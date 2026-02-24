トー・ラム書記長、ベトナム通信社に新年の挨拶
２０２６年丙午の新春を迎え、２月２４日午前、トー・ラム書記長はベトナム通信社を訪問し、幹部、記者、編集者、従業員に新年の挨拶を述べた。
トー・ラム書記長を歓迎するベトナム通信社のヴ・ヴィエット・チャン社長。
撮影：トン・ニャットーベトナム通信社
トー・ラム書記長は国内ニュース編集部の幹部、記者、編集者に新年の挨拶を述べた。
撮影：ミン・ドゥック－ベトナム通信社
トー・ラム書記長は世界ニュース編集部の幹部、記者、編集者に新年の挨拶を述べた。撮影：ミン・ドゥック－ベトナム通信社
ベトナム通信社の任務遂行の成果を報告するヴ・ヴィエット・チャン社長。
撮影：ミン・ドゥック－ベトナム通信社
ベトナム通信社のヴ・ヴィエット・チャン社長は、編集部の記者によって制作された写真集をトー・ラム書記長に贈呈した。撮影：トン・ニャット－ベトナム通信社 トー・ラム書記長はベトナム通信社の幹部、記者、編集者、労働者に贈り物を贈呈した。撮影：トン・ニャット－ベトナム通信社 同イベントにはベトナム通信社の幹部、記者、編集者が出席した。撮影：ミン・ドゥック－ベトナム通信社
撮影：ミン・ドゥック－ベトナム通信社