テクノロジーがベトナムの文化産業発展ヘの道を切り開く

20/06/2026

デジタル時代において、ベトナムは力強い変革を遂げています。テクノロジーは単に文化遺産の保存を支援するだけでなく、文化産業の発展を促進し、創造的な空間を広げ、国家のソフトパワーを高める原動力となっています。



「ソフトバリュー」から成長の原動力へ





グローバル化とデジタル化の流れの中で、ベトナムにおけるテクノロジーと文化の融合は戦略的な方向性となりつつあります。かつて文化は主に精神的な領域として捉えられていましたが、現在では付加価値を生み出し、経済成長に直接貢献する経済セクターとして位置づけられつつあります。 「AI時代における持続可能な成長」をテーマとしたCICON Vietnam ２０２６会議で、ハノイ市中小企業協会副会長であり、企業経済発展研究所所長のマック・クオック・アイン准教授は「芸術はもはや贅沢品ではなく、経済の一部となりつつある時代の転換点に立っている」と述べました。 この発言は、「ソフトバリュー」から「ハードリソース」への移行を示しており、文化産業が新たな柱として期待されることを反映しています。



最新技術がハノイの文廟 - 国子監遺跡の夜の遺産空間をよみがえらせている。 撮影：コン・ダット/ベトナムフォトジャーナル

ハノイの文廟 - 国子監で、タッチセンサー式スクリーンとのインタラクティブ体験を楽しむ観光客。 撮影：コン・ダット/ベトナムフォトジャーナル

文廟 - 国子監などの遺跡で行われるナイトツアーは、光と音、そしてバーチャルリアリティー技術を融合したユニークな体験を提供する新たな観光商品を生み出している。



歴史を振り返ると、ベトナムの美術は２０世紀初頭にインドシナ美術学校の設立によって大きく発展し、多くの著名な画家を輩出しました。しかし、長引く戦争と計画経済の時代により、美術市場は数十年間にわたりほぼ停滞していました。１９８６年のドイモイ（刷新）以降、ようやく芸術市場は徐々に復活し、より活発で国際的なクリエーター世代が誕生しました。

美術市場も前向きな兆しを見せています。２０２４〜２０２５年にかけて、ハノイとホーチミン市ではギャラリー、クリエイティブスペース、そしてオークションハウスの数が急増しました。ブイ・スアン・ファイ、レ・フォー、グエン・トゥ・ギエム、マイ・チュン・トゥーなどの著名な画家たちの作品が高値で取引され、ベトナム美術の魅力がますます高まっていることを示しています。

美術だけでなく、ベトナム映画も大きな進展を遂げています。映画「マイ」は国内で５０００億ドン以上の興行収入を記録し、アメリカ、カナダ、ヨーロッパの１００以上の劇場で公開されるなど、ベトナム文化作品の国際競争力の高さを証明しました。

テクノロジーが創造的エコシステムを「活性化」させる

この変革の過程で、テクノロジーは重要な役割を果たしています。ハノイ博物館のダン・ミン・ヴェ副館長は 「デジタル化は伝統的価値観に取って代わるものではなく、文化的な物語をより魅力的でアクセスしやすい形で伝える助けとなる」 と述べています。

遺物を従来の方法で保存する代わりに、３Dスキャン、高解像度撮影、クラウドストレージなどの技術によって、正確なデジタル複製が作成されています。これにより、保存がより持続可能になり、研究者や一般市民にとってアクセスしやすくなりました。

保存にとどまらず、テクノロジーは文化体験をさらに高めています。ハノイ博物館では、３Dマッピング、インタラクティブスクリーン、デジタルデータなどの最新の映像技術が導入され、見学の旅がより直感的で生き生きとしたものになっています。一方、文廟 - 国子監などの史跡では光、音、そしてバーチャルリアリティ技術を駆使したナイトツアーがまったく新しい観光体験を生み出しています。 文廟 - 国子監文化科学活動センターのレ・スアン・キエウ所長は 「ナイトツアーのプログラムは今後もアップグレードを続け、テクノロジーが中心的な役割を果たし、遺産の物語を新しい形で語り直すことで、現代の観光客に適したより魅力的な体験を提供していく」と述べました。



ハノイの文廟 - 国子監では、３Dマッピング技術を用いて、古い瓦屋根の上に歴史の流れを再現している。 撮影：コン・ダット/ベトナムフォトジャーナル

これらのモデルは、特に外国人観光客を強く惹きつけています。彼らはテクノロジーを通じて歴史に「触れる」ことができるからです。これはまた、文化産業がその波及させる機会を広げ、ベトナムのアイデンティティを世界へと届ける手段でもあります。 ビジネス分野も重要な役割を果たしています。ベトナムの多くのテクノロジー企業は、ハノイ旧市街からタンロン皇城、その他の代表的な建築物に至るまで、歴史的空間を再現するために３D技術を応用しています。標準化された文化遺産データベースの構築は、保存に役立つだけでなく、デジタル環境におけるコンテンツ創造や文化製品開発の基盤にもなります。



この新しい状況において、文化遺産は過去の記憶であるだけでなく、未来への資源でもあります。テクノロジーが架け橋となることで、ベトナムの文化産業は空間と時間の制約を徐々に克服し、民族的アイデンティティが保存され、世界の文化地図上に力強く発信され、活気ある創造的エコシステムを切開いています。

