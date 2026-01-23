トー・ラム書記長 第14期ベトナム共産党中央委員会の書記長に再選

第14期党中央委員会第1回会議は、党規約、業務規則、選挙規則および関連規定を厳格に遵守し、団結と責任の精神を最大限に発揮し、民主集中制の原則を適切に実行した上で、政治局委員、書記長、書記局委員の選出、党・国家の主要指導職に関する人事方針の報告聴取および常務書記局書記の人事についての意見集約、中央検査委員会の選出、ならびに中央検査委員会委員長の選出を行いました。

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

第１４期党中央委員会は全会一致で、グエン第１３期党中央委員会の書記長であるトー・ラム同志を、第１４期党中央委員会の書記長として続投させることを決定した。

第１４期党中央委員会 第１回会議の様子

