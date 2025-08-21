トゥーヴァン ８０年間にわたり国旗を縫い続ける村

21/08/2025

神聖で誇り高い赤地に金星の国旗の背後に、ハノイ市チュオンズオン村トゥーヴァン村落の職人たちが、祖国への愛と誇りを込めて黙々と縫い続けていることを知る人はほとんどいないでしょう。



トゥーヴァン村落の国旗縫製の仕事は、１９４５年８月に始まりました。 当時、村の職人や仕立て屋たちは、抗戦委員会からハノイ市ハンボン通りに招かれ、赤旗協同組合の設立に参加し、革命のための旗を刺繍する活動に従事しました。 この歴史的な節目をきっかけに、国旗作りの仕事は村全体に広まり、生活の糧となると同時に、トゥーヴァン村の何世代にわたる人々の大いなる誇りとなりました。

八月革命８０周年と９月２日の建国記念日が近づくにつれ、多くの家庭が国旗縫製に携わるトゥーヴァン村では、ますます活気に満ち、慌ただしい雰囲気に包まれます。小さな工房や民家では、ミシンの音が時間と競うように響き渡り、職人たちの丹精込めた手仕事によって、赤地に金星の旗が一枚一枚と仕上げられていきます。

グエン・ヴァン・フックさんの家族が営む国旗製造所では、３０人以上の作業員が納期に間に合わせるため、全力で働いています。フックさんによると、国家の重要な祝祭日が近づくと、市場の需要が１.５倍、時には２倍にまで増加するため、工場では残業をして対応しなければならないそうです。



「以前は、国旗の縫製は主に手作業で行われていました。困難で大変な作業でしたが、トゥーヴァン村の人々は、国の喜びに少しでも貢献できることを誇りに思っていました。 今日では、最新の機械や印刷技術のおかげで、生産量は何倍にも増加しました。 しかし、国旗という神聖な象徴に対する丁寧な配慮と敬意は、村の職人たちによって今も昔と変わらず守られています」とフックさんは語っていました。



祖国の国旗づくりに２０年間携わってきたヴー・ティ・トゥオンさんは「国旗は神聖な場所に掲げられるものなので、決していい加減に作ってはいけません。 一つ一つの製品は比率、色、形状、縫い目に至るまで、すべてが絶対的な精度が求められます」と語っていました。







トゥーヴァン村の国旗製造施設は国内向けだけでなく、アメリカ、ドイツ、日本などの海外在住向けに国旗を輸出している。

現在、トゥーヴァン村の旗製品はより多様化しています。 祝祭日に掲げる国旗だけでなく、村の職人たちは共産党旗、仏教旗、五色旗、国際旗、記念旗、新学期の開校式用の旗、横断幕やスローガンなど、様々な旗を製作しています。トゥーヴァン村の旗製品は、多くの顧客から常に信頼され、重要なイベントに欠かせないブランドとして選ばれ続けています。 この８０年間、赤地に金星の旗は独立、自由、そして国家の向上への願いを象徴する神聖なシンボルとなってきました。そしてトゥーヴァン村では、寡黙な職人たちが今もなお、祖国への誇りと愛情を込めて、日々この象徴を織り上げ続けています。

文：ガン・ハー

撮影：カイン・ロン/ベトナムフォトジャーナル







