トイライの故郷の魂を今に伝えるノンのつば
メコンデルタ地域の生活がますます近代化する中、カントー市トイライ村では、伝統のノン作りを静かに守り続ける人々がいます。この手工芸は７０年以上の歴史を持つ伝統的な職業です。その中でも、チャン・ティ・ナムさん（６５歳）、チャン・ティ・トーさん（６８歳）、チャン・ティ・チャーさん（７２歳）の三姉妹は、「伝統の火を守る人々」として知られ、何十年にもわたり、ノンのつば一つ一つに心を込めてきました。
一見簡単そうに見える作業ですが、実際には高い集中力と忍耐が求められます。休まずに作業を続けても、一人が一日に仕上げられるノンは一つだけです。しかし実際には、多くの人が農作業や家事の合間に時間を見つけてノン作りをします。この仕事は高い収入をもたらすものではなく、一つのノンの販売価格は約１１万ドンほどですが、先祖から受け継いだ伝統の技を守り続ける喜びが何よりの報酬です。
ノン作りの工程で最も難しいのは、葉を縫い付ける前に型につばを取り付ける「つば組み立て」作業だとトーさんは語ります。この工程がノンの美しい丸みと均整を決める重要な部分だそうです。美しい葉の選別から針目の一つ一つに至るまで、細部へのこだわりが積み重なり、丈夫でありながら美しさを兼ね備えた美しいノンが生まれるのです。
現在、三姉妹が作る製品のほとんどは、業者からの注文に応じて作られています。地元の長老たちによると、この職業は７０年以上の歴史を持ち、現在では３６世帯以上が参加するノンラー製作協同組合があり、この手工芸に携わる人々のつながりを深めるだけでなく、地域の中高年女性たちの生計維持に貢献しています。
カントーのノンラーの特徴は、素材と製作技術にある。地元の人々は、耐久性が高く表面が滑らかな竹ヤシの葉を使用し、竹の骨組みと組み合わせて丈夫なノンを作り上げている。
ノン作りの工程には、型作り（骨組み）、つばの固定、葉の重ね合わせ、縫い合わせ、そしてつばの仕上げなど、多くの工程があります。その中でも葉を重ねる工程には、内側の葉、裏地、外側の葉の三層が均等に配置され、ずれが生じないようにするための高度な技術が必要です。仕上げの際には、ノンの耐久性と防水性を高めるために表面に塗料が塗られます。ここで作られるノンラー製品は、主に農業用と観光用の二種類に分けられます。農業用の笠は耐久性を重視し、日差しをよく遮るようにつばが広めに作られます。一方、観光用の笠は美しさを重視し、厳選された葉や精微な縫製が施されています。中でも市場向けのノンラーは、最も高い価格で取引されるため、熟練した職人たちによって優先的に作られます。
ノンラーは単なる日よけや雨よけの道具ではなく、深い文化的価値を有しています。メコンデルタ地方では、ノンラーをかぶった女性の姿は穏やかな水辺の暮らしと密接に結びついた象徴的な存在となっています。ナムさん、トーさん、チャーさんのような人々にとって、一つ一つのノンは家族の思い出や郷愁、そして村の伝統工芸そのものなのです。
ノンラーのつばは、ゆっくりではありますが、毎日途切れることなく縫われ続けています。その一針一針には、半生を過ごしてきた女性たちの手の温もりが込められています。彼女たちが重ねる糸は、葉をつなぐだけでなく、過去と現在を結び、穏やかなメコンデルタの暮らしに息づく素朴で深い美しさを守り続けているのです。
文：チュン・カイン
撮影：レー・ミン、グエン・ルアン/ベトナムフォトジャーナル、トゥ―・ヒエン/ベトナム通信社