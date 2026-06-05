トイライの故郷の魂を今に伝えるノンのつば

05/06/2026

メコンデルタ地域の生活がますます近代化する中、カントー市トイライ村では、伝統のノン作りを静かに守り続ける人々がいます。この手工芸は７０年以上の歴史を持つ伝統的な職業です。その中でも、チャン・ティ・ナムさん（６５歳）、チャン・ティ・トーさん（６８歳）、チャン・ティ・チャーさん（７２歳）の三姉妹は、「伝統の火を守る人々」として知られ、何十年にもわたり、ノンのつば一つ一つに心を込めてきました。



一見簡単そうに見える作業ですが、実際には高い集中力と忍耐が求められます。休まずに作業を続けても、一人が一日に仕上げられるノンは一つだけです。しかし実際には、多くの人が農作業や家事の合間に時間を見つけてノン作りをします。この仕事は高い収入をもたらすものではなく、一つのノンの販売価格は約１１万ドンほどですが、先祖から受け継いだ伝統の技を守り続ける喜びが何よりの報酬です。





ノン作りの工程で最も難しいのは、葉を縫い付ける前に型につばを取り付ける「つば組み立て」作業だとトーさんは語ります。この工程がノンの美しい丸みと均整を決める重要な部分だそうです。美しい葉の選別から針目の一つ一つに至るまで、細部へのこだわりが積み重なり、丈夫でありながら美しさを兼ね備えた美しいノンが生まれるのです。



ノンラーは単なる日よけや雨よけの道具ではなく、深い文化的価値を有しています。メコンデルタ地方では、ノンラーをかぶった女性の姿は穏やかな水辺の暮らしと密接に結びついた象徴的な存在となっています。ナムさん、トーさん、チャーさんのような人々にとって、一つ一つのノンは家族の思い出や郷愁、そして村の伝統工芸そのものなのです。 ノンラーのつばは、ゆっくりではありますが、毎日途切れることなく縫われ続けています。その一針一針には、半生を過ごしてきた女性たちの手の温もりが込められています。彼女たちが重ねる糸は、葉をつなぐだけでなく、過去と現在を結び、穏やかなメコンデルタの暮らしに息づく素朴で深い美しさを守り続けているのです。

文：チュン・カイン 撮影：レー・ミン、グエン・ルアン/ベトナムフォトジャーナル、トゥ―・ヒエン/ベトナム通信社

