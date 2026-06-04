チャン・ゴック・ルオン准教授：内視鏡下甲状腺手術の技術を世界へ広めた人物

数十年前、内視鏡下甲状腺手術という発想は「非現実的」で「不可能」と見なされてきました。頸部には腹部や胸部のような自然な空間がなく、内視鏡器具を挿入することが難しいうえ、気管、食道、反回神経、副甲状腺などの重要な構造物が密接しており、損傷の危険が高いからです。しかし、腹腔鏡手術の豊富な経験を持つチャン・ゴック・ルオン准教授は、その課題に対する解決策を見出しました。彼は頸部にCO₂ガスを注入して安全な作業空間を作り、血管を画面上で鮮明に視覚化しながら容易に剥離できる方法を考案したのです。こうして、驚くほど優れた利点を持つ甲状腺疾患の内視鏡手術法が誕生し、世界の医学界で「ルオン医師の内視鏡手術技術」として知られるようになりました。

首に大きな傷跡を残す代わりに、腋窩と胸部からわずか０.５〜１ンチの小さな切開を行うアプローチを採用しました。これにより傷跡は容易に隠すことができ、時間の経過とともに薄れていくため、術後の美容効果が得られます。特筆すべきは、この技術が高価な専用機器を必要としないため、手術費用を大幅に抑えることができる点です。現在、ベトナムではこの手術の費用は1件あたり約３００〜４００米ドルですが、アジアの先進国では８千〜１万米ドルに達する場合もあります。