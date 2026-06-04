チャン・ゴック・ルオン准教授：内視鏡下甲状腺手術の技術を世界へ広めた人物
チャン・ゴック・ルオン准教授・博士は、中央内分泌病院の元院長であり、内視鏡下甲状腺手術技術の「生みの親」として知られています。この技術の導入は、何千人もの患者の人生を変えただけでなく、ベトナム医学を世界へと押し上げ、先進的な医療技術の研修と移転の中心地となるきっかけを作りました。
ルオン医師の内視鏡手術技術
チャン・ゴック・ルオン准教授の創造の旅は、医療従事者としての深い人間的思いから始まりました。かつて甲状腺手術では、首に８〜１２センチもの長い傷跡が残ることが一般的でした。患者が手術後も美しさと自信を保てるようにしたいという願いが、革新的な解決策を探し求める彼の強い原動力となったのです。
数十年前、内視鏡下甲状腺手術という発想は「非現実的」で「不可能」と見なされてきました。頸部には腹部や胸部のような自然な空間がなく、内視鏡器具を挿入することが難しいうえ、気管、食道、反回神経、副甲状腺などの重要な構造物が密接しており、損傷の危険が高いからです。しかし、腹腔鏡手術の豊富な経験を持つチャン・ゴック・ルオン准教授は、その課題に対する解決策を見出しました。彼は頸部にCO₂ガスを注入して安全な作業空間を作り、血管を画面上で鮮明に視覚化しながら容易に剥離できる方法を考案したのです。こうして、驚くほど優れた利点を持つ甲状腺疾患の内視鏡手術法が誕生し、世界の医学界で「ルオン医師の内視鏡手術技術」として知られるようになりました。
首に大きな傷跡を残す代わりに、腋窩と胸部からわずか０.５〜１ンチの小さな切開を行うアプローチを採用しました。これにより傷跡は容易に隠すことができ、時間の経過とともに薄れていくため、術後の美容効果が得られます。特筆すべきは、この技術が高価な専用機器を必要としないため、手術費用を大幅に抑えることができる点です。現在、ベトナムではこの手術の費用は1件あたり約３００〜４００米ドルですが、アジアの先進国では８千〜１万米ドルに達する場合もあります。
チャン・ゴック・ルオン准教授は「この方法は、結節性甲状腺腫、バセドウ病、甲状腺がんなど、あらゆる甲状腺疾患に適用できます。その優れた点は、前頸部の筋肉を一切切除することなく、大きな腫瘍を切除できることです。内視鏡下甲状腺手術は科学的意義にとどまらず、社会経済的にも高い効果をもたらし、甲状腺疾患治療に新たな道を開く技術なのです」と述べています。
国際的な技術移転と人材育成
チャン・ゴック・ルオン准教授は、自ら手術を行うだけでなく、後継者の育成にも非常に力を入れています。彼は常に尊敬される師として、国内外の医師や専門家を指導し、貴重な知識と経験を伝え続けてきました。中央内分泌病院では、内視鏡下甲状腺手術の研修コースを数多く開催し、この技術を広く普及させるための優秀な人材を育成してきました。
チャン・ゴック・ルオン准教授は、２００９年に海外の病院への技術移転を開始し、内視鏡下甲状腺手術の研修と技術移転を行いました。現在では、アジア地域や世界各国から３００人以上の教授や医師が中央内分泌病院を訪れ、この手術技術を学んでいます。すでにオーストラリア、ポルトガル、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、タイ、パキスタン、インド、トルコ、サウジアラビアなど多くの国に技術が移転されています。
毎年、チャン・ゴック・ルオン准教授と中央内分泌病院の同僚たちは、国内外の多くの病院から招かれ、この手術法の実演や講義を行っています。これらの実績は、彼の内視鏡下甲状腺手術の技術が広く普及し、世界的に認知されていることを明確に示しています。
彼は、専門家として高く評価されているだけでなく、優れた経営者としても優れており、医療倫理の模範となる人物です。２００１年、中央内分泌病院に外科部門を設立しました。彼の指導のもと、この部門は内分泌系の外科手術における国内トップの専門科へと発展し、国内外で高い評価とブランド力を確立しました。
医学分野における卓越した貢献により、チャン・ゴック・ルオン准教授・博士は党と国家から数々の栄誉ある賞を授与された。２０２０年には「ドイモイ期の労働英雄」の称号を、２０１４’年には「労働勲章三級」およびベトナム奨学協会主催の「ベトナム人材賞・第一位」を受賞しました。さらに２０１７年には「人民医師」の称号を授与されるなど、多くの表彰状や感謝状も授与されている。
「黄金の手」と患者の痛みに常に寄り添う温かい心を持つチャン・ゴック・ルオン准教授は、ベトナム医学を地域および世界における高い地位と信頼を築く上で多大な貢献を果たしてきました。彼は革新、献身、そして慈愛の象徴であり、多くの世代のベトナム人医師たちに学び、創造し、地域社会に貢献し続ける勇気とインスピレーションを与えています。
文：タオ・ヴィー
写真：タット・ソン/ベトナムフォトジャーナル、本人提供の資料