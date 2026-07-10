ナンヴァンフーティウ

10/07/2026

ホーチミン市の建設と発展の過程において、料理は常にベトナム最大の都市の開放的で国際的な精神を最もよく表す象徴の一つです。 ナンヴァンフーティウは、この都市の多様な食文化を形づくった文化融合を象徴する代表的な料理です。



ナンヴァンフーティウは、南部の土地ならではの独特な風味と文化の融合から生まれた豊かな食の体験をもたらす。 撮影：グエン・ルアン/ベトナムフォトジャーナル ナンヴァンフーティウは、中国系コミュニティに起源を持ち、カンボジア料理の影響を受けました。 ベトナムの人々によって受け入れられ、独自にアレンジされ、完成されたこの料理は、南部の食文化、特にホーチミン市の食生活に欠かせないものとなりました。 この料理の特徴は、豚骨をベースに、干しエビや干しイカを加えて煮込んだ澄んだ甘みのあるスープにあります。 コシのあるフーティウの米麺は、豚ひき肉、赤身豚肉、豚レバー、うずらの卵、ゆでエビなどの豊富な具材と絶妙に調和し、濃厚でありながらしつこくない旨味のある味わいを生み出しています。

さらに、もやし、レタス、春菊などの付け合わせの野菜に加え、新鮮なライムや生唐辛子を添えることで味のバランスを整え、常に新鮮さと素材の調和を重視するベトナム料理の特徴を際立たせています。



ナンヴァンフーティウは、伝統的なスープで味わうか、濃厚なソースを絡めて熱々のスープと一緒に食べるかの二通りの楽しみ方があります。 庶民的な食堂から高級レストランまで、どこで提供されてもその独特な風味と文化交流の物語によって、今もなお多くの人々を魅力し続けています。



ナンヴァンフーティウは、伝統的なスープで食べるか、濃厚なソースを混ぜて汁なしで、熱々のスープを添えて食べるかの二通りの楽しみ方がある。





今日では、ナンヴァンフーティウはホーチミン市の人々にとって身近な料理であるだけでなく、ベトナムを訪れる多くの外国人観光客にも愛される食の体験にもなっています。



文：グエン・ルアン/ベトナムフォトジャーナル





