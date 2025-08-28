バーディン広場の神聖な感情

旗と花々が鮮やかに彩るバーディン広場で、私たちはハノイ市タイホー町に住む９６歳の退役軍人ファン・ミン・ティエンさんに出会いました。今年の夏、彼は病床で過ごす日々が続いていましたが、初秋になると急に元気を取り戻したのです。涼しい日を迎え、ティエンさんは子や孫に付き添われてバーディン広場を訪れました。足取りは重く、視力も弱くなっていましたが、ティエンさんは１９４５年９月２日という神聖な瞬間を今でも鮮明に覚えています。バーディン広場で、ホー・チ・ミン主席が独立宣言を読み上げ、ベトナム民主共和国の誕生を告げたその歴史的な日です。「あの年の秋、私はまだ１６歳で、バーディン広場へと押し寄せる大勢の人々の中にいました。私は壇上のすぐ近くに立っていたので、ホー・チ・ミン主席が独立宣言を読み上げる姿がはっきりと見えました。宣言の冒頭、『すべての人間は生まれながらにして平等な権利を持っている...』は、今でも私の心に深く響いています。」



