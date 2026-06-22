チュオンサーの海でガックマーの記憶が蘇る

チュオンサーの海でガックマーの記憶が蘇る

 

広大なチュオンサーの海と空の中、ガックマー海域に向かったカインホア０１号の船上で、第１５任務部隊は祖国の神聖な主権のために犠牲となった烈士たちを追悼する式典を行った。誰に言われるまでもなく、すべての視線が遠い海へと向けられた。かつて兵士たちが祖国の海を守るために身を捧げた場所へと。その瞬間、歴史はもはや書物の中で読むものではなく、目の前に鮮やかに現れたのだ。 


海の夕暮れは、人々が想像するほど騒がしくはない。波は優しく船体に打ち寄せ、海の広大さと神聖さを感じさせる。「戦没兵士の魂」の音楽が海に響き渡ると、年配の将校から初めてチュオンサーに来た若者まで、誰もが静かに立ち尽くした。あたりは厳粛な雰囲気に包まれた。墓石も住所もないこの場所で、海は最も神聖な墓地となり、波が打ち寄せるたびに、彼らの犠牲が決して忘れられていないことを思い起こさせてくれた。 


第１５任務部隊の隊員たちは、祖国の海と島の主権を守るために命を捧げた英雄烈士を追悼する式典で、厳粛かつ敬虔な雰囲気に包まれた。  撮影：レー・ミン/ベトナムフォトジャーナル

船の甲板には数百人が立ち、厳粛な黙祷を捧げていた。戦争を経験した白髪の人々もいれば、初めて「祖国」という言葉の重みを感じる若者の顔もあった。ガックマーで命を落とした兵士たちは、家族に深い悲しみを残しただけでなく、民族の歴史にも消えることのない刻印を残したのだ。大海原には墓標がなく、彼らの遺体は波と一つになり、自らの血と骨で主権を示す「生きた標」となったのだ。 

チュオンサーの海に赤く染まる夕陽の中、線香の煙が潮風と混じり合い、人々の心の奥に静かな感情が広がっていく。海軍第４管区第６８５旅団の政治委員であり、第１５任務部隊党政治任務チームの長であるグエン・ゴック・ヴィン大佐は、声を詰まらせながら感情を込めて追悼の辞を読み上げた。 


第１５任務部隊の指導者やメンバーたちは、込み上げる感動と感謝の涙を流しながら神聖な海と空の下で英雄烈士への追悼の辞に耳を傾けた。 

ある記者が小声で「これは教科書には載っていない授業だ」とささやいた。確かに、大海原の真ん中に立つと、愛国心とは遠いものでもスローガンでもないことに気づかされる。それは感謝の心から始まり、今日の平穏が多くの先人たちの血と骨によってもたらされたことを理解することから生まれるのだ。 


ある記者が小声で「これは教科書には載っていない授業だ」とささやいた。確かに、大海原の真ん中に立つと、愛国心とは遠いものでもスローガンでもないことに気づかされる。それは感謝の心から始まり、今日の平穏が多くの先人たちの血と骨によってもたらされたことを理解することから生まれるのだ。 
第１５任務部隊の隊員たちは、祖国の主権のために命を落とした人々に深い感謝の意を表し、敬虔に線香を捧げた。  撮影：レー・ミン/ベトナムフォトジャーナル

黄色い菊の花と折り鶴が次々と手から手へと渡され、海へと放たれるにつれ、誰もがそれが単なる儀式ではないことを理解した。それは、波と一体となった人々への大地からの感謝の思いを届ける方法なのだ。 


感動に包まれた甲板の上で、黄色い菊の花と折り鶴が大切に手渡され、英雄烈士への感謝を込めて海へと静かに放たれた。  撮影：レー・ミン/ベトナムフォトジャーナル
祖国の海と島の主権のために命を落とした英雄烈士を追悼する献花式が行われ、カインホア０１号から神聖なチュオンサーの海へ花が捧げられた。  撮影：レー・ミン/ベトナムフォトジャーナル
優しく手に抱かれた黄色い菊の花束と折り鶴が、チュオンサーの海へ静かに放たれた。そこには、祖国の地から波に託して届けられる英雄烈士への切ない追憶と深い感謝、そして神聖な祈りが込められている。  撮影：ホアン・クオン/ベトナムフォトジャーナル

特に若い世代にとって、チュオンサーはもはや地図上の名前ではなく、人々が暮らし、犠牲を払い、守るべき責任を負った場所となっている。自らの体験を通して歴史に「触れる」ことで、なぜ海と島々の主権が決して譲ることのできない神聖なものなのかを理解するようになるのだ。 


優しく手に抱かれた黄色い菊の花束と折り鶴が、チュオンサーの海へ静かに放たれた。そこには、祖国の地から波に託して届けられる英雄烈士への切ない追憶と深い感謝、そして神聖な祈りが込められている。  撮影：ホアン・クオン/ベトナムフォトジャーナル

大海原の中には、決して消えることのないものがある。それはガックマーの記憶であり、不滅となった兵士たちの姿であり、そして祖国の主権が国民全体の意志によって永遠に守られるという信念である。 


チュオンサー諸島の海に赤く燃える夕陽が沈む中、祖国の形をした花輪と霊を祀る祭壇が大海原をゆっくりと漂い、神聖な海の不滅の血肉の一部となった。  撮影：レー・ミン/ベトナムフォトジャーナル

ベトナムの人々は海を前にすると、波だけでなく、その中に祖国の姿を見る。そして海と島々を守ることは単なる責任ではなく、チュオンサーの海と空の下で命を捧げた人々への感謝の気持ちを表す方法でもあることを誰もが理解しているのだ。 


  • 文：レー・ミン・ベトナムフォトジャーナル

  • 撮影：レ－・ミン－ホアン・クオン

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