や重なり合う山の麓に寄り添うように佇む静かで詩的な高原の村々は、抗戦時代のヴィエットバックの姿を思い起こさせます。

パクボ特別国家遺跡展示館へと続く道を歩みながら、私たちは１９４１年１月２８日の出来事についての話を聞きました。その日は、ホー・チ・ミン主席が革命を直接指導するために、ベトナムに帰国した日です。カオバン省チュオンハ村にある中越国境の国境標識１０８番は、ホー・チ・ミン主席が祖国の地に足を踏み入れ、３０年にわたる救国・救民の道を探し続けた旅を終えて故郷へ帰ってきた場所です。





このパクボの山中で、ホー・チ・ミン主席は民族の革命の道を導き、 重要な決定を下しました。 その中には、ベトナム革命にとって極めて重要な決定、 すなわち「ベトナム解放宣伝隊」の設立指令があり、 それはヴォー・グエン・ザップ同志へ託されました。 １９４４年１２月２２日、サムカオの森（チャン・フン・ダオの森）において、ヴォー・グエン・ザップ 同志の指揮の下、３４名の兵士からなるベトナム解放宣伝隊が結成されました。雄大なカクマク山の麓、澄んだレーニン渓流のほとりにある簡素な石の机の傍らで、ホー・チ・ミン主席は党員訓練の教材として『ロシア共産党史』をベトナム語に翻訳することに尽力しました。 チュオンハ村にあるパクボ特別国家遺跡の展示館は、広く平坦な敷地に建てられ、赤い瓦屋根が鮮やかに映え、背後には雄大な山々がそびえ立ち、青々とした木々に囲まれています。この展示館には、ホー・チ・ミン主席がベトナムに帰国し、革命を率いた初期革命史跡に関する貴重な写真や歴史資料が保存されています。





パクボの自然と山々に関連する主な名所として、１９４１年３月末頃に主席が滞在し活動していたルンラン洞窟、 そしてグオムヴァイ洞窟があります。 また、主席が最も長く滞在した場所はクオイナム小屋で、 高床式家屋の形式で建てられ、地勢的に有利で、安全かつ秘密の拠点でした。 さらに、スリディエン洞窟やジエムティエウ洞窟、そしてホー・チ・ミン主席が帰国直後に住んでいたリー・クオック・スン氏の家の跡もあります。

パクボで革命活動をした日々、ホー・チ・ミン主席はこの渓流をレーニン渓流川、山をカール・マルクス山と名付けました。 その渓流のほとりにある平らな石を集めて、資料を書くための石の机を作りました。 広大な森から流れ出す水音は、 まるで蜂起前夜の革命の響きを奏でているかのようです。 クオイナム川の流れは静かな村々をめぐり、 穏やかなざわめきを響かせていました。

パクボを訪れることは、革命の源へと立ち返ることです。 洞窟、渓流、森、家々のすべてにホー・チ・ミン主席の忘れがたい面影が深く刻まれています。 かつての山々は、主席の偉大な功績を讃える歌声を響かせています。この地での暮らしは豊かで、日々変化し、新たな輝きを見せています。 素朴なパクボの風景は、常に人々の心に敬愛すべき建国の父の姿を思い起こさせます。



