チュエンミー - ベトナム手工芸の価値を世界の創造地図上で高める

20/06/2026

真珠貝象嵌と漆工芸の伝統を持つチュエンミー村が、世界創造都市ネットワークに加盟したことは、ベトナムの手工芸が国際社会への統合を目指す上での重要な一歩となります。約千年にわたる遺産を背景に、チュエンミーは伝統文化の価値を世界の創造的空間へと徐々に広めつつあります。

統合の流れの中で息づく遺産

２０２６年初頭、ハノイ市チュエンミー村の真珠貝象嵌と漆工芸の伝統工芸村が、正式に世界創造都市ネットワークに加盟し、この称号を獲得したベトナムの数少ない工芸村の一つとなりました。

１１世紀に形成され、約千年の歴史を持つチュエンミーは、真珠貝象嵌と漆工芸が何世代にわたって受け継がれ、発展してきた場所です。これらの工芸はチュオン・トゥオン、チュオン・ハ、チュオン・ゴー、チュオン・チュン、ボイ・ケーといった村々に集中し、地域社会の生活と深く結びついた独特の伝統工芸村を形成しています。



現在、この伝統工芸村には国家認定を受けた２０人の名匠と、数千人の熟練職人がいます。彼らは高度な手工芸技術を駆使し、ベッド、キャビネット、テーブルや椅子、茶托、真珠貝象嵌絵画、花瓶など、美的価値と文化的アイデンティティが込められた多彩な製品を制作しています。



世界創造都市ネットワークへの加盟申請の過程で、地方政府と職人チームは専門機関と緊密に連携し、厳格な基準を満たすために努力を重ねました。展示スペースの拡充、製品にまつわる文化的ストーリーの体系化、そして「緑 - 清潔 - 美」を目指した職人村の環境改善など、多くの取り組みが同時に進められました。





２０２５年１１月、チュエンミー村は工芸専門家や研究者を含む約２００人の国際代表団を迎え、視察、調査、評価が行われた。専門家たちは、伝統の保存と革新的な創造性を調和させて融合させる地元の努力を高く評価しました。

持続可能な発展への新たな原動力

チュエンミー村人民委員会のグエン・ティ・トゥイ・フオン副委員長は、創造ネットワークへの加盟が地域に多くの実質的な機会をもたらすと述べました。 「このネットワークを通じて、職人や工芸家は交流の場を広げ、経験を学び、新しいデザインの潮流に触れることで、製品価値をさらに高めることができるでしょう。」



チュエンミー村は単なる生産にとどまらず、国内外の観光客を惹きつける工芸村観光の発展を目指しています。これは、雇用創出、所得向上、そして地域社会経済の発展を促進するための重要な方向性と見なされています。 この地域では、既存の文化遺産を基盤としつつ、デジタル技術の活用、広報チャネルの多様化、国際市場の需要に応えるための製品デザインの改良などを組み合わせることで、伝統工芸への新しいアプローチを革新することに力を入れています。

チュエンミー村人民委員会のグエン・フー・チー委員長は、この地域の最大の強みは長い歴史を持つ伝統工芸村の体系にあると述べました。 「住民は自ら積極的に生産を維持、拡大し、市場の高まる要求に応えるために製品の品質を徐々に向上させています」とグエン・フー・チー委員長は語っていました。 ２０２５年、チュエンミー村の工業および手工芸品の生産総額は２兆４千億ドンを超え、前年に比べて約１０％増加しました。この数字は、国際的な統合の流れの中で、工芸村の前向きな変化を反映しています。



世界創造都市ネットワークの一員となることは、単なる称号ではなく、千年の歴史を持つこの工芸村が革新と発展を続けるための原動力でもあります。伝統的な工芸村から出発したチュエンミーは、世界の創造地図上でその地位を着実に確立し、現代においてベトナム文化の価値を持続的に広めることに貢献しています。

