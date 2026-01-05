チャン・タイン・マン国会議長：革新と発展のための法的枠組みを構築する

05/01/2026

２０２６年の新年に際し、ベトナム国会初の総選挙８０周年を記念し、 第１６期国会議員および２０２６～２０３１年期の各級人民評議会議員の選挙を実施するとともに、また党第１４回全国代表大会の決議を初めて展開する年でもあります。 この重要な節目にあたり、政治局員であり国会議長であるチャン・タイン・マン氏は、ベトナム通信社のインタビューに応じました。

１９４６年１月６日の総選挙における投票区域

撮影：ベトナム通信社の資料



* 記者：２０２５年において、国会は引き続き思考を大きく革新し、 制度の完成における役割を発揮し、「ボトルネック」を解消し、あらゆる資源を活用して経済社会の発展を促進しました。監督活動も改善され、重点を絞り、実質的な内容に踏み込み、政策や法律の完成に寄与し、国家の重要な問題を決定する役割を果たしました。

国会議長はこれらの成果をどのように評価されますか。

* チャン・タイン・マン国会議長：

政治局の決議６６-NQ/TWを実施し、新しい時代における国家発展の要求に応えるため、 法律の制定と施行の革新を進める中で、２０２５年、国会は思考と立法手続きにおいて強力な改革を続けました。 国会は非常に大きな、歴史的意義を持つ業務量を審議し、意見を述べ、決定し、 制度の刷新、政治体制の組織の完成に応え、困難や障害を解消し、経済社会の発展を促進しました。それは実践的な要求に迅速に応えると同時に、 新しい段階に向けた法的枠組みを構築するものでもありました。

第９回会議では、国会が３４の法律と１４の法規範的決議を可決しました。続く第１０回会議では、国会はさらに歴史的な節目を刻み、５１の法律と８の法規範的決議を審議し、可決しました。これは任期全体で制定された法律・法規範的決議の総数の約３０％を占めており、「法律は一歩先んじて創造的革新の道を開き、国民の生活と利益を政策の尺度とするべきだ」という精神を生き生きと示すものです。

これらの法律は、ほとんどの重要分野を網羅し、多くの新しい課題や絶えず変動する問題に対応しています。党の新たな方針や決議を迅速に制度化し、特に土地、投資、計画、建設、エネルギー、文化・社会、医療・教育、資源・環境、科学技術、イノベーション、デジタル転換、防衛・安全保障、外交・国際統合、企業債券市場や不動産市場の健全化など、制度上のボトルネックを解消することに重点を置いています。法律制定における思考の革新精神は、国会の権限に属する事項のみを法律で規定し、法律の実施において政府に主体的かつ柔軟な権限を委ねることで、さらに明確に表れています。これにより、管理の要件を確保すると同時に、創造性を奨励し、生産力を全面 的に解放し、あらゆる資源を活性化して発展へと導いています。

特に、２０１３年憲法の一部条項の改正・補足、地方政府組織法（改正）、２０２５年の省級行政単位の再編に関する決議は、第９回会期において国会で可決された重要な政策決定であり、歴史的な転換点となるものです。これにより、全国における新しい組織・機構が２０２５年７月１日から正式に運営されるための条件が整えられました。議論を通じて、多くの国会議員、選挙民、特にベテラン幹部たちは、国会が現実の緊急な要請に迅速かつ柔軟に対応できることに大きな喜びを表明しました。これは、現在の国家発展と深い国際的統合の段階において、極めて重要な意味を持っています。

「新時代における国家発展の要請に応える制度・法律の整備」をテーマとする法制度構築フォーラムが初めて成功裏に開催され、法律制定における思考の強力な革新、すなわち管理思考から発展を創造する思考への重点転換を改めて確認しました。同フォーラムでの議論内容は、過去の任期における法律の制定・施行の実践を総括し、経験を引き出すだけでなく、法律制定や政策立案に役立つ多くの重要かつ実行可能な提案・解決策を提示しました。これらは、第１５期国会の任期総括に大きく寄与するとともに、第１６期国会の立法方針の策定、さらにはベトナム法体系の構造改革に結びついています。



確かに、これまでの法制度構築の過程は、国会議員が非常に高い強度で働き、今後の国の発展のために制度を完成させたいという強い願望を反映しています。これは、トー・ラム書記長の指導精神、すなわち「３つの戦略的突破口の推進」、特に制度に関する突破口を強調するものであり、それが「突破口の中の突破口」であるとされています。

監督活動は強化され、重点を絞り、実質的な内容に踏み込み、多くの実効的な革新が行われました。特に、時事性が高く、国の経済社会の発展や国民生活に広範な影響を及ぼす分野や課題に集中しています。第１０回会議では、国会が監督結果報告を審議し、２０２０年環境保護法の施行以来の政策・法律の実施に関する決議を採択しました。その中で、環境の質を改善し、国民の健康や環境安全を守り、持続可能な発展を目指すために、いくつかの突破的な任務と解決策を重点的に実施することが求められました。また、第１０回会議は最高監督活動においても大きな印象を残しました。国会は、政府、最高人民裁判所、最高人民検察院、国家監査院の報告を全面的に審議し、第１４期および第１５期国会の決議に関連する専門的監督や質疑応答の実施状況を検討しました。

初めて国会監督フォーラムが成功裏に開催され、併せて有権者の要望解決に関する監督結果、国民からの面会対応、請願・書簡の処理、さらに国会に送付された国民の苦情・告発の解決に関する監督結果について議論が行われました。これらは、法制度の整備、国家の重要課題の決定、国家権力の統制の実効性・効果の向上、国家機構の活動、そして公務執行の責任を高めるうえで重要な役割を果たしました。その成果は、有権者や国民から広く支持され、高く評価されています。

* 記者：2026年は、ベトナム国会の建設と発展80周年を迎える節目の年です。活動の効力と効果を高め、国民の最高代表機関、ベトナム社会主義共和国における最高国家権力機関としての使命をさらに良く果たし、「豊かな国民、強い国家、民主、公正、文明」という目標の実現を目指すために、国会は今後どのような革新を続けていくのでしょうか。

* チャン・タイン・マン国会議長：

過去８０年を振り返ると、ベトナム国会の前身であるタンチャオ国民大会から、第１期国会の誕生、そして１５期にわたる歩みを経て、国会は常に民族と共に歩み、国民の意思と願望に基づいて重大な問題を決定してきました。また、憲法制定、立法、最高監督、そして国家の重要課題の決定という機能を十分に果たしてきました。

現実の国情は、緊急に解決すべき課題を突きつけています。国民は党と国家の政策決定に大きな期待を寄せており、国会には引き続き思考、考え方、取り組み方を革新していくことが求められています。

したがって、立法活動は「突破口の中の突破口」と位置づけられるべきであり、先んじて道を開き、創造を奨励し、労働力を全面的に解放し、あらゆる資源を活性化して発展につなげなければなりません。健全な競争を保障し、国際的統合能力を高めることに加え、デジタルガバナンス、デジタル経済、再生可能エネルギー、グリーン成長、循環型経済、環境、気候変動、さらには国防や非伝統的安全保障といった新しい分野に重点を置く必要があります。

監督活動は、土地管理、資源、環境、汚職防止、浪費防止、人権・市民権の保護などの課題に重点を置く必要があります。現実と国民の意見に密接に結びつけ、実際に発生する問題を的確に把握し、基層からの声、有権者や企業コミュニティからの意見に耳を傾けることで、社会のボトルネックを正しく特定し、その上で柔軟かつ迅速、現実に即した政策対応を行うことが求められます。

国家の重要課題を決定する際には、客観性と公正さを確保し、すべての決定において国益、民族の利益、国民の利益を最優先に置かなければなりません。さらに、利益集団による支配や外部からのあらゆる否定的な影響を断固として阻止し、排除する必要があります。

国会および国会機関の活動方法を引き続き研究・改善・革新し、効率を確保し、形式性を減らし、実質性を高める必要があります。重点は、会期プログラムの策定方法、討論・議論の方式、質疑応答の方法、審査手続き、監督の組織、そして有権者との接触の改善を続けることにあります。

国会の活動において全面的なデジタル転換を強化し、「デジタル国会」を構築し、人工知能（AI）を活用します。革新とデジタル転換の任務を、国会、国会機関、国会議員がその機能と任務を遂行するうえでの突破口と位置づけます。

国会議員は国会活動の中心的な位置を占めているため、それぞれの議員が役割をさらに発揮し、責任を重んじることが必要です。献身への熱望を示し、考える勇気、行動する勇気、革新と創造の勇気、責任を負う勇気を持ち、国民の意思と願望を忠実に代表する者としての役割を十分に果たさなければなりません。

Một phiên khai mạc kỳ họp của Quốc hội khóa XV. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

* 記者：これまでの立法活動の革新の経験は、どのような教訓と前提条件を残し、今後の国会活動にどのようにつながっていくのでしょうか。

* チャン・タイン・マン国会議長：

近年（特に第１５期国会の任期において）、国会の立法活動は大きな革新を遂げ、「管理」から「発展を創造する」という思考へと大きく転換しました。これは目先の緊急課題を解決するだけでなく、貴重な経験的教訓を残し、制度や法律の改善に寄与し、国の発展要求に応えるものとなっています。これらの経験的教訓は以下の通りです。

第一に、党の指導は、立憲および立法活動の成功を保証する鍵となる要素である。いかなる状況においても、党の指導的役割を堅持し、立憲・立法活動が常に国民の利益のためであり、国家の発展戦略に適合することを確保しなければならない。国民の最高代表機関として、国会は党の方針や路線を速やかに国家の法律へと制度化し、党の意志と国民の心との高度な合意と統一を示し、国家の迅速かつ持続的な発展のための法的基盤を築く必要がある。

第二に、法律と社会生活の現実との緊密な結びつきを確保することである。国会は非常に多くの法律や決議を審議・採択し、歴史的な意義を持つ数々の政策決定を行い、新たな状況に迅速に対応し、生活の実際的な要求に応えてきた。政策は常に国民と企業を中心に据え、困難や障害を積極的に解消し、生産力の解放に寄与するとともに、国家発展のためにあらゆる資源を効果的に動員・活用することを目指している。

第三に、立法活動における主体間の緊密な協力を確保することである。政府と国会との協力は、早期かつ遠隔段階からのプロジェクトや計画の準備において、ますます統一的で効果的になっている。さらに、審査、完成、そして国会への提出・決定の過程においても同様である。政府、ベトナム祖国戦線中央委員会、最高人民裁判所、最高人民検察院、国会の諸機関および関連する機関・組織との間の円滑で緊密かつ効果的な協力、そして国会議員の積極的で効果的かつ熱意ある参加は、法律や決議が国会で高い賛成率をもって可決されるための決定的要因となっている。

第四に、専門性と科学性は法律の質を高める基盤である。国会事務局、民族評議会、国会の各委員会、国会代表団および人民評議会事務局、各省庁・関連機関、報道機関、地方の全ての幹部、公務員、職員、労働者の責任感、献身、尽力がその基盤となっている。立法活動は厳格な手続きに従って実施され、さらに科学技術の応用を強化することによって強力に支援され、進捗の加速と国会の立法活動の質の向上に大きく寄与している。

* 記者：党の第１４回大会文献草案は、「国の迅速かつ持続可能な発展のための制度を引き続き構築し、整備し、全体として一貫性を持たせること」を明確にしている。この課題は、今後の国会に対してどのような要請を課すのでしょうか。

* チャン・タイン・マン国会議長：

第１４期党大会に提出された政治報告草案は、次期任期において経済成長率を二桁に達成するという目標を明確にするとともに、国の迅速かつ持続可能な発展のための制度を全面的かつ一貫して整備することを求めている。この目標と要求を実現するためには、国会の立法活動が引き続き大胆に刷新され、その質と効率を高めることが必要である。国会は、政治局の「新時代における国家発展要求に応えるための立法活動の刷新に関する決議６６-NQ/TW」を効果的に実施し、立法手続きを厳格に遵守し、消極的な行為や利益集団を断固として防止する。また、国会、政府、ベトナム祖国戦線中央委員会、最高人民裁判所、最高人民検察院および関連機関との間で、より迅速かつ効果的な協力を一層強化し、すべての法律が国家・民族の利益と国民の正当な願望から出発することを保証する。



法制度の構築において思考の刷新を引き続き実施し、法制度を競争上の優位性、国家発展の原動力とすること。法律の抜け穴、空白、障害、ボトルネックを精査し、適時に改正・補足・整備を行う。制度の一貫性、安定性、実効性を確保し、当面の緊急要求に応えると同時に、持続可能な発展、国際的な統合、科学技術の応用、国家のデジタル・トランスフォーメーションのための長期的な法的枠組みを創出する。 そのほか、国会議員の質を高め、その役割をさらに発揮させる必要がある。国会議員の専任比率を引き上げることで、国会は最高の代表機関であるだけでなく、全国民の英知を結集する場ともなる。

政府、各部門、関係機関・組織は、それぞれの職務と権限の範囲内で、第１０回国会会議において可決された法律・決議の実施を速やかに組織し、詳細規定の文書を進度どおりに公布しなければならない。特に国民や企業の権利・利益に直接影響を及ぼす法律や決議について、法の広報・普及活動を強化する。同時に、公布後の政策の効果と質を常に見直し、評価し、適時に調整・補足・改正を行うことが求められる。

国会常務委員会は、国会およびその諸機関の活動における質と効率を高めるために、情報技術・デジタル技術の統合的な応用を断固として指導し、展開し続ける。また、国会会期の刷新と質・効率の向上を図るための方策を引き続き研究・提案し、国の新たな発展段階における任務の要求に応える。



* 記者：国会にとって最も重要な任務は、２０２６年だけでなく次期任期全体にわたり、第１６期国会議員および２０２６～２０３１年期の各級人民評議会議員の選挙を成功裏に組織することである。政治情勢の安定、選挙人の生活水準と認識の不断の向上といった基本的な有利な条件のほかに、ベトナムも世界各国と同様に、ソーシャルメディア上の誤った情報の流れや外部の敵対勢力による介入の影響に直面している。国会議はこの選挙に課される要件と革新について聞かせていただけませんか。

チャン・タイン・マン国会議長： 第１６期国会議員および２０２６～２０３１年期の各級人民評議会議員の選挙は、全国民の祭典であり、有権者が自らの主権を行使し、国会および各級人民評議会の新しい任期において国民の意思と願望を代表する優れた議員を選び出す機会である。それによって、人民による、人民のための社会主義法治国家の建設・強化・完成に積極的に寄与する。この選挙は 第１４回党大会 直後に行われる国家の重大な政治的出来事であり、国を迅速かつ持続的に発展させる新たな勢いを生み出すものである。

これまでの任期と比べて、今回の選挙には多くの重要な新しい点がある。第１５期国会および２０２１～２０２６年期の各級人民評議会の任期を短縮し、選挙日を２０２６年３月１５日と定め、従来の選挙より２か月早めている。選挙手続きの各段階の期間も短縮され、立候補届出締切から投票日までの期間は７０日から４２日に減少し、協議、候補者名簿の公表、苦情・告発の処理などの期限もそれに応じて調整され、統一性と実際的な適合性が確保されている。投票区の決定権限や選挙管理組織の設置は、二層制の地方政府モデルに基づいて調整される。選挙運動の方法も多様化され、直接有権者と接触する形式に加え、オンライン開催や直接とオンラインの併用も許可され、技術的条件、情報安全、サイバーセキュリティが確保されることが前提となる。特に、国家選挙評議会には、実際の状況が発生した際に選挙の進行と効率を保証するため、時間の調整や選挙管理組織への指導を主体的に行う仕組みが設けられている。

高い政治的決意と、党中央委員会、政治局、書記局、そして直接にはト-ー・ラム書記長をはじめとする各級党組織の選挙準備に対する指導・監督は、選挙の勝利を保証する最も重要な要素である。同時に、各地方の実際の状況や地理的条件に即した、断固とした、緻密で、主体的かつ創造的、柔軟な取り組みも必要である。選挙全体における関係機関・組織間の緊密で効果的な分担と協力は、中央から基層までの透明性、明確性、一貫性、円滑性を生み出す。特に、政治局の指令４６-CT/TWの要請を正しく実施し、政治体制全体が団結・統一し、協力を強化し、選挙を成功裏に組織するために必要な条件の準備に全力を集中させることが求められる。これにより、選挙は民主的で、平等で、合法的で、安全かつ節約的に実施され、真に国民各層における広範な民主的活動となり、全国民の知恵と願望を代表する優れた議員を国会および各級人民評議会に選出することができる。

私は、有権者と国民が責任感を高め、自らの主権を発揮し、徳・才能・心・視野を備えた代表者を選び、第１６期国会および２０２６～２０３１年期の各級人民評議会に参加させることを望んでいる。これにより、国会と人民評議会が新たな国家発展段階における任務と重責を十分に果たすことができる。

過去の任期で達成された成果と、有権者・国民の支持により、私は２０２６年３月１５日の選挙が必ずや成功裡に行われると確信している。それは、新しい任期における国家機構の構築と整備に向けた重要な出発点となり、第１４回党大会の決議を勝利裏に実施するための堅固な政治的・社会的基盤を築くものである。

新しい春が訪れ、革新の途上にある祖国への信頼と誇りを胸に、私は全国の同胞、有権者、海外在住のベトナム人共同体、そして国際的な友人の皆様に、心からの最良の祝福をお送りいたします。

* 記者：ありがとうございます。

文：ファン・フオン

撮影：ベトナム通信社



